Простым гражданам разрешили ходить в интернет через спецсеть чиновников и силовиков

Граждане и организации смогут пользоваться инфраструктурой, которая будет создана операторами связи для подключения к интернету социально значимых объектов. По настоянию Администрации Президента такие операторы должны будут обеспечить госорганизациям возможность десятикратного увеличения скорости без дополнительных капитальных затрат.

Сколько социально значимых объектов получат широкополосный доступ в интернет

В распоряжении CNews оказалась презентация замминистра связи Олега Иванова, посвященная Концепции подключения к сети интернет социально значимых объектов (СЗО). Эта Концепция была утверждена правительственной комиссией по цифровому развитию и использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Документ предполагает подключение к широкополосному доступу в интернет (ШПД) более 100 тыс. объектов.

В числе прочих должны быть подключены 39 тыс. фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, 37,5 тыс. общеобразовательных организаций (включая участковые избирательные комиссии), 8,7 тыс. участковых пунктов полиции, 7,3 тыс. органов государственной и муниципальной власти, 5 тыс. избирательных комиссий (территориальных комиссий и комиссий на уровне субъектов федерации), 4 тыс. территориальных органов и подразделений Росгвардии и 1,4 тыс. пожарных частей и постов.

Доступные способы подключения и требуемая скорость

Подключение может осуществляться тремя базовыми способами: волоконно-оптическими линиями связи (ВОЛС), сетями сотовой связи четвертого поколения (4G) стандарта LTE и спутниковыми каналами. ВОЛС предлагается использовать для подключения объектов на расстоянии до 5 км от ближайшего узла оператора связи, реализующего соответствующий проект. На расстоянии от 5 км до 80 км предлагается задействовать LTE-сети.

На расстоянии же более 80 км от таких объектов будут использоваться спутниковые каналы. Для удаленных объектов также допускается использование иных типов подключений – радиорелейные каналы связи, тропосферная связь, PLC (передача данных по каналам электропередач) – но при условии согласования с Минкомсвязи.

Граждане и организации смогут пользоваться инфраструктурой, которую

создадут операторы связи для подключения к интернету социально значимых объектов

Образовательные организации, находящиеся в городских поселениях, должны будут подключаться на скорости не менее 100 Мбит/с. В сельских поселениях и поселках городского типа минимальная скорость должна будет составлять 50 Мбит/с.

Избирательные комиссии субъектов федерации должны будут подключаться на скорости от 90 Мбит/с. Территориальные избирательные комиссии – на скорости от 15 Мбит/с. У остальных социально значимых объектов минимальная скорость должна составлять 10 Мбит/с либо – в случае использования спутниковых каналов – 1 Мбит/с.

Время задержки IP-пакетов должно составлять не более 100 мс, вариация времени задержки IP-пакетов – не более 50 мс. Потери IP-пакетов должны составлять не более 10%.

Подключая СЗО к интернету, оператор связи должен будет создать защищенные каналы связи, организовать сопряжение с внутренней ИКТ-инфраструктурой соответствующей организации и обеспечить маршрутизацию трафика, в том числе в «гособлако» (создающееся «Ростелекомом» единое хранилище данных госорганов).

Для школ и избирательных участков должен быть обеспечен доступ к обслуживаемой «Ростелекомом» Единой сети передачи данных, через которую будет получен доступ к Центру безопасности, Центру фильтрации, ГИС в сфере образование и ГИС объектов Центрально-избирательной комиссии.

Что от операторов связи требует Администрация Президента

Операторов связи для подключения СЗО будут выбирать на конкурсах по различным регионам. По предложению Администрации Президента, подключение различных типов СЗО в одном регионе будет осуществляться одним оператором – это позволит избежать дублирования инфраструктуры в одних и тех же населенных пунктов.

Кроме того, Администрация Президента считает необходимым обязать операторов связи, которые будут обеспечивать подключение СЗО по ВОЛС, обеспечить возможность по заявке соответствующего СЗО увеличить скорость подключения в 10 раз. При этом не должно быть дополнительных затрат на капитальное строительство.

Также на Старой Площади считают необходимость при подключении СЗО использовать преимущественно отечественные технические средства.

Граждане и организации смогут использовать интернет, проложенный для госорганизаций

Победители конкурсов должны будут обеспечить недискриминационный доступ к созданной инфраструктуре для физических и юридических лиц. В том числе услуга по присоединению должна будет предоставляться бесплатно, а стоимость предоставления услуг связи будет определяться по регулируемым тарифам.

В населенном пункте, куда будет проведен узел связи для подключения СЗО, услуги ШПД должны будут предоставляться со скоростью не менее 10 Мбит/с для всех домохозяйств. Также 40% монтируемой емкости соответствующих операторов связи должно быть зарезервировано под услуги ШПД для юридических лиц.

В качестве точек присоединения, к которым будут подключаться созданные для подключения СЗО из различных населенных пунктов узлы связи, можно будет использовать узлы операторов связи, занимающих существенное положение в соответствующих регионах (в большинстве случаев это «Ростелеком») либо созданные в рамках осуществляемого «Ростелекомом» проекта устранения цифрового неравенства. Отметим, что и сам «Ростелеком» является наиболее вероятным претендентом на выполнение соответствующих работ.

Сеть LTE для социально значимых объектов будет работать в трех диапазонах

Для подключения по каналам сотовой связи планируется построить отдельную сеть LTE в диапазоне 450 МГц. Преимуществом данного диапазона является высокий радиус обслуживания: 20 км на одну базовую станцию стандарта LTE. В диапазоне 1,8 ГГц радиус обслуживания составляет 7 км, в диапазоне 2,5 ГГц – 5 км.

Ранее сетями сотовой связи в стандарте CDMA в диапазоне 450 МГц владел «Скай Линк». В 2011 г. эта компания перешла под контроль «Ростелекома», после чего вместе с другими сотовыми активами «Ростелекома» была передана Tele2. В 2016 г. Tele2 закрыл все сети CDMA, но в некоторых регионах, включая Москву и Санкт-Петербург, построил сети LTE-450.

Минкомсвязи полагает, что строительство сети LTE-450 должно осуществляться Tele2 совместно с «Ростелекомом» (является акционером Tele2) и госпредприятием «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС). РТРС владеет 5,3 тыс. вышками для эфирного теле- и радиовещания, на которых можно было бы разместить базовые станции LTE-450. А «Ростелеком» провел бы к ним ВОЛС.

Недостатком сетей LTE-450 является ограниченный ассортимент абонентского оборудования: пока доступно лишь несколько моделей Wi-Fi-роутеров. Кроме того, в России в данном диапазоне для сетей LTE доступны только две парные полосы частот шириной по 4,4 МГц (или даже 3,5 МГц) каждая – это ограничивает возможности соответствующих сетей.

В связи с этим, помимо диапазона 450 МГц, будут также использоваться диапазоны 1800 МГц и 2,5 ГГц. Ранее вице-премьер Максим Акимов, докладывая Президенту России Владимиру Путину о данном проекте, сообщил, что сеть LTE для социально-значимых объектов будет мультидиапазонной.

Кроме того, Акимов предложил назначить «Ростелеком» единым исполнителем в части подключения социально-значимых объектов по сетям LTE. Это связано с наличием у «Ростелекома» и Tele2 необходимых частот.

Ожидается, что сеть LTE обеспечит подключение от 40% до 70% СЗО в зависимости от их типа. В то же время подключение к интернету школ и избирательных комиссий с использованием LTE-сети не предполагается.

Бюджет проекта

Согласно федеральному проекту «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика», подключение обозначенных типов социальных объектов к интернету обойдется федеральному бюджету в 2019-21 г в 83 млрд руб. (с учетом отдельного реализуемого «Ростелекомом» проекта по подключению больниц и поликлиник). Отдельно от этого еще 27 млрд руб планируется потратить на обслуживание СЗО по каналам сети LTE-450.