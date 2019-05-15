МТС,￼￼￼ «Билайн» и Tele2 завышают цены на SMS для частников

ФАС признала «Вымпелком», МТС и Tele2 нарушителями антимонопольного законодательства. Операторы устанавливали разную цену на SMS-рассылки для государственных и частных банков, а «Вымпелком» также отменил перевод сообщений из кириллицы в латиницу.

ФАС нашла нарушения у «Вымпелкома», МТС и Tele2

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала сотовых операторов «Мобильные телесистемы» (МТС), «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») и «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2) нарушителями Закона «О защите конкуренции». Речь идет об установлении дискриминационных условий при формировании тарифов на SMS-рассылки для государственных и коммерческих организаций, которые ставят потребителей в неравное положение.

Еще в 2017 г. ФАС получила жалобу от Национального совета финансового рынка (НСФР) из-за роста цен на SMS-рассылки. После этого началось расследование по данному факту.

Летом 2018 г. ФАС выдала предписание указанным сотовым операторам, а также «Мегафону», об устранении разницы в тарифах на SMS-рассылки для коммерческих и государственных банков. Предписание не было устранено, в связи с чем ФАС возбудила дело в отношении всех четырех операторов.

ФАС обнаружила, что разница в тарифах на SMS-рассылки для государственных и частных компаний может достигать 10 раз. Такое обстоятельство создает дискриминационные условия и противоречит антимонопольному законодательству.

ФАС признала: «Вымпелком», МТС и Tele2 устанавливали разную цену на SMS-рассылки для государственных и частных банков

Одним из примеров, где наблюдается дискриминация, является рассылка банками информационных, сервисных и транзакционных SMS. Ситуация усугубляется тем, что в 2018 г. был принят закон, обязывающий банки информировать заемщиков о задолженности и остатке лимита кредитования при совершении каждой операции по карте.

Каким именно госбанкам сотовым операторы делают скидки на SMS-рассылки, не сообщается. Однако известно, что из розничных банков под контролем государства находятся Сбербанк и ВТБ.

«Билайн» необоснованно отменил транслитерацию

Пока нарушителями антимонопольного законодательства признаны «Вымпелком», МТС и Tele2. Рассмотрение дела в отношении «Мегафона» состоится 16 мая 2019 г. Кроме того, еще одно отдельное нарушение было выявлено у «Вымпелкома»: оператор отменил возможность транслитерации SMS-сообщений с кириллицы на латиницу.

Поскольку максимальная длинна SMS-сообщения на кириллице в два раза меньше максимальной длинны сообщения на латинице, это привело к удорожанию стоимости рассылки SMS-сообщений в два раза. При этом «Вымпелком» никак не обосновал подобного рода действия.

Сотовые операторы не считают себя нарушителями

МТС заявила о своем несогласии с решением ФАС. Компания не занимает доминирующего положения на рынке, так как SMS не является единственным каналом информирования абонентов. У заказчиков рассылок есть несколько способов информирования своих клиентов, например, через электронную почту, push-уведомления и приложения.

«Тезис о том, что текущие условия оказания услуг для банков по SMS-информированию ущемляют их интересы и могут привести к повышению стоимости финансовых услуг для клиентов несостоятелен, - говорит представитель МТС Алексей Меркутов. – Расходы банков не превышают и половины платежей с держателя карты за услугу SMS-информирования. Это разбирательство – попытка регулирования B2B-тарифов, которые не отражаются на конечных ценах для потребителей».

В Tele2 также заявили о несогласии с обвинениями, прозвучавшими в пресс-релизе ФАС. Решение об обжаловании действий ведомства оператор примет после получения текста предписания и решения ФАС. В «Вымпелкоме» не прокомментировали ситуацию.

Не первая попытка ФАС отрегулировать рынок SMS-рассылок

Напомним, это уже не первая попытка ФАС отрегулировать рынок SMS-рассылок. В 2015 г. вступили в силу изменения в законодательстве, обязывающие сотовых операторов бороться с SMS-спамом.

Большинство заказчиков, как правило, подключают рассылки через SMS-агрегаторов. До той поры операторы выставляли агрегаторам скидки исходя из общего объема отправленных всеми их заказчиками сообщений. После же изменений в законодательстве сотовые операторы перешли к поаккаунтной модели тарификации: идентифицировался каждый конкретный заказчик, и исходя из объема отправленных им сообщений ему выставлялась скидка.

Поскольку общий объем SMS, проходящий через одного агрегатора, больше объема SMS, отправленных любым из его клиентом, цены на SMS-рассылки значительно выросли. Так, в 2014-2015 гг. стоимость рассылок через сеть МТС выросла на 177%, через «Мегафон» - на 116%.

ФАС обязала сотовых операторов устранить это нарушение. Однако «Вымпелком» и Tele2 успешно обжаловали предписание ФАС в Арбитражном суде, и оно было отменено.