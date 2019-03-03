Падение ПО: «Мегафон» хочет наказать HPE по-крупному

HPE не признал обвинения «Мегафона»

Американская корпорация Hewllet Packard Enterprise (HPE) направила в суд Северного округа штата Калифорния (США) свои возражения относительно иска, который в конце 2018 г. в это суд направил российский сотовый оператор «Мегафон».

Российская компания обвинила американскую корпорацию в осознанном введении в заблуждение при заключении контракта на поставку системы накопления данных об абонентах (User Data Repository, UDR).

Для чего «Мегафону» нужна была UDR-система

В 2011 г. «Мегафон» одновременно с началом строительства LTE-сетей, задумался о закупке единой UDR-системы, которая объединила бы всего его восемь макрорегионов в единую сеть. UDR-система должна была обеспечить единый биллинг и мониторинг сети, а абонент «Мегафона» должен был получать единое обслуживание по всей сети с одной федеральной SIM-картой.

При этом абонент должен был обслуживаться ближайшим к нему сервисным узлом вместо переключения на его домашний узел обслуживания. Интерес к поставке данного решения проявили Alcatel, Ericsson, Huawei, Oracle, ZTE, Teleklec, Nokia Siemens Network и Hewlett Packard (HP).

HPE и «Мегафон» хотят судиться друг с другом не в «домашних» юрисдикциях,

а на территории оппонента: «Мегафон» в американском суде, а HPE в российском

В 2012 г. «Мегафон» вступил в переписку с топ-менеджерами HP, после чего в 2013 г. был заключен контракт на поставку UDR-системы. Поставщиком в контракте значилось российское представительство HP - ЗАО «Хьюлетт Пакард А.О.» (HP-Russia). В 2015 г. HPE отделилась от HP, и после этого обязанности по контракту перешли к российскому представительству HPE - ООО «Хьюлетт Пакард Энтерпрайз» ( HPE-Russia).

Как UDR-система от HPE привела к серьезным сбоям в работе «Мегафона»

«Мегафон» затратил на внедрение UDR от HPE $28 млн. Однако уже в 2013-2014 гг. оператор обнаружил, что система работает слишком медленно. В октябре 2014 г. оператор предупредил HP, что он не будет принимать работы без устранения выявленных недостатков.

Наиболее критическая ситуация сложилась в 2017 г. В апреле и мае сеть «Мегафона» пережила сбои, связанные с работой UDR-системы: центральный процессор оказался перегружен информацией.

Сбой затронул сервисные узлы оператора в Москве и Самаре - абоненты в этих регионах испытывали серьезные проблемы со связью. Если до той поры неполадки в работе UDR-системы оперативно разрешались, что теперь стало понятно наличие фундаментальных проблем в UDR.

После этого вице-президент HPE Антонио Нери (Antonio Neri), в будущем ставший президентом корпорации, сообщил «Мегафону», что причиной сбоя стал перегрев SSD-дисков из-за большого объема пользовательских данных. А председатель совета директоров HPE Мэг Уитман (Meg Whitman) пообещала взять ситуацию под персональный мониторинг и ответственность.

В июне 2017 г. случился новый сбой в работе сервисного узла оператора в Москве. После этого Нери, по утверждению «Мегафона», признал отсутствие постоянного решения для данной проблемы. Оказалось, что сбой случился из-за переполнения возможностей одного из компонентов UDR - ServerNet fabric.

То есть в архитектуре UDR-системы обнаружился серьезный дефект, который оператор не смог бы обнаружить данный дефект без развертывания системы на своей сети, считают в компании. Оператор нанял двух независимых консультантов, которые подтвердили наличие дефекта в UDR-системе от HPE. «Мегафону» пришлось искать нового поставщика для UDR.

Оператор попросил HPE выплатить компенсацию, но корпорация отказалась. В связи с этим «Мегафон» посчитал, что корпорация изначально ввела его в заблуждение относительно возможностей своей UDR-системы, и обратился с иском по месту регистрации штаб-квартиры корпорации в американском городе Пало-Альто (штат Калифорния). Поскольку «Мегафон» понес потери из-за проблем его абонентов, оператор требует выплаты компенсации, размер которой еще не определен.

HPE считает необходимым перенести разбирательства в Россию

HPE не согласна с обвинениями «Мегафона». Корпорация считает их ничем не подтвержденными, и отрицает, что вводила оператора в заблуждении. В ответе HPE указывается, что «Мегафон» знал все особенности UDR-системы, в частности, тот факт, что ранее она инсталлировалась на сети лишь с двумя или четырьмя сервисными узлами.

Главный тезис защиты HPE состоит в том, что американский суд в принципе не должен рассматривать данный иск. Контракт заключался не с HPE, а с HPE-Russia. Соответственно, именно эта структура должна быть ответчиком по иску. Поскольку привлечь ее к разбирательству в американском суде будет затруднительно, а истец также зарегистрирован в России, правильнее перенести разбирательства в Россию, считают в HPE.

В поддержку своей позиции HPE представил показания двух сотрудников HPE-Russia: главы направления решений для сектора коммуникации и медиа Олега Нейлова и генерального менеджера Александра Щербина. Оба они подтвердили, что единственной стороной, ответственной за исполнение контракта с «Мегафоном», является именно HPE-Russia.

Олег Нейлов добавил, что «Мегафон» решил закупить UDR-систему от HP после того, как некая неназванная российская компания предложила оператору закупить эту систему, но «Мегафон» захотел работать без посредников. В 2015 г. по инициативе «Мегафона» в контракт были внесены ряд изменений. Техническую поддержку по контракту HPE-Russia продолжал осуществлять до его окончания в 2018 г., причем после этого «Мегафон» запросил продление техподдержки.

Александр Щербина также отметил, что российский HP сотрудничает с «Мегафоном» с начала 1990-х. Для HPE-Russia «Мегафон» является вторым по величине клиентом и между сторонами продолжает действовать ряд контрактов.

«Мегафон» почувствовал себя «подопытным животным» для неработающего решения HPE

«Мегафон» направил в американский суд встречные возражения. Оператор настаивает, что дело должно рассматриваться именно фемидой США, так как переговоры о заключении контракта велись с руководителями головного офиса HP - Амиром Ейновым (Amir Einov) и Мигелем Карреро (Miguel Carrero) А HPE-Russia вовсе не обязан привлекаться к слушаниям: у данной компании вообще не было необходимых технических компетенций и она использовала специалистов из головного офиса HP.

В поддержку позиции оператора показания американскому суду дал директор по стратегическому планированию инфраструктуры «Мегафона» Андрей Грачев. Он указал, что Нейлов и Щербина стали работать в HP лишь после заключения контракта с «Мегафоном», соответственно, они в принципе не могли обсуждать его детали.

Переговоры о заключении контракта велись с топ-менеджерами HP из США, подтвердил Грачев, российское представительство в них не участвовало. Обещания на счет работы UDR-системы давали именно американские топ-менеджеры. А руководителем проекта по внедрению UDR-системы был болгарин Иван Петров, не являвшийся сотрудником российского представительства HP/HPE.

Контракт был заключен с российским представительством HP/HPE из-за особенностей валютного контроля и необходимости наличия российских сертификатов, поясняет Грачев. При заключении контракта важную роль сыграли обещания HP относительно поддержки своих клиентов.

Если бы «Мегафон» знал, что за этими обещаниями стоит не имеющее финансовой и технической базы российское представительство американской корпорации, то оператор не стал бы его заключать, уверяет Грачев. В отправленном суду заявлении «Мегафона» также подчеркивается: если бы оператор знал, что он будет «подопытным животным» для новой системы HP, которая перестанет работать уже через несколько лет после ее инсталляции, то он бы не пошел на такое сотрудничество.

Из-за неудачи с HPE «Мегафон» в 2017 г. выбрал другого поставщика UDR-системы, название которого не раскрывается. По словам Грачева, данная система начала внедряться с 2018 г. Оператор уже разместил заявку на замену UDR-системы от HPE в сервисном узле Хабаровске, и в этом году заменит UDR-систему во всех своих сервисных узлах.

Какие на самом деле мотивы преследуют HPE и «Мегафон»?

На первый взгляд может показаться странным, что и HPE, и «Мегафон» хотят судиться не в своих «домашних» юрисдикциях, а на территории оппонента. Но советник французской юридической фирмы KAMS и партнер коллегии адвокатов «Нарышкин и партнеры» Юрий Сидоренко считает такой расклад вполне логичным.

«НРЕ, вероятно, рассчитывает на то, что российский суд будет исходить из норм российского права, предполагающих в данном случае меньший размер ответственности, поскольку российское право и практика американских судов очень сильно расходятся в подходе к взысканию убытков, возникших из договора, - говорит Сидоренко. - Кроме того, не исключено, что часть претензий в принципе окажутся за пределами рассмотрения российского суда», - говорит Юрий Сидоренко.

Аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын оценивает объем компенсационных выплат, которые могут быть присуждены «Мегафону», в несколько сотен миллионов долларов. При этом скорректированная чистая прибыль HPE за 2018 г. составила $590 млн.

«Фондовый рынок, весьма вероятно, будет негативно реагировать на процесс в США: рост акций HPE на 5% после публикации отчетности связывают с ожиданием более высоких прибылей в 2019 г., а судебный иск может разрушить эти надежды, - говорит Делицын. - Что касается российской «дочки», то гипотетический порядок потерь в России составит только $28 млн (стоимость системы), а освещение судебного процесса над российской «дочкой» HPE может иметь столь низкий приоритет у американских масс-медиа, что фондовый рынок не отреагирует вовсе».

Что представляет из себя российское представительство HPE

Согласно данным «Контур-Фокус», российское представительство HPE - ООО «Хьюлетт Паккард Энтерпрайз» - принадлежит голландской оффшору Hewlett-Packard Zhe Gaaga B.V. Из данных, которые HPE раскрывает для Американской комиссии по ценным бумагам (SEC), следует, что упомянутое российское ООО входит в число дочерних предприятий корпорации.

На конец 2015 г. баланс ООО «Хьюлетт Паккард Энтерпрайз» составлял 11,5 млрд руб. Выручка за 2015 г. составила 3,6 млрд руб., чистая прибыль - 680 млн руб.