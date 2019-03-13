Желание Путина подключить школы к интернету обойдется в 37 миллиардов

Правительство готово выделить 37 млрд руб. на централизованное подключение школ и техникумов к интернету и предоставление цифровых услуг по сервисной модели. Соответствующее поручение дал Президент России Владимир Путин. Реализовывать проект хочет «Ростелеком».

Школам обеспечат доступ в интернет и цифровые услуги по сервисной модели

Федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» предполагает централизованное подключение к широкополосному доступу в интернет (ШПД) образовательных организаций, реализующих программы общего и среднего профессионального образования. То есть речь идет о школах и техникумах.

На первом этапе планируется определить перечень цифровых услуг для государственных и муниципальных образовательных организаций, а также требования к оказанию цифровых сервисов, предоставляемых образовательным организациям. Также должны быть подготовлены изменения в нормативную базу, позволяющие обеспечить возможность предоставления государственным образовательным организациям типовых цифровых услуг по сервисной модели.

Работы будет проводить Минкомсвязи совместно с Минпросвещения. Также каждый год в течении 2019-2021 гг. будет определяться перечень образовательных организаций, которых будут подключать к интернету, к данной работе будут привлечены власти субъектов федерации. В федеральном проекте «Информационная инфраструктура» указано, что в 2019 г. число таких объектов составит 8 тыс.

Сколько бюджет потратит на доступ в интернет для школ

В 2019 г. федеральный бюджет потратит на эти цели 11,67 млрд руб. В 2020 г. будет потрачено еще 11,12 млрд руб., в 2021 г 13,75 млрд руб. То есть в общей сложности федеральный бюджет потратит на указанные цели в 2019-2021 гг. 36,54 млрд руб.

Правительство готово выделить 37 млрд руб. на централизованное подключение

школ и техникумов к интернету по поручению Владимира Путина

Исполнителя проекта выберут на конкурсе или определят путем принятия постановления Правительства.

«Ростелеком» доложил Путину и Медведеву о готовности обеспечить школы интернетом

Ранее готовность обеспечить централизованное подключение школ к интернету выражал «Ростелеком». Еще летом 2018 г. президент компании Михаил Осеевский на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил о том, что компания может реализовать данный проект за три-четыре года.

По мнению «Ростелекома», городские школы должны быть подключены к интернету на скорости от 100 Мбит/с, сельские от 50 Мбит/с. Этим стандартам не соответствует 80% российских школ.

При этом «Ростелеком» готов предоставить не только доступ в интернет, но и организовать целый комплекс услуг: доступ к единой сети вебинаров и видеоконференций, создание сети Wi-Fi, позволяющей использовать смартфоны школьников в учебном процессе, системы видеонаблюдения с облачным хранением записей, электронные журналы и дневники, системы киберзащиты, фильтрацию нежелательного для детей контента и т.д.

Недавно на встрече с Президентом России Владимиром Путиным Михаил Осеевский вновь повторил свое предложение. Глава «Ростелекома» уточнил, что подключение 40 тыс. школ к интернету обойдется в 40 млрд руб. – примерно в ту же сумму, что заложена в национальной программе «Цифровая экономика». Эта сумма подразумевает оплату трафика на период до 2025 г.

Позднее, по итогам послания Президента России Федеральному Собранию, Владимир Путин поручил Правительству обеспечить подключение всех школ к высокоскоростному интернету до конца 2021 г.

Как раньше централизованно подключали школы к интернету

Идея централизованного подключения российских школ к интернету появляется не впервые. Еще в 2006 г. было решено обеспечить доступ в интернет всех российских школ на скоростях 128-256 Кбит/с. Тогда проект реализовала компания «РТКомм.ру».

Изначально «РТКомм.ру» был «дочкой» все того же «Ростелекома», но в тот период времени контроль над оператором получила компания «Синтерра», впоследствии поглощенная «Мегафоном». Большинство школ подключалось к интернету по телефонным линиям с использованием технологий семейства xDSL. Сельские школы подключались по спутниковым каналам.

В 2008 г. «РТКомм.ру» вернулся в лоно «Ростелекома», но в тот момент действие федерального контракта на подключение школ закончилось, и региональным властям пришлось самостоятельно решать вопросы с финансированием доступа школ в интернет.

В 2012 г. при подготовке веб-трансляции президентских выборов, «Ростелеком» централизованно обеспечил доступ в интернет для избирательных участков, большинство из которых также находятся в школах. В сельской местности подключение осуществлялось по спутниковым тарелкам, но сразу после проведения выборов они были демонтированы.

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