Федеральная таможня полностью меняет Cisco на российский «Элтекс» из-за санкций США

В ответ на невозможность компании Cisco в условиях санкций поставлять в ФТС свое телекоммуникационное оборудование ведомство нашло ему замену на российском рынке и намеревается полностью завершить уже начавшийся процесс его импортозамещения в 2020 г.

Вместо Cisco — «Элтекс» и «Фактор-ТС»

Как стало известно CNews, Федеральная таможенная служба России (ФТС) намерена в течение двух лет завершить процесс импортозамещения в отношении своего телекоммуникационного оборудования. В ходе него ведомство полностью перейдет с американского «железа» на решения отечественных разработчиков.

Об этом редакции CNews в ходе интервью рассказал замруководителя ФТС, курирующий ИТ-блок ведомства, Денис Терещенко. В данной должности он был утвержден распоряжением Правительства в конце декабря 2018 г.

«Телекоммуникационное оборудование ФТС России было построено на компонентах Cisco, — отметил он. — Мы почти год тестировали продукцию различных производителей и уже на 25% заместили Cisco российскими аналогами. Если говорить в абсолютных цифрах, то из шести тысяч телекоммуникационных устройств поменяли примерно полторы тысячи. Еще полторы тысячи собираемся поставить в этом году, а окончание данного процесса запланировано на 2020 г.».

По словам Терещенко, «железо» Cisco преимущественно вытесняется решениями новосибирской компании «Элтекс» и в гораздо меньшей степени оборудованием московской фирмы «Фактор-ТС», известной своей линейкой маршрутизаторов Dionis-DPS.

Новый CIO ФТС Денис Терещенко

Как можно было понять из общения с топ-менеджером, основной причиной выбора «железа» указанных производителей стала его способность поддерживает требуемые параметры пропускной способности — в ФТС они достаточно высоки в силу серьезных объемов обрабатываемой в онлайн-режиме информации.

Полный текст интервью CNews с Денисом Терещенко доступен по ссылке.

Отказ от Cisco как неизбежность

Отметим, что еще в конце 2014 г. компания Cisco Systems официально известила ФТС о невозможности поставлять свое оборудование в связи с известными санкциями США и Евросоюза. Об этом в конце марта 2016 г. рассказал начальник (на тот момент) главного управления ИТ в ФТС Дмитрий Данилин.

В поставках маршрутизаторов и оборудования видеоконференцсвязи доля Cisco Systems на тот момент составляла 98%, приводит оглашенные им тогда данные «Коммерсант». При этом в целом в таможенных органах использовалось 100% импортного оборудования видеоконференцсвязи, 95% маршрутизаторов, 90% коммутаторов и 55% АТС, следовало из презентации Данилина.

Маршрутизатор Eltex MЕ5100

Спустя несколько месяцев, Минфин своим приказом от 15 августа 2016 года № 1585 утвердил Концепцию импортозамещения в таможенных органах России до 2020 г. Телекоммуникационное оборудование в документе фигурировало в качестве категории технических средств, в отношении которого переход на отечественные продукты был признан возможным в краткосрочной перспективе — «в ближайшие годы».

В связи с появлением этой концепции Терещенко склонен считать ФТС одним из первых российских ведомств, вставших на путь импортозамещения.

Кто и за сколько поставляет в ФТС замену Cisco

Как следует из базы «Контур.фокус», ни у «Элтекса», ни у «Фактора-ТС» прямых госконтрактов с ФТС по рассматриваемой тематике за последнее время не было.

При этом тендеры на поставку различного телекоммуникационного оборудования ведомство проводит регулярно, но участие в нем в основном принимают интеграторы.

В частности, в 2018 г. по их итогам был заключен контракты на 30,8 млн руб. с «Инлайн технолоджис», а также на 56,4 млн руб. и 57,8 млн руб. — с компанией «Ситек». В 2017 г. контракт на 55,7 млн руб. достался «Инлайн технолоджис», а на 54,2 млн руб. — «Н-ком».

Предметом поставки этих контрактов были разного типа коммутаторы, маршрутизаторы, оборудование видеоконференцсвязи, шлюзы, телефонные станции и пр. Конкретные вендоры в техзадания тендеров нигде прописаны не были. Однако если еще в 2017 г. в отношении всей техники указывалась необходимость ее совместимости с оборудованием Cisco — «имеющимся у заказчика», то в 2018 г. в требованиях к новым маршрутизаторам и коммутаторам добавилась совместимость не только с Cisco, но и с решениями «Элтекса».

Короткая ссылка на материал: http://cnews.ru/link/n464251