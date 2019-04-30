Академия госуправления забирает здание у старейшего телекоммуникационного вуза России

«Дом.РФ» забирает недвижимое имущество у предприятий, находящихся в введении Россвязи. В том числе у Санкт-Петербургского университета телекоммуникаций забирают земельный участок и здание в центре города. Взамен университету дадут средства на строительство общежития и спортплощадки.

У Санкт-Петербургского колледжа телекоммуникаций забирают здание в центре города

Госкомпания «Дом.РФ» (ранее известная как «Агентство ипотечного жилищного кредитования», АИЖК) проводит работу по выявлению и изъятию неэффективно используемого имущества у предприятий, подведомственных Федеральному агентству связи (Россвязь). Об этом в ходе прошедшей коллегии Россвязи рассказал замглавы ведомства Сергей Чебаков.

В частности, Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ) передал «Дом.РФ» земельный участок. В середине 2000-х годов, когда министром связи был выпускник СПбГУТ Леонид Рейман, на этом участке планировалось строительство технопарка, но этот проект не был реализован.

Кроме того, ожидается передача исторического здания в центре Санкт-Петербурга на Васильевском острове, в котором сейчас находится Санкт-Петербургский колледж телекоммуникаций, входящий в состав СПбГУТ. Планируется, что после передачи здания в нем разместится Российская государственная академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС)

По словам Сергея Чебакова, Россвязь надеется, что взамен университет получит денежные средства на строительство спорткомплекса и общежития. Соответствующие переговоры сейчас ведутся с РАНХигС и с курирующим вопросы ЖКХ вице-премьером Виталием Мутко.

Здание на Васильевском острове, где сейчас находится Санкт-Петербургский колледж телекоммуникаций, отдадут РАНХиГС

СПбГУТ был основан в 1930 г. под названием Ленинградский институт инженеров связи, который стал старейшим и наиболее авторитетным вузом России в области телекоммуникаций. Санкт-Петербургский колледж телекоммуникаций также был основан в 1930 г. как ленинградский электротехникум связи, в 1994 г. он вошел в состав СПбГУТ.

Также Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС) передаст «Дом.РФ» здание в Санкт-Петербурге, расположенное на Варшавской улице. Ожидается, что после реализации данного объекта ЦНИСС получит 30% от его стоимости.

Еще один объект «Дом.РФ» передало госпредприятие «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО), занимающееся проводным радиовещанием.

Судьба «олимпийских» объектов связи

У еще одного подведомственного Россвязи госпредприятия - «Центр Мир ИТ» - на балансе находились объекты связи, построенные для прошедшей в Сочи в 2014 г. Зимней Олимпиады. Это сеть профессиональной радиосвязи стандарта Tetra и проложенные по территории Краснодарского края волоконно-оптическая сеть (ВОЛС) протяженностью 700 км.

Первые несколько лет после Олимпиады государство выделяло деньги на их поддержку, но затем их финансирование прекратилось. В то же время на содержание объектов требовалось примерно 90 млн руб в год. В связи с этим «олимпийские» объекты связи были переданы РСВО.

Акционирование подведомственных Россвязи предприятий

Помимо освобождения неэффективно используемого имущества, подведомственные Россвязи предприятия активно акционируются, преобразуясь из федеральных государственных предприятий (ФГУП) в акционерные общества.

Такой процесс прошел в отношении ФГУП «Марка» (выпускает почтовые марки) и «Чеченэлектросвязь». Ожидается акционирование РСВО.

Запланировано акционирование «Главного центра специальной связи» (ГЦСС), занятого перевозкой ценных и опасных грузов и «Космической связи» (ГПКС). Интересно, что ранее Россвязь была против акционирования такого рода предприятий, относящихся к числу стратегических.

Но в введении Россвязи есть еще два ФГУП, в отношении которые не планируется проводить акционирование: это ЦНИИС и «Научно-исследовательский институт связи» (НИИР).