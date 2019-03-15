«Ростелеком» в рамках консолидации Tele2 частично расплатится с акционерами оператора собственными акциями. При этом контроль над «Ростелекомом» останется у государства.

Правительство поможет «Ростелекому» купить Tele2

«Ростелеком» частично расплатится с акционерами сотового оператора Tele2 собственными акциями. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Максима Акимова.

По словам Максима Акимова, Правительство одобрило данную схему. В настоящее время готовится дорожная карта по одобрению сделки, которая будет включать в себя соответствующий указ Президента и постановления Правительства. При этом контроль над «Ростелекомом» останется у государства, добавил Акимов, для этого будут заключены акционерные соглашения.

Государство сохранит контроль над «Ростелекомом»

Президент банка ВТБ, одного из акционеров Tele2, Андрей Костин заявил, что сделка по продаже Tele2 предполагает частичную оплату акциями «Ростелекома». Соответственно, ВТБ станет совладельцем «Ростелекома», но контроль над оператором останется у государства.

«Ростелеком» оплатит покупку Tele2 собственными акциями

Ранее президент «Ростелекома» Михаил Осеевский сообщил о достижении договоренности по коснолидации оператором 100% акций Tele2. При этом Tele2 продолжит работать как отдельная компания.

Как «Ростелеком» продавал и покупал сотовые активы

Напомним, российский Tele2 изначально был «дочкой» одноименной шведской компании. В 2013 г. банк ВТБ полностью выкупил Tele2 у шведов за $2,4 млрд. Вскоре ВТБ перепродал 50% акций оператора консорциуму, состоящему из банка «Россия» и владельца «Северстали» Алексея Мордашова.

В конце 2013 г. «Ростелеком» договорился с акционерами Tele2 об объединении их сотовых активов. В совместном предприятии «Т2 РТК Холдингс» 45% получил «Ростелеком», акционеры Tele2 - 55%. Соответственно, в ходе планируемой сделки «Ростелеком» выкупит доли ВТБ, банка «Россия» и Алексея Мордашова.

На момент объединения у Tele2 были GSM-лицензии на 41 российский регион, включая Санкт-Петербург. Но у компании не было присутствия в Москве, ровно как не было 3G- и 4G-частот.

«Ростелеком» владел GSM-лицензиями на территории 71 региона, но без Москвы и Санкт-Петербурга. Также компания имела 3G-лицензии на большую часть территории страны, включая Москву и Санкт-Петербург, но 4G-частоты во всех российских регионах.

После объединения Tele2 продолжил активное строительство сотовых сетей, включая сети 3G- и 4G. Сейчас компания предоставляет услуги на территории 65 регионов, в том числе в Москве была построена сеть 3G/4G.

По итогам 2018 г. выручка объединенной компании «Ростелеком» и Tele2 составит 460 млрд руб. Это будет крупнейшая в России телекоммуникационная компания по данному показтелю.

Откуда у «Ростелекома» собственные акции

У «Ростелекома» исторически складывался большой пакет собственных казначейских и квазиказначейских акций. В 2011 г. в ходе реорганизации холдинга «Связьинвест», в который входил «Ростелеком», оператор поглотил также входившие в холдинг семь межрегиональных компаний связи (МРК).

В ходе этого процесса «Ростелеком» выкупил акции у несогласных акционеров, которые были консолидированы на балансе дочернего предприятия «Мобител». В 2013 г., когда «Ростелеком» поглотил «Связьинвест», ситуация повторилась.

Кроме того, в 2013 г. «Ростелеком» выкупил часть своих акций у Сулеймана Керимова, в 2014 г. у фонда Marshall Capital Partners Константина Малофеева. В 2015 г. часть казначейских акций «Ростелеком» погасил, часть передал на баланс «Мобитела».

Сейчас Росимущество влвдеет 48,7% голосующих акций «Ростелекома». У подконтрольного государства Внешэкономбанка есть 4,3% голосующих акций. «Мобител» владеет 10,5% голосующих акций и 30,8% привилегированных акций.

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