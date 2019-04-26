«Мегафон» заработал 910 миллионов, продав три ИТ-компании партнеру Усманова

«Мегафон» заработал 910 млн руб. на продаже трех ИТ-компаний - «Форпост», «Кометрика» и «Коркласс». Покупателем выступил «ИКС Холдинг» Антона Черепенникова, бывшего партнера по киберспорту основного владельца «Мегафона» Алишера Усманова.

За сколько «Мегафон» купил и продал «дочку» «Техносерва»

Телекоммуникационный оператор «Мегафон» раскрыл суммы совершенных им в 2018 г. сделок по купле-продажи нескольких ИТ-компаний. В частности, «Мегафон» приобрел у системного интегратора «Техносерв» компанию «УК Техноинвестпроект», разрабатывающую решения в области «Безопасного города».

Сумма той сделки составила 530 млн руб. Основную часть данной суммы - 416 млн руб. - составила оценка стоимости принадлежащего приобретенной компанией ПО.

Позднее «УК Техноинвестпроект» была переименована в «Коркласс». Затем «Мегафон» перепродал ее за 640 млн руб., заработав на перепродаже этой компании 110 млн руб.

Партнер Усманова скупает ИТ-«дочки» «Мегафона»

Покупателем выступили структуры предпринимателя Антона Черепенникова, в начале 2019 г. Черепенников объединившего более 20 ИТ-компаний в «ИКС Холдинг».

Черепенников начинал как киберспортсмен. В 2015 г. в созданный им киберспортивный холдинг Esforce решил вложить $100 млн холдинг USM, контролирующий акционер «Мегафона». Основным владельцем холдинга USM является Алишер Усманов.

Продав три компании «ИКС Холдингу» Антона Черепенникова, «Мегафон» заработал 910 млн рублей

Позднее Esforce был продан за $100 млн интернет-холдингу Mail.ru Group, совладельцами котрого являются «Мегафон» и USM.

Как «Мегафон» покупал и продавал системного интегратора у партнера Усманова

Кроме того, «Мегафон» в своем отчете раскрыл сумму сделки по продаже принадлежащих ему долей в ИТ-компании «Форпост» и другом ассоциированном предприятии, название которого не раскрывается. Данная сумма составила 270 млн руб.

«Форпост» является холдинговой структурой для компании «Талмер», системного интегратора и поставщика комплексных ИТ-решений. Компания была основана Антоном Черепенниковым. Кроме того, «Форпост» был владельцем разработчика ПО «Джи Эс Эй груп», который затем был приобретен холдингом USM.

В конце 2017 г. «Мегафон» приобрел долю размером 12,5% в «Форпосте» за $3,1 млн (178 млн руб. по курсу на соответствующую дату). Тогда же оператор получил опцион на выкуп у Черепенникова еще 12,5% в «Форпосте».

В 2018 г. «Мегафон» совершил закупки у «Форпоста» почти на 1 млрд руб. Как объяснял Черепенников, «Форпост» выполняет функции закупочного альянса для «Мегафона», Mail.ru Group и холдинга «Металлоинвест», который также принадлежит USM.

В итоге «Мегафон» решил продать обратно данную долю Черепенникова. Сделка по продаже доли в «Форпосте» состоялась в январе 2019 г. Тогда же стало известно, что «Мегафон» продал структурам Черепенникова еще одну ИТ-компанию «Кометрика». Она была создана оператором для реализации проектов в области блокчейна и интернета вещей.

Покупателем «Кометрики» выступил «Форпост», которые к тому моменту уже снова полностью контролировался Черепенниковым. Таким образом, можно сделать вывод, что за сумму в 270 млн руб. «Мегафон» продал свои доли в «Форпосте» и «Кометрике».

Что бы было с «ИКС Холдингом» без знакомства Черепенникова с Усманова

В начале 2019 г. была осуществлена еще одна сделка между USM и структурами Черепенникова. «ИКС Холдинг» приобрел петербургского разработчика ИТ-решений для телекоммуникационных операторов Nexign (бывшее название - «Петер-Сервис»).

Исторически «Петер-Сервис» вместе с «Мегафоном» входил в холдинг «Телекоминвест». Соответственно, «Петер-Сервис» является поставщиком билинга для «Мегафона». В 2008 г. основным акционером «Телекоминвеста» и «Мегафона» стал холдинг USM.

В недавнем интервью газете «Ведомости» Антон Черепенников признал, что без знакомства с Алишером Усмановом масштаб бизнеса «ИКС Холдинга» был бы раз в 10 меньше. В том числе холдинг не смог бы купить «Форпост» и «Петер-Сервис» и вряд ли нашел бы средства на приобретение еще одного принадлежащего ему актива - производителя систем хранения данных Yadro. В то же время Черепенников полагает, что Усманов о многих из совершенных им сделок не знает.