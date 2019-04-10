МТС пошла войной на Туркмению. Требует за свои обиды $1,5 миллиарда

МТС требует взыскать с республики Туркмения в международном арбитраже $1,5 млрд. Это потери компании от ее изгнания из республики.

МТС оценила свои потери от действия властей Туркменистана

Компания «Мобильные телесистемы» (МТС) подала расширенный иск в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров при Всемирном торговом банке, говорится в сообщении компании. Иск подан в связи с изгнанием из республики ее дочернего предприятия - «МТС-Туркменистан».

Первая версия иска, поданная летом 2018 г., содержала оценку ущерба для МТС в размере $750 млн. Теперь МТС оценила ущерба от ее изгнания с рынка Туркменистана в два раза больше - в $1,5 млрд.

Драматическая история работы МТС в Узбекистане

История работы МТС в Туркменистане полна драматизма. Компания пришла на этот рынок в 2005 г., приобретя основного местного оператора - Barash Communication Technology (BCT). Однако вскоре местные власти приостановили действие ее лицензии, и компания прекратила работу.

Через некоторое время стороны договорились, что МТС будет делиться с местными властями 20% от чистой прибыли BCT. После этого компания возобновила свою работу.

Власти Туркмении изгоняли МТС из республики дважды за 12 лет

Соглашение между МТС и властями Туркменистана действовало пять лет до конца 2010 г., после чего власти опять отозвали лицензию у BCT.

В 2012 г. МТС смогла вернуться в республику, создав новую компанию - «МТС-Туркменистан». Компания снова заключила пятилетний договор с местными властями, по которому МТС обязалась отчислять властям 30% от чистой прибыли своей «дочки».

Осенью 2017 г. история повторилась. Срок действия договора между сторонами истек, и работа туркменской «дочки» МТС вновь прекратилась. Формально это было связано с действиями государственного монополиста фиксированной связи «Туркментелеком» по прекращению предоставления в аренду «МТС-Туркменистан» магистральных каналов.

Изгнание МТС в интересах государственного оператора

В результате 1,7 млн абонентов остались без связи. Единственной альтернативой для пользователей МТС в Туркменистане является государственный сотовый оператор Altyn Asyr. За время отсутствия в республике BCT - 2010-2012 гг. Altyn Asyr заметно укрепил свои позиции.

В результате когда в 2012 г. МТС вернулась в Туркменистан, она стала только вторым по величине сотовым оператором и не смогла вернуть лидерство. Кроме того, у «МТС-Туркменистан» были проблемы с работой в стандарте UMTS (3G), также компания, в отличие от Altyn Asyr, не могла запустить сеть 4G.

Сложности МТС в Узбекистане

Проблемы у МТС были и в другой среднеазиатской республике - Узбекистане. В 2004 г. МТС приобрела лидирующего в республике сотового оператора «Уздунробита». Но в 2012 г. власти отозвали у него лицензию, а ряд топ-менеджеров оператора оказались под арестом.

Причиной стал конфликт с Гульнарой Каримовой, дочерью занимавшего тогда пост президента Узбекистана Ислама Каримова. После этого МТС также начала разбирательства с Узбекистаном на международном уровне.

Однако в 2014 г. МТС смогла договориться о возвращении в Узбекистан и создании нового сотового оператора - Universal Mobile Systems (UMS). Но в 2016 г. МТС отдала госструктурам принадлежавший компании контрольный пакет акций UMS за символические $1.

В марте 2019 г. власти США оштрафовали МТС из-за коррупционных отношений с Гульнарой Каримовой на $850 млн.