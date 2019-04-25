Москвичку отдали под суд за «подарочную» SIM-карту

Жительница Москвы получила письмо о крупном долге на счету мобильного телефона, которым она не пользовалась. SIM-карту она получила в подарок в одном из салонов «Связного», сотрудники которого без ее согласия оформили на нее номер с абонентской платой. Оператор передал дело в суд, но позже отменил иск.

«Бесплатный сыр»

Сеть магазинов «Связной» в очередной раз оказалась в центре крупного скандала, получившего всероссийский резонанс. Один из отделов сети, расположенный в Москве, вручил жительнице столицы Александре Дедюхиной подарочную SIM-карту, из-за которой она могла пойти под суд.

Зимой 2019 г. Александра купила в одном из столичных салонов «Связного» чехол на смартфон и получила в подарок бесплатную SIM-карту одного из российских операторов связи. По словам самой пострадавшей, продавец была очень настойчива и даже заверила ее, что пользоваться номером вовсе необязательно, потому что она подарочная.

Уже в апреле 2019 г. Александра получила по почте письмо, в котором сообщалось, что на ее якобы бесплатной SIM-карте образовался долг, в случае неуплаты которого в течение семи дней с момента отправки письма он будет взыскан через суд. Александра подчеркнула, что получила письмо лишь спустя 17 дней после того, как оно было отправлено.

Страница Александры Дедюхиной в Facebook

Всю эту информацию пострадавшая опубликовала в социальной сети Facebook для максимальной огласки, однако указывать название оператора не стала – как выяснилось уже позже, в этой ситуации вины на нем не было. На запрос CNews к моменту публикации материала Александра ответить не смогла.

Кто виноват?

В появлении долга на SIM-карте, о существовании которой к моменту получения письма Александра уже забыла (другими словами, она не пользовалась ей), повинна сама сеть «Связной». Недобросовестные сотрудники салона связи, как выяснилось позже, воспользовались личными данными Александры (они взяли ее со скидочной карты) и оформили на нее SIM-карту с абонентской платой и возможностью ухода баланса в минус.

Сообщение Александры о мошенничестве в «Связном»

Итоговая сумма долга по номеру, которым Александра так и не успела воспользоваться, составил 800 руб. Для сравнения, затраченная Александрой сумма на приобретение чехла для смартфона в салоне «Связного» едва превысила 300 руб.

Реакция оператора связи и «Связного»

В связи с тем, что письмо дошло до Александры слишком поздно, иск автоматически был направлен в суд. Александра уже оплатила весь долг, и оператор пообещал отозвать свой иск.

Комментарии «Связного» и еще одной пострадавшей

Представители «Связного» прокомментировали запись Александры в Facebook, подтвердив факт предоставления некорректной информации сотрудником салона связи. Также под этой записью есть комментарий от еще одной пользовательницы Facebook – она утверждает, что тоже получила в «Связном» подарочную SIM-карту, на которой впоследствии образовался долг, который она была вынуждена оплатить.

Бесплатные SIM-карты – это маркетинговый ход, не всегда связанный с операторами связи. Как сообщили в Tele2, компания не раздает подарочные карты, а «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») заметил, что случаев обращения абонентов со схожей проблемой зафиксировано не было.

Законные способы решения

В современных российских реалиях, где личные данные человека можно купить на черном рынке и даже у полицейских, каждый может оказаться в ситуации, в которой очутилась Александра. При выявлении факта несанкционированной (и, следовательно, незаконной) регистрации номера телефона на свое имя достаточно посетить ближайший салон нужного оператора связи, заполнить заявление о непричастности к договору и попросить заверенную копию заявления с пометкой о его принятии к рассмотрению. Срок решения вопроса зависит от конкретного оператора и указывается на самом бланке заявления.