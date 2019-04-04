Власти проникнут в кабельное ТВ, чтобы контролировать телеканалы изнутри

Разработаны поправки в Закон «О связи» для контроля кабельных телеканалов

Минкомсвязи разработало поправки в Закон «О связи», обязывающие операторов кабельного телевидения предоставить Роскомнадзору и подконтрольной ему радиочастотной службе доступ к своим сетям. Также операторы должны будут устанавливать технические средства контроля для исполнения Роскомнадзором функций по надзору за средствами массовой информации.

Функции радиочастотной службы выполняет госпредприятие «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ). Эта же организация ведет в интересах Роскомнадзора мониторинг СМИ на предмет нарушений законодательства.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, документ призван помочь Роскомнадзору контролировать вещание телеканалов, распространяющих свой сигнал исключительно в кабельной среде. Еще в 2009 г. Роскомнадзор обязал операторов кабельного ТВ транслировать исключительно те телеканалы, которые имеют вещательные лицензии в России.

Как сейчас Роскомнадзор контролирует неэфирные телеканалы

Для контроля работы телеканалов Роскомнадзор должен иметь запись их эфира. При этом ведомство стремиться сократить число проверок, осуществляемых в непосредственном контакте с вещателями.

По законопроекту Минкомсвязи операторы кабельного ТВ обязаны устанавливать оборудование,

позволяющее Роскомнадзору контролировать транслируемые телеканалы

В случае с телеканалами, сигнал которых распространяется исключительно в кабельной среде, Роскомнадзору нужно иметь договора с операторами связи, транслирующими их сигнал. Сейчас ведомство заключило 49 таких договоров с крупными операторами связи.

Всего в России выдано более 2,1 тыс лицензий на оказание услуг связи для целей кабельного вещания. Примерно столько же выдано лицензий телеканалам на кабельное вещание (либо универсальных вещательных лицензий).

Сейчас около 60% телеканалов, распространяющихся в кабельной среде, недоступны для контроля Роскомнадзора. Как правило, это каналы, работающие в пределах одного региона. При этом нередки случаи, когда телеканал, не желая попасть под контроль Роскомнадзора, разрывает контракт с оператором связи, с которым заключает договор Роскомнадзор, и уходит к другому кабельному оператору.

В результате, как предупреждают авторы документа, «возникают риски распространения информации, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и свержению конституционного строя, экстремистские материалы, а также материалы, пропагандирующие порнографию, культ насилия и жестокости».

Участники рынка против новых требований

Вице-президент Ассоциации кабельного телевидения (АКТР) Михаил Силин скептически смотрит на предложенный законопроект. «Основные нарушения связаны не с кабельными операторами, а с деятельностью разного рода OTT-сервисов, транслирующих телеканалы в интернете, - отмечает вице-президент АКТР. - Такие организации действуют в рамках другой лицензии - на телематические услуги связи - и они не подпадут под действие предлагаемого регулирование».

«Если же представить злостного нарушителя из числа кабельных операторов, то даже если его обязать установить специальную приставку от Роскомнадзора, то он все равно сможет пропускать пакет нелегальных телеканалов в обход нее», -добавляет Силин. - Кроме того, пояснительная записка к законопроекту уверяет, что расходы на его реализацию не понесут ни операторы связи, ни государство - но тогда не понятно, за чей счет будет устанавливаться весьма дорогостоящее оборудование?»

В пресс-службе оператора кабельного ТВ «Акадо» заявили, что оператор и так предоставляет территориальным органам Роскомнадзора все ТВ-сигналы, которые транслируются в его сети. Также оператором предоставляется возможность мониторинга и записи содержимого всех транслируемых телеканалов.

Возможная истинная цель законопроекта

Гендиректор компании «Ордер.ком» Дмитрий Галушко считает, что в реальности предлагаемый законопроект пролоббирован самими телеканалами. Они хотят знать свою реальную аудиторию в кабельных сетях в то время, как операторы ее зачастую занижают.