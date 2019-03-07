США оштрафовали МТС на $850 миллионов

Компания МТС и власти США заключили мировое соглашение относительно урегулирования претензий по работе компании в Узбекистане. Компания выплатит штраф $850 млн, связанный с ее взаимоотношениями с дочерью экс-президента республики Гульнарой Каримовой.

МТС заключила мировое соглашение с властями США

Компания «Мобильные телесистемы» (МТС) сообщила о подписании мирового соглашения с Министерством юстиции США и Американской комиссией по ценным бумагам, которое урегулирует претензии к работе компании в Узбекистане в 2004-2012 гг. По итогам соглашения МТС выплатит властям США штраф в размере $850 млн.

Как МТС приходила и уходила в Узбекистан

История работы МТС в Узбекистане полна драматизма. Компания вышла на узбекский рынок в 2004 г., приобретя контрольный пакет крупнейшего на тот момент сотового оператора в республике «Уздунробита». Сумма сделки составила $120 млн за 74% акций.

В отношении оставшихся 26% был заключен put-опцион, обязывающий МТС выкупить этот пакет за $37,7 млн. Позднее МТС консолидировала 100% акций оператора за $250 млн, то есть значительно больше, чем было предусмотрено опционом.

В Узбекистане ходили слухи, что «Уздунробита» связана с Гульнарой Каримовой, дочерью занимавшего тогда пост президента республики Ислама Каримова. После сделки с МТС пост главы «Уздунробита» продолжил занимать Бекзод Ахмедов, считавшийся приближенным человеком Каримовой.

США оштрафовали МТС на $850 млн за коррупционные связи в Узбекистане

В 2012 г. Ахмедов неожиданно покинул Узбекистан. Власти республики обвинили руководителей «Уздунробита» в создании организованной преступной группировки. Ряд топ-менеджеров компании оказался за решеткой, к самой компании были предъявлены претензии, после чего ее лицензия на оказание услуг связи была отозвана, и она прекратила свою работу.

Считалось, что причиной конфликта стала ссора МТС с Гульнарой Каримовой. Позднее Ахмедов, сбежавший в Россию, рассказывал, что Каримова под угрозой жизни требовала от него перечислять крупные денежные средства со счетов «Уздунробита».

Как в скандал были втянуты Vimpelcom и TeliaSonera

Позднее в том же 2012 г. шведские СМИ подняли скандал относительно работы в Узбекистане шведско-финской TeliaSonera (нынешнее название – Telia). В 2007 г. TeliaSonera приобрела местного сотового оператора Coscom. Оказалось, что за преференции для работы Coscom скандинавская компания выплатила в общей сложности $331 млн оффшору Takilant, за которым стояла Гаянэ Авакян – близкая подруга Гульнары Каримовой.

Оказалось также, что платежи в адрес Takilant на сумму $140 млн осуществляла и группа Vimpelcom (нынешнее название - Veon), владеющая в Узбекистане сотовым оператором Unitel. Шведские журналисты нашли связи с Каримовой и у МТС: оказалось, что оффшор Swisdorn, у которого МТС покупала «Уздунробита», принадлежал Рустаму Мадумарову – гражданскому мужу Каримовой.

В результате скандала руководство TeliaSonera вынуждено было уйти в отставку. В Швеции и Швейцарии начались расследования, в рамках которых на счетах, предположительно связанных с Каримовой, были заморожены сотни миллионов долларов. По одной из версий источником компромата для шведских СМИ о взаимоотношениях TeliaSonera с Каримовой стала МТС, которая якобы пыталась отомстить за свои проблемы в Узбекистане.

Впоследствии Гульнара Каримова попала в опалу у своего отца и вместе с Мадумаровым и Авакян оказалась под арестом. Узбекский суд признал их виновными в совершении ряда преступлений. В 2014 г. МТС вернулась в Узбекистан, создав с местными властями новую компанию Universal Mobile Telesystems (UMS).

Как США подключились к расследованию узбекского дела

Однако историей взаимоотношений телекоммуникационных компаний с Гульнарой Каримовой заинтересовались в США. В рамках расследования американских властей на банковских счетах были заморожены сотни миллионов долларов, которые МТС, TeliSonera и Vimpelcom платили структурам, связанным с Каримовой. В части МТС власти США насчитали сделок со структурами Каримовой на общую сумму $380 млн.

В 2016 г. Vimpelcom договорился с властями США об урегулировании претензий. Признав свою вину в коррупции, компании согласилась выплатить штраф в размере $795 млн. Позднее, в 2017 г., Telia также согласилась выплатить штраф властям США на сумму $965 млн.

С МТС события развивались по иному сценарию. В 2016 г. компания неожиданно решила покинуть Узбекистан, продав местным властям свою долю в UMS за символический $1. Тогда возникла версия, что таким образом МТС хочет избежать необходимости выплаты штрафа властям США.

Однако в конце 2018 г. МТС зарезервировала 55,8 млрд руб. в пользу возможных выплат по узбекскому делу. Нынешний штраф будет выплачиваться из этой суммы. Таким образом, всего американцы оштрафовали МТС, Vimpelcom и TeliaSonera из-за связей с Гульнарой Каримовой на $2,6 млрд.

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