Как ДНР построила себе «российский 4G», и почему ЛНР держится за украинский CDMA. Репортаж

ДНР удалось сделать рывок в развитии сотовой связи и запустить сети 3G и 4G, причем на базе российского ядра сети. В соседней ЛНР местные сотовые операторы работают только в стандарте GSM, и единственным, кто обеспечивает приемлемый мобильный интернет, является украинский CDMA-оператор «Интертелеком».

Опасная разница во времени

Командировка в непризнанную Донецкую народную республику (ДНР) могла закончиться для корреспондента CNews печальными последствиями. Еще на пограничном пункте висело предупреждение о том, что с 22:00 на улицах республики установлен комендантский час.

Прибыв и освоившись в гостинице в Донецке, корреспондент CNews взглянул на часы на своем смартфоне: было 21:30. Решив перед наступлением комендантского часа немного прогуляться, автор этих строк вышел на улицу.

Ночной Донецк поразил полной тишиной: на улицах не было ни пешеходов, ни машин. Быстро вернувшись в гостиницу, автор этих строк понял, что комендантский час уже наступил. В Москве и в Донецке было 22:30. Телефон же, присоединившись к сети украинского сотового оператора Vodafone, показывал киевское время, которое опаздывает на час.

Как ДНР и ЛНР создавали собственное телекоммуникационное пространство

ДНР и другое молодое государство, Луганская народная республика (ЛНР), образовались в 2014 г. на территориях, соответственно, Донецкой и Луганской областей Украины. Республики пытались объединиться в конфедерацию Новороссия. Международное сообщество новые государства не признало, а Украина начала против них боевые действия, активная фаза которых продолжалась до весны 2015 г.

Магистральный оператор «Углетелеком»

Непризнанные республики стали налаживать собственную систему власти и привыкать к новым реалиям. До войны на территориях Донецкой и Луганской областей, как и в целом на Украине, работало три сотовых оператора стандарта GSM: «Киевстар» (вместе с российским «Вымпелкомом» входящий в группу Veon), «МТС-Украина» («дочка» российской МТС, позднее перешедшая под бренд Vodafone и переименованная в «ВФ Украина») и Lifecell (бывший «Астелит»).

Единственным обладателем на Украине 3G-лицензии (стандарт UMTS) был «Тримоб» - «дочка» основного в стране оператора фиксированной связи «Укртелеком». У этой компании не было GSM-сети, что ограничивало ее рыночные возможности. Зато в диапазоне 800 МГц на Украине работало два сотовых оператора стандарта CDMA: «Интертелеком» и Peoplenet. Ввиду задержек с развитием 3G эти операторы могли похвастаться конкурентным преимуществом в виде высокоскоростного мобильного интернета.

В 2014 г. в ДНР появилось первое собственное телекоммуникационное предприятие «Почта Донбасса», а также собственное Минсвязи. Аналогичные структуры появились и в ЛНР.

Министерство связи ДНР возглавил Виктор Яценко. Будущий министр родился в Херсонской области Украины, затем работал в России, в начале войны вступил в ополчение Донбасса. В ЛНР министром связи республики сначала стал Михаил Сурженко. В 2017 г. после ухода в отставку главы ЛНР Игоря Плотницкого, министерство возглавил Олег Фетисов.

В начале 2015 г. власти ДНР взял под контроль местный узел «Киевстара», после чего сеть оператора в обеих непризнанных республиках перестала работать. Затем имущество «Киевстара» было передано во временное управлением местным властям, и на его базе в ДНР был создан собственный сотовый оператор - «Феникс». Аналогичным образом в ЛНР появился сотовый оператор «Лугаком».

Сотовый оператор «Феникс» работает на конфискованном у «Киевстара» оборудовании Ericsson

Тот факт, что местные власти решили распрощаться именно с «Киевстаром», объясняется тем, что данный оператор из всех GSM-оператором пользовался наименьшей популярностью в Донбассе. Сеть «Киевстара» работала на базе оборудования шведского производителя Ericsson. С властями непризнанных республик шведы сотрудничать не стали и специалистам Минсвязи ДНР пришлось подбирать коды к оборудованию.

В начале 2017 г. власти ДНР и ЛНР взяли во временное управление активы украинского магната Рината Ахмедова, включая «Укртелеком». На базе местного узла «Укртелекома» в ДНР был создан собственный оператор фиксированной связи «Комтел». В ЛНР активы «Укретелеком» были переданы частной структуре «Луганет».

Перед уходом из республик «Укртелеком» обнулил ПО для использовавшегося им оборудования Juniper, Cisco и Huawei. Специалистам Минсвязи ДНР пришлось восстанавливать ПО из резервных копий и торрентов. Принадлежащая «Укртелекому» сеть «Тримоб» перестала работать. В тот же период времени из непризнанных республик ушел и Lifecell.

Позднее в ДНР закрыли и сеть «Интертелекома». Интересно, что «Интертелеком» принадлежит группе «Шериф» из другой непризнанной республики - Приднестровья. В Приднестровье «Шериф» владеет единственным местным телекоммуникаицонным оператором «Интерднестрком».

Несмотря на то, что постсоветские непризнанные республики традиционно поддерживают другу друга, «Интертелекому» не смог закрепиться в ДНР, но в ЛНР работает до сих пор.

Два параллельных сотовых мира

В результате в ДНР и ЛНР рынок сотовой связи состоит из двух непересекающихся миров. С одной стороны, со времен Украины в республиках продолжает работать украинский МТС, сменивший название на Vodafone. Как и в целом на Украине, в ДНР SIM-карты Vodafone продаются без паспорта и доступны для покупки в продовольственных магазинах и киосках.

Салон оператора «Феникс»

Будучи украинской компанией, Vodafone принимает оплату только в гривнах, но ДНР и ЛНР перешли в рублевую зону. В результате единственным способом пополнения счетов в Vodafone являются ваучеры операторы. Они номинированы в гривнах, но продаются в местных магазинах за рубли.

«Феникс», наоборот, работает по правилам, близким к российским. Подключиться к оператору можно только по паспорту, а его SIM-карты продаются только в отделениях оператора и «Почты Донбасса». Схожий подход и у «Лугакома». В обычных магазинах ДНР и ЛНР можно купить только карты пополнения для «Феникса» и «Лугакома».

Магистральные каналы до России

Во времена Украины между Луганской областью и Россией в районе Ростовской области компанией Golden Telecom (впоследствии поглощенной «Вымпелкомом») был проложен магистральный волоконно-оптический кабель (ВОЛС). В нем волокна арендует международный магистральный оператор с российскими корнями RETN.

Этот канал продолжает действовать до сих, только теперь он связывает ЛНР и Россию. Его пропускная способность составляет 200 Гбит/с. У RETN также был канал между Луганской и Донецкой областями, которым теперь стал каналом между ДНР и ЛНР. Его пропускная способность составляет 40 Гбит/с.

Гендиректор сотового оператора «Феникс» Андрей Рудниченко

А вот между Донецкой областью и Россией во времена Украины магистральных каналов не было. Но ДНР построила сразу три ВОЛС, доходящие до города Аксай в Ростовской области. Их суммарная пропускная способность составляет 230 Гбит/с. Сейчас идет строительство четвертого канала. Обилие магистральных каналов позволило сформировать оптическое кольцо Ростов-на-Дону - Донецк - Луганск.

В ДНР магистральными сетями занимается компания «Углетелеком», ранее специализировавшаяся на обслуживании шахт. С кем с российской стороны осуществляется стык, Виктор Яценко не говорит. Журналисты украинского издания «Лига.нет» провели собственное расследование, выяснив, что трафик из ЛНР и ДНР через посредников в Ростовской области идет на сети «Ростелекома» и RETN.

Некоторые время интернет-провайдеры ДНР и ЛНР могли использовать магистральные каналы, проложенные как до России, так и каналы до Украины. Но осенью 2017 г. Украина отключила магистральный интернет для непризнанных республик (остались только магистральные каналы, проложенные Vodafone и «Интертелеком» до ЛНР). Такой шаг вызвал временные трудности, но в итоге все провайдеры смогли переключиться до России.

Прямое телефонное сообщение и роуминг с внешним миром

Телефонные операторы ДНР и ЛНР работают внутри украинского кода «+380», но используют выбранную самостоятельно номерную емкость. Власти ДНР назначили себе префикс «071», ЛНР – «072».

Эта номерная емкость никем не признана. В результате первое время из ДНР и ЛНР можно было напрямую позвонить в Россию и другие страны мира (кроме Украины), а для обратного звонка нужно было сначала набирать номер транзитного коммутатора в Ростов-на-Дону, а затем номер нужного абонента.

Теперь таких проблем нет. Позвонить в ДНР и ЛНР из России и других стран мира (исключая Украину) можно напрямую. Виктор Яценко объясняет это достижение сотрудничеством с биржами VoIP-трафика. Причем, благодаря этим же биржам, появилась возможность звонить на Украину и с территории ДНР и ЛНР.

По причине непризнания телефонной нумерации ЛНР и ДНР возникла непривычная ситуация, когда между операторами, работающими на одной территории - Vodafone и «Феникс»/«Лугаком» - нет связи. Иллюстрацией к такой ситуации являются объявления местных служб такси, в которых указываются три телефонных номера: Vodafone, «Феникс»/«Лугаком» и в мессенджере Viber. В целом проблемы с телефонией подстегнули местных жителей активно пользоваться мессенджерами.

Роуминг местные сотовые операторы организовать не могут. В результате единственным оператором, оказывающим услуги роуминга в ДНР и ЛНР, является Vodafone. Раньше из российских операторов роуминг на этих территориях предоставляли только МТС и «Мегафон». Абоненты «Вымпелком» и Tele2 оставались без связи по приезду в ДНР и ЛНР, но теперь данная проблема решена и роуминг в указанных республиках есть у всех российских федеральных операторов.

В начале 2018 г. сеть Vodafone прекратила работу в ДНР и ЛНР. После отделения республик оператор отключил свой коммутатор в Донецке, а управление сетью осуществляется с «материковой» части Украины. Связующим звеном является магистральный кабель, проложенный между ЛНР и Украиной.

Именно этот кабель и был поврежден, в результате чего сеть оператора перестала работать. Украинские военные не давали возможности восстановить канал, но при посредничестве ОБСЕ ситуацию удалось разрешить и сеть Vodafone продолжила свою работу в непризнанных республиках.

С одной стороны, для ДНР и ЛНР наличие сети Vodafone невыгодно. Оператор не признает республики, соответственно, он не платит налогов, не осуществляет арендных платежей и не дает возможности местным спецслужбам прослушивать телефонные переговоры.

С другой стороны, Vodafone - единственный канал телефонной связи между ЛНР/ДНР и Украиной. Кроме того, как уже отмечалось, это единственный оператор в этих республиках с роуминговыми возможностями. Поэтому, с социальной точки зрения, Vodafone нужен непризнанным республикам и их власти были за восстановление его работы, объясняет Виктор Яценко.

Как ДНР запускал 3G и 4G

До отделения республик развитие украинского сотового рынка заметно отставало от российского. «Большая тройка» украинских GSM-операторов смогла получить 3G-лицензии (стандарт UMTS) и прервать монополию «Тримоба» на данный стандарт только в 2015 г. А в 2018 г. они же получили лицензию на стандарт LTE, относящийся к четвертому поколению сотовой связи (4G).

Соответственно, на момент нахождения Донецкой и Луганской областей в составе Украины у этих операторов не было ни 3G, ни 4G-сетей. А сети «Феникса» и «Лугакома», построенные на оборудование «Киевстар», первоначально работали только в стандарте GSM. Как следствие, возможности мобильного интернета были ограничены технологией EDGE со скоростью передачи данных 384 Кбит/с. Vodafone свои сети в ЛНР и ДНР не развивает, и они также работают только в стандарте GSM.

Но ДНР удалось совершить рывок в области мобильного интернета. В конце 2017 г. «Феникс» запустил первые фрагменты 3G-сетей, а затем заработала и сеть 4G. Для строительства сетей «Феникс» использовал, в дополнение к оборудованию «Киевстара», еще и оборудование, доставшееся от Lifecell и «Тримоба».

В офисе оператора «Феникс»

Изначально сеть LTE в ДНР работает в диапазоне 800 МГц (Band 20). Не все 4G-смартфоны поддерживают данный диапазон, поэтому позднее состоялся запуск LTE-сети еще в диапазоне 1800 МГц. Кроме того, «Феникс» запустил технологию LTE Advanced: за счет агрегации частот в диапазонах 800 МГц и 1800 МГц скорость передачи данных достигает 140 Мбит/с.

Источник CNews на местном телекоммуникационном рынке говорит, что сеть 4G в ДНР использует ядро полностью российского производства – от компании НТЦ «Протей». Виктор Яценко данную информацию не комментирует. Также известно, что технологию CSFB, обеспечивающее автоматическое переключение из LTE-сети в сеть GSM при поступлении голосового вызова, в «Фениксе» реализовали своими силами.

На оборудовании какого вендора построена сеть 4G, остается неизвестным. Яценко говорит лишь, что он скупал б/у оборудование по всему миру. Сейчас в сети «Феникса» 575 базовых станций стандарта GSM, 200 UMTS и 105 LTE. «Феникс» обслуживает 1,3 млн абонентов, у Vodafone в ДНР 350 тыс. пользователей.

Как показал тест, сеть LTE присутствует в Донецке лишь фрагментарно. В остальных городах республики, в которых удалось побывать корреспонденту CNews, была только сеть GSM. Впрочем, Виктор Яценко объясняет это отсутствием на используемом аппарате поддержки Band 20. С учетом же диапазона 800 МГц покрытие LTE в ДНР стабильное, уверяет министр связи республики.

Почему ЛНР держится за украинский CDMA

В ЛНР иная ситуация: «Лугаком» пока по-прежнему работает только в стандарте GSM. Соответственно, качество мобильного интернета у двух основных сотовых операторов республики - Vodafone и «Лугаком» - оставляет желать лучше.

По идее между сетями «Феникса» и «Лугаком» должен быть роуминг без взимания роуминговой наценки. Однако когда корреспондент CNews пересек границу двух непризнанных республик, SIM-карта «Феникса» перестала работать. Необходимо было как-то решать вопрос со связью.

Прибыть в Луганск удалось только под вечер, и местный офис «Лугаком» отказался продавать SIM-карту за 10 минут до его закрытия. Автор этих строк побежал в ближайших торговый центр. Там тоже дело шло к закрытию. Поднявшись по неработающему экскаватору на второй этаж, автор этих строк увидел палатку с сотовыми телефонами.

Продавец уже ушел, но в последний момент увидев потенциального покупателя, вернулся. Корреспондент CNews попросил какую-нибудь SIM-карту с поддержкой мобильного интернета: «Сразу видно, ты тут давно не был, - продавец заулыбался. - Мобильный интернет у нас дает только «Интертелеком», но там отдельные телефонные аппараты (стандарта CDMA) и у меня их нет».

Как уже отмечалось, SIM-карты «Лугакома» у сторонних продавцов также не продаются, поэтому выбора не было, пришлось брать Vodafone. Для подключения пакета с мобильным интернетом необходимо было пополнить счет на определенную сумму в гривнах. Способ пополнения был выбран оригинальный: покупатель передал эквивалентную сумму в рублях, а продавец со своего планшета загрузил личный кабинет Vodafone и оттуда перевел нужную сумму в гривнах на счет только что приобретенной SIM-карты.

Пессимистичный прогноз продавца оказался верным: хотя интернет на SIM-карте от Vodafone был подключен, фактичеки загрузить какие-либо сети было невозможно. Это объясняется узким магистральным каналом, используемым Vodafone для связи между Украиной и ЛНР/ДНР.

Мобильный интернет от «Лугаком» вряд ли бы работал лучше: сам оператор оказывает данную услугу в тестовом режиме и не взимает за нее плату. Отличие от ДНР видно и из анализа количества абонентов. «Лугаком» обслуживает 530 тыс. абонентов, тогда как Vodafone обгоняет его по числу пользователей у него их примерно 1 млн (в ДНР «Феникс», как уже отмечалось, популярнее Vodafone).

Впрочем, голосовая связь была доступна, и ее достаточно для заказа такси до границы с Россией. В такси корреспондент CNews вспомнил рекламу «Единого такси Луганска», где говорилось о наличии бесплатного Wi-Fi в их автомобилях. Спросив таксиста об этом, тот указал на маленькую черную коробку под брендом Verizon.

Это был мобильный Wi-Fi-роутер, подключенный к CDMA-сети «Интертелекома». Verizon - это американский оператор стандарта CDMA. Постсоветские операторы данного стандарта часто привозят в свои страны оборудование, залоченное под американских провайдеров, и после разлочки пускают их в продажу.

Пока автор этих строк списывал с роутера пароль для Wi-Fi, таксист предупредил: «Твой «Вконтакте» работать не будет: это украинский оператор. Используй VPN (в 2017 г. Украина заблокировала крупнейшие российские сайты, включая «Яндекс», mail.ru, «Одноклассники», «ВКонтакте» и др, - прим. CNews)».

Wi-Fi в такси работал вполне сносно: «Интертелеком» действительно оказался единственным оператором, кто обеспечивает в республике нормальный мобильный интернет. Впрочем, буквально недавно «Лугаком» объявил о начале тестирования сети 3G. Возможно, через некоторое время жители ЛНР смогут получить мобильный интернет не хуже, чем в соседней братской республике.