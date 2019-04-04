«Билайн» запустил новые спутниковые каналы для бизнеса, покрывающие связью всю Россию

Новый спутниковый продукт «Билайна» – высокоскоростные каналы, работающие в Ка-диапазоне частот. В компании отмечают, что решение подойдет даже бизнесу с ограниченным бюджетом.

«Билайн» запустил новые высокоскоростные каналы

«Билайн» объявил о запуске нового продукта в линейке спутниковых решений для бизнеса. Речь идет о высокоскоростных каналах, работающих в Ка-диапазоне частот (сантиметровые и миллиметровые длины волн). Базой для них служит оборудование израильской телекоммуникационной компании Gilat. В «Билайне» подчеркивают, что новое решение дает клиентам возможность получить спутниковый канал даже при ограниченном бюджете.

Спутниковые каналы покрывают всю Россию благодаря использованию космических аппаратов «Экспресс AM33», «Экспресс AM5», «Ямал 401» и других. Клиенты компании благодаря этому получают мобильные, фиксированные, облачные и конвергентные услуги в любой точке страны.

Бизнесу нужно только обеспечить электропитание

В «Билайне» отмечают, что представляемая технология – одно из самых передовых спутниковых решений российского телеком рынка. Для организации услуги необходимы доставка спутникового оборудования на место установки (от трех дней) и его монтаж (от одного часа). Со стороны клиента потребуется только электропитание в месте установки. Монтажная бригада прибывает на объект, производит монтаж и настройку оборудования, после чего клиент получает связь.

Новое решение дает клиентам возможность получить спутниковый канал даже при ограниченном бюджете

Решение рассчитано на компании, которые хотят улучшить мобильное покрытие, получить доступ к интернету и мобильной связи, организовать точки Wi-Fi и каналы для видеонаблюдения, а также подключить услуги телефонии, облачную АТС или организовать виртуальные частные сети. Кроме того, на базе услуги могут работать M2M-решения.

«Рыночные цены на спутниковые решения за последние несколько лет значительно снизились. Восприятие этих услуг как слишком дорогих во многом преувеличено. Например, для нашего решения целевая аудитория – это клиенты из любой отрасли и с любым оборотом, у которых есть потребность в связи. Особенно актуальна спутниковая связь в труднодоступных районах, на морских и речных судах, а также передвижных пунктах. И благодаря использованию технологии VSAT речь идет не только о крупных и государственных заказчиках», – отмечает Руслан Ахлебининский, руководитель департамента по развитию корпоративных решений и сервисов ПАО «Вымпелком».

Тарифы на спутниковые каналы связи «Билайн» зависят от потребностей клиента и пропускной скорости канала – при этом есть и безлимит, и тарификация по трафику, а минимальный ежемесячный платеж составит 1000 рублей.