Трамп объявил чрезвычайное положение в киберпространстве США

Дональд Трамп президентским приказом объявил чрезвычайное положение в киберпространстве США — на основании того, что в стране неограниченно закупается и используется ИКТ-оборудование и сервисы иностранного происхождения, в которых могут быть бэкдоры, оставленные для шпионажа. Одновременно президент наделил правительство США полномочиями на свое усмотрение запрещать такие закупки.

Указ Трампа

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) объявил чрезвычайное положение в киберпространстве США. Заявление содержится в указе об обеспечении безопасности цепочки поставок информационных и коммуникационных технологий и сервисов, который подписал президент.

В указе Трамп поясняет, что, по его данным, противники США наращивают создание и эксплуатацию уязвимостей в информационных и коммуникационных технологиях и сервисах, используемых в США. Причем речь идет о тех технологиях и сервисах, где хранится конфиденциальная информация, или которые поддерживают цифровую экономику, а также критическую инфраструктуру и жизненно важные аварийная службы. Бэкдоры, поясняет Трамп, создаются с целью осуществления киберпреступных деяний, включая экономический и индустриальный шпионаж против США.

Противники имеют возможность заниматься этим потому, что в США никак не ограничены закупка и использование технологий и сервисов, разработанных, произведенных или поставленных лицами, подконтрольными юрисдикциям этих противников. Сложившуюся ситуацию Трамп характеризует как «необычную и экстраординарное угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США» и отмечает, что она может иметь «потенциально катастрофический эффект».

Президент отмечает важность сохранения открытого инвестиционного климата в ИКТ и американской экономике вообще, но оговаривает, что эта открытость должна находиться в балансе с «необходимостью защитить нашу страну против критических угроз национальной безопасности».

«В свете этих изысканий я настоящим объявляю чрезвычайное положение в отношении этой угрозы», — подводит итог Трамп. В своих действиях он ссылается на законы США о международных чрезвычайных экономических полномочиях и о национальных чрезвычайных ситуациях.

Какие меры вводятся указом

Указ наделяет федеральное правительство США полномочиями запрещать любым американским лицам приобретение и использование ИКТ-оборудования и сервисов иностранного происхождения, если это создает риски для национальной безопасности США. Определять, какие закупки безопасны, а какие нет, будет министр торговли, консультируясь с министром финансов, госсекретарем, министром обороны, генеральным прокурором, министром национальной безопасности, директором национальной разведки, главой Федеральной комиссии по связи и другими главами различных департаментов и ведомств.

Дональд Трамп наделил правительство США полномочиями запрещать закупки ИКТ у иностранных компаний

При этом министр торговли имеет право разработать какие-то меры, способные смягчить степень риска той или иной закупки. В этом случае закупку можно позволить, даже если без этих мер она была бы запрещена. Когда именно и каким способом следует прекратить закупки у той или иной иностранной компании, тоже решает министр торговли.

Одновременно директору национальной разведки предписывается продолжить оценку угроз для США, которые несут в себе иностранные ИКТ. Предварительная оценка должна быть завершена в течение 40 дней с момента подписания указа. Такую же оценку, в сотрудничестве с профильными ведомствами, должен провести министр национальной безопасности, на что ему дается 80 дней. Впоследствии такая оценка должна будет производиться ежегодно.

Huawei как главная цель

Американские ИТ-издания сходятся во мнении, что указ Трампа направлен в первую очередь против закупок телекоммуникационного оборудования у китайской Huawei. Президент США давно известен своей нелюбовью к Huawei — он при любой возможности обвиняет ее то в пособничестве Ирану, то в слежке за гражданами и чиновниками США в пользу правительства Китая.

В августе 2018 г. Трамп официально запретил всем американским чиновникам пользоваться гаджетами Huawei и попутно ZTE, а уже в ноябре 2018 г. призвал союзные страны полностью отказаться от телекоммуникационного оборудования Huawei, в том числе от базовых станций для сетей 5G. В обоих случаях это было мотивировано возможностью шпионажа в пользу Китая, но в действительности призыв отказаться от устройств 5G Huawei проистекает из стремления США стать лидером на рынке оборудования для сетей пятого поколения.

Huawei неоднократно отрицала обвинения, и вдобавок ответила на них масштабной медиа-компанией, открыв журналистам доступ в свой кампус и позволив брать интервью у ключевого основателя Жэня Чжэнфэя (Ren Zhengfei), который обычно держится в тени.

Под давлением властей крупные сотовые операторы США, такие как AT&T и Verizon, отказались от продажи смартфонов Huawei в своих магазинах. Одной из мер США может стать запрет на использование в смартфонах Huawei американской ОС Google Android, но на этот случай у компании есть альтернатива: она ведет активную разработку собственной платформы Kirin OS, факт существования которой Huawei подтвердила 30 ноября 2018 г.

В начале декабря по запросу США власти Канады задержали финансового директора Huawei Мэн Ванчжоу (Meng Wanzhou), дочь Чжэнфэя, по подозрению в нарушении санкций против Ирана и краже технологий американской компании T-Mobile. Ванчжоу выпустили под залог, Китай в ответ задержал трех граждан Канады. Этот инцидент стал началом очередного витка противостояния Huawei с американским правительством.