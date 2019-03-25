Американцы пошли войной на МТС из-за узбекской принцессы

Американская юридическая фирма Rosen Law Firm подала коллективный иск против МТС. Компанию обвиняют в том, что она скрывала от инвесторов выплату взяток людям из окружения дочери бывшего президента Узбекистана, из-за которых МТС заплатила штраф на сумму $850 млн.

В США подан коллективный иск против МТС

Американская юридическая фирма Rosen Law Firm подала в суд Нью-Йорка коллективный иск против сотового оператора «Мобильные телесистемы» (МТС). Иск связан с ранее выявленными фактами коррупции в Узбекистане, сообщило агентство «Интерфакс».

МТС признала, что выплатила взяток на общую сумму $420 млн людям из окружения Гульнары Каримовой, дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова. В МТС от комментариев отказались.

Как МТС платила взятки в Узбекистане

Напомним, в 2004-2007 гг. МТС приобрела 100% акций крупнейшего на тот в Узбекистане сотового оператора «Уздунробита». Общая сумма соответствующих сделок составила $370 млн, из которых $349 млн получил оффшор Swisdorn, принадлежавший Рустаму Мадумарову – гражданскому мужу Каримовой.

Затем «Уздунробита» совершила ряд сделок с оффшором Takilant, принадлежавшим близкой подруге Каримовой Гаянэ Авакян. В том числе у данного оффшора были приобретены различные частоты и рекламное агентство «Колорит-Дизайн».

Юридическая фирма из США Rosen Law Firm подала коллективный иск против МТС

Компанию обвиняют в сокрытии от инвесторов выплаты взяток окружению дочери бывшего президента Узбекистана

Взятки Каримовой платили и другие иностранные телекоммуникационные компании, работавшие на рынке Узбекистана – шведско-финская TeliaSonera (нынешнее название – Telia) и группа Vimpelcom (нынешнее название Veon, российская «дочка» группы – «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн»).

За взаимоотношения с этими компания отвечал Бекзод Ахмедов. С одной стороны, он возглавлял «Уздунробита». С другой стороны, он являлся приближенным к Гульнаре Каримовой лицом. Сейчас власти США предъявили обвинения в коррупции Каримовой и Ахмедову.

В 2012 г. из-за ссоры с Гульнарой Каримовой Бекзод Ахмедов бежал из Узбекистана. Он был объявлен в розыск. Ряд топ-менеджеров «Уздунробита» оказались под арестом, сама компания прекратила свою работу.

Позднее Каримова попала в опалу у своего отца и оказалась под домашним арестом. В 2014 г. МТС вернулась в Узбекистан, создав с местными властями новую компанию – Universal Mobile Systems (UMS). Однако в 2016 г. МТС продала узбекскому государственному Центру радиосвязи, радиовещания и телевидения контрольный пакет акций UMS за символический $1.

Коллективный иск против Veon

В 2016 г. группа Vimpelcom также признала перед американскими властями свою вину в даче взяток Каримовой и согласилась выплатить штраф в размере $795 млн.

Одновременно компания столкнулась с коллективными исками от американских инвесторов. О своем намерении подать такие иски объявило сразу пять юридических фирм.

В итоге иски против Vimpelcom и его бывших и действующих топ-менеджеров в суд Южного округа штата Нью-Йорк подали Чарльз Кукс-Кардос (Charles Kux-Kardos) и компания Westway Alliance Corp. Об иска были объединены в один, лидирующим истцом был назначен Westway Aliance.

Позднее суд отклонил исковые требования в отношении всех ответчиков из числа физических лиц, причем от иска к одному из ответчиков истцы отказались самостоятельно. Рассмотрение дела против самой группы Veon. В Veon просят суд отклонить иск, так как Westway Aliance не была акционером группы на момент предъявления претензий.