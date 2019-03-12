«Ростелеком» поглощает Tele2

«Ростелеком» покупает доли в Tele2 у ВТБ, банка «Россия» и владельца «Северстали»

«Ростелеком» договорился с акционерами сотового оператора Tele2 о консолидации 100% его акций. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на президента компании Михаила Осеевского.

Финансовых условий сделки Осеевский не раскрыл. При этом он добавил, что Tele2 продолжит работать в качестве отдельной компании с сохранением существующего менеджмента.

В 2018 г. выручка «Ростелекома» составила 320 млрд руб., Tele2 - 143 млрд руб. Таким образом, выручка объединенной компании составит более 460 млрд руб. По этому показателю она станет крупнейшей телекоммуникационной компанией в России, отметил Осеевский.

Как Tele2 объединялся с «Ростелекомом»

Напомним, российский Tele2 изначально был «дочкой» одноименной шведской компании. В 2013 г. госбанк ВТБ приобрел 100% акций Tele2 за $2,4 млрд, после чего перепродал 50% акций консорциуму в составе банка «Россия» и владельца «Северстали» Алексея Мордашова.

В конце 2013 г. акционеры Tele2 договорились с «Ростелеком» об объединении сотовых активов. В совместном предприятии, получившем название «Т2 РТК Холдинг», «Ростелеком» получил 45% акций, акционеры Tele2 - 55%.

«Ростелеком» договорился о консолидации 100% акций сотового оператора Tele2

До объединения с «Ростелекомом» у Tele2 были GSM-лицензии на 41 российский регион, включая Санкт-Петербург, но у компании не было присутствия в Москве, а также не было 3G- и 4G-частот.

После объединения с сотовыми активами «Ростелекома» оператор стал владеть GSM-частотами в 78 российских регионах, но опять-таки без Москвы. Также компания получила 3G-частоты на территории 75 регионов (включая Москву и Санкт-Петербург) и 4G-частоты (стандарт LTE) на всей территории страны.

Tele2 начал активно строить 3G- и 4G-сети, в том числе в Москве была запущена сеть 3G/4G. Всего компания предоставляет услуги на территории 65 регионов. В то же время в некоторые регионы, в частности, регионы Северного Кавказа, оператор решил не заходить.

Консолидации «Ростелекомом» Tele2 ожидали два года

В 2017 г. президентом «Ростелекома» стал Михаил Осеевский, до этого работавший в структурах ВТБ. Это породило слухи о возможном получении «Ростелекомом» контроля в Tele2. Однако этого не произошло. Но в конце 2018 г. началась новая волна слухов о покупке «Ростелекомом» Tele2.

Гендиректор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин считает логичным решение «Ростелекома» консолидировать Tele2. «Конкуренция мобильного и фиксированного интернета усиливается, и в ближайшие три-пять лет мобильный интернет эту борьбу выиграет, - говорит Брюквин. - В такой ситуации сотовая связь становится базовой услугой для телекоммуникационного оператора».

Аналитик J’Son & Partners Кирилл Кучеров считает важным вопрос, под каким брендом продолжит работать российский Tele2: договор со шведским Tele2 об использовании их торговой марки заканчивается в 2023 г. Кроме того, представляется интересным вопрос, будут ли происходить интеграция Tele2 и «Ростелекома» на уровне регионов или региональные отделения сотового оператора продолжат подчиняться его штаб-квартире в Москве.

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