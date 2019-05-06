Поставщиком «железа» для «закона Яровой» может оказаться Huawei

Импортозамещение откладывается

Компания Huawei может стать поставщиком оборудования для операторов МТС и МГТС для выполнения требовании «закона Яровой». В частности, китайский производитель может обеспечить российских операторов системами хранения данных.

Контракт с МТС и его дочерним предприятием МГТС может принести Huawei около 25 млрд руб., сообщает «Коммерсант» со ссылкой на три источника в сфере телекоммуникаций. Это приблизительно половина суммы, заложенной МТС на выполнение требований закона, рассчитанной на пять лет. Итоговое соглашение сторон на момент публикации материала подписано не было.

«Закон Яровой» – это поправки к федеральному закону ФЗ-374 «О противодействии терроризму». Согласно прописанным в них требованиям, с 1 июля 2018 г. все операторы связи и интернет-провайдеры обязаны хранить все телефонные разговоры и переписку пользователей в течение шести месяцев, а сообщения, передаваемые через Глобальную сеть – в течение 30 дней. Закон также предусматривает обязанность операторов в течение пяти лет ежегодно увеличивать емкость хранилищ на 15%.

Huawei – не единственный потенциальный поставщик СХД отечественному оператору связи. На это также претендовали компания Western Digital, один из крупнейших производителей носителей информации, и отечественная компания «Норси-Транс». Последняя в марте 2019 г. стала единственным поставщиком основного оборудования для реализации «закона Яровой» оператору МТС, после чего предложила ему систему хранения данных «Яхонт-УВМ» на основе отечественных процессоров «Эльбрус». По информации «Коммерсанта», технические требования к оборудованию были сформированы самой «Норси-Транс», которая по результатам тестирования в итоге пришла к выводу, что может использовать исключительно решения на базе серверов и СХД Huawei. На запрос CNews о результатах тестирования систем хранения данных Huawei и Western Digital для проверки его взаимодействия с оборудованием «Норси-Транс» представители компании на момент публикации материала ответить не смогли.

Отечественные конкуренты Huawei

За российский рынок систем хранения данных Huawei придется сражаться не только с «Норси-Транс». Она не единственный отечественный производитель оборудования для реализации требований «закона Яровой», несмотря на то, что ее СХД разработаны с учетом требований ФСБ и базируются на процессорах и системных платах отечественной разработки.

Huawei захватит рынок СХД для «закона Яровой»

В ближайшем будущем в России будет образовано новое совместное предприятие по производству систем хранения данных для исполнения закона «Яровой». В состав учредителей войдут «Ростех», «Ростелеком» и «ИКС холдинг». Предприятие создадут на базе существующей с 2017 г. компании «Национальные технологии», у которой уже есть несколько крупных клиентов. В их число вошел оператор связи «Мегафон», в мае 2018 г. закупивший у компании оборудование «Купол» на 923,5 млн. руб. Кроме того, «Купол» внедрит и «Вымпелком» (торговая марка «Билайн». Операторы, по данным «Коммерсанта» оценили свои суммарные затраты на реализацию «закона Яровой» в 40 млрд руб. и 45 млрд руб. соответственно.

Huawei в России

Huawei активно укрепляет свои позиции в России на фоне торговой войны с США и нежелания Австралии, Новой Зеландии и ряда европейских государств использовать ее телекоммуникационное оборудование. Это касается не только появления ее смартфонов на территории России практически сразу после мирового релиза, но и профессионального оборудования и сервисов.

В частности, в марте 2018 г. Huawei запустила в России публичное облако, клиенты которого могут воспользоваться вычислительными и сетевыми сервисами, а также сервисами хранения данных, управления и безопасности. Что немаловажно, это первый сервис Huawei такого рода за пределами Китая.

Помимо этого, в ноябре 2018 г. китайский вендор заявил о намерении открыть в России в I квартале 2019 г. два фирменных ЦОДа для сервисов искусственного интеллекта. Оба центра заработали в марте 2019 г., и стало известно, что компания собирается удвоить их мощность к концу 2019 г. Также в марте 2019 г. Huawei сообщила о планах по запуску до конца 2019 г. собственного стримингового сервиса Huawei Music, который составит конкуренцию отечественному проекту «Яндекс.музыка».

Мнение против

Huawei также производит оборудование для сотовых сетей, в том числе и для 5G, которые в России пока не существуют. Именно оно попало под запрет в ряде стран мира, однако его могут закупить российские операторы связи для развития собственных сетей нового поколения.

Тем не менее, в России находятся противники факта наличия Huawei в числе поставщиков сетевого оборудования отечественным операторам. К примеру, вице-премьер Максим Акимов на встрече с президентом России 19 апреля 2019 г. высказал свое опасение по поводу присутствия зарубежных производителей на российском рынке связи. Заявив, что на развитие сетей 5G в России потребуется 650 млрд. руб, он добавил, что не хотел бы, чтобы эта сумма или ее часть была отдана иностранным компаниям. В частности, Акимов упомянул Cisco, Huawei и Nokie в составе так называемой «большой тройки олигополии» в сегменте оборудования 5G.