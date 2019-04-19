«Билайн» потратил 350 миллионов, чтобы купить платежную систему у своего акционера и его друга

«Вымпелком» потратил 356 млн руб. на выкуп акций платежной системы Ruru. Совладельцами системы были Альфа-банк и Ваге Енгибарян, давний знакомый главы «Альфа-групп» Михаила Фридмана.

За сколько «Вымпелком» консолидировал Ruru

Телекоммуникационная компания «Вымпелком», работающая под торговой маркой «Билайн», в феврале 2019 г. консолидировала 47,95% акций офшора Nouse Limited, следует из годового отчета компании. После этого доля «Вымпелкома» в Nouse Limited достигла 100%, сумма сделки составила 356 млн руб.

По данным агентства «Интерфакс», Nouse Limited владеет АО «Национальной сервисной компанией» (НСК, оператор системы мобильной коммерции Ruru). Как раз в начале марта 2019 г. «Вымпелком» сообщал о полной консолидации Ruru. Подробности той сделки, включая ее сумму, оператор не разглашал.

Как появилась Ruru и кто был ее совладельцами

НСК была создана «Вымпелкомом» в 2011 г. Тогда НСК стала основным партнером телекоммуникационного оператора в области мобильной коммерции, остальным платежным системам пришлось подключать к «Вымпелкому» через НСК.

Совладельцем НСК стал Альфа-банк, входящий в «Альфа-групп». «Вымпелком» в настоящее время входит в группу Veon (прежнее название - Vimpelcom), основным акционером которой является инвестиционная компания LetterOne, созданная владельцами «Альфа-групп».

На выкуп акций платежной системы Ruru «Вымпелком» потратил 356 миллионов рублей

В 2012 г. первый гендиректор НСК Владимир Баев говорил, что у компании есть третий совладелец - некое физическое лицо. Таковым лицом является создатель консьерж-сервиса «Прайм-Концепт» и одноименного VIP-клуба Ваге Енгибарян, рассказывал CNews источник, близкий к «Вымпелкому».

Енгибарян владел долей в НСК через кипрский офшор M.I.P.R. Миноритарным акционером этого офшора был сам «Вымпелком».

Как Ваге Енгибарян связан с Михаилом Фридманом и подрядчиками «Вымпелкома»

Енгибарян - давний знакомый председателя наблюдательных советов «Альфа-групп» и LetterOne Михаила Фридмана. Топ-менеджеры Альфа-банка и «Вымпелкома» пользовались услугами консьерж-сервиса «Прайм-Концепт», а Фридмана часто видели в одноименном клубе.

Согласно данным базы «Контур-Фокус», учредителем НСК является Владимир Туровецкий. Он же вместе с Енгибаряном входил в совет директоров M.I.P.R. и является совладельцем компании «Прай-Клуб», на которую зарегистрировано доменное имя «Прайм-Концепт».

У Ваге Енгбиряна были и другие активы, связанные с предоставлением дополнительных услуг абонентам «Вымпелкома». Енгибарян через M.I.P.R. владел контент-провайдером «Темафон», который является основным партнером «Вымпелкома» в области мобильного контента. Позднее он был объединен с испанским контент-провайдером Zed в группу Zed+.

В 2017 г. власти Испании начали расследование в отношении данных этих компаний по подозрению в отмывании денег.

Енгибарян, также через M.I.P.R., владел долей в компании Loyality Partners, создавшей программу лояльности «Малина». До 2014 г. участником данной программы был «Вымпелком».

Кроме того, Енгбирарян через M.I.P.R. владел долей в компании «А1-Системс», разрабатывавшей решения в области маркетинговых коммуникаций для сотовых операторов, включая «Вымпелком».

Енгбираня имел интерес и в компании Rumi, в 2009-2010 гг. проводившей SMS-лотереи для абонентов «Билайна». Совладельцем этой компании был сам «Вымпелком». В 2010 г. «Вымпелком» полностью консолидировал Rumi, а затем перепродал ее структурам Енгибаряна.