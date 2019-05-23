Tele2 ушел из Казахстана за «отступные» в $400 млн

Шведский Tele2 продал «Казателекому» свою долю в казахстанском сотовом операторе МТС. В совокупности шведы получат за свою долю $390 млн.

Tele2 попрощался с Казахстаном

Шведская компания Tele2 продала подконтрольному оператору фиксированной связи «Казахтелеком» свою долю в казахстанском сотовом операторе «Мобайл телеком сервис» (МТС). Об этом говорится в сообщении обеих компаний.

В МТС у Tele2 была экономическая доля в размере 49%, голосующая — в 51%. У «Казахтелекома», наоборот, экономическая доля в МТС составляла 51%, голосующая — 49%.

Стороны оценили стоимость МТС в $800 млн. Также у компании Kauz, принадлежащей казахстанской предпринимательнице Айгуль Нуриевой, есть право на экономическую долю в МТС в размере 18%, которая вычитается из доли Tele2.

После расчета с Kauz прибыль Tele2 от сделки с «Казахтелекомом» составит $169 млн. Кроме того, как отмечается в сообщении Tele2, компания получит полное возмещение предоставленного ей акционерного займа МТС в размере 80 млрд тенге ($210 млн).

Tele2 покидает Казахстан

Таким образом, всего Tele2 получит за счет продажи своей доли в МТС $389 млн.

Как Tele2 приходил в Казахстан

Tele2 пришел в Казахстан в конце 2009 г., приобретя 51% долю в МТС. Продавцом выступил все тот же «Казахтелеком». Оставшиеся 49% в МТС принадлежали компании Asianet вышеупомянутой Аугйль Нуриевой.

Нуриева считается человеком, близким к политику Кариму Масимову, в разное время занимавшему посты премьер-министра и главы Администрации президента Казахстана. Сейчас Масимов является главой Комитета национальной безопасности этой страны. При покупке МТС Нуриева заверила Tele2, что в прошлом она действительно работала с Масимовом, но единственным владельцем Asianet является именно она.

В 2012 г. «Казахтелеком» вернулся на рынок сотовой связи: его «дочка» — «Алтел» — стала первым на тот момент 4G-оператором в республике. Позднее «Алтел» также получил лицензии на оказание услуг сотовой связи в стандартах GSM и 3G (UMTS).

В конце 2015 г. Tele2 и «Казахтелеком» договорились об объединении своих сотовых активов. Объединенная компания — МТС — стала работать под брендом Tele2. Тогда же стороны заключили друг с другом опционы типа call и put, позволявшие «Казахтелекому» выкупить долю Tele2, а Tele2 — продать свою долю в МТС «Казахтелекому».

Кроме того, тогда же Tele2 выкупил долю Asianet в МТС, предоставив этой структуре долю в 18% от прибыли сотового оператора. Упомянутая компания Kauz, с которой сейчас рассчитывается Tele2, является правопреемником Asianet.

Как «Казахтелеком» скупает сотовых операторов Казахстана

В прошлом году «Казахтелеком» выкупил у другого шведского инвестора — Telia — контрольный пакет акций крупнейшего в Казахстане сотового оператора Kcell за $446 млн. После этого Tele2, согласно условиям опционного соглашения, потребовала у «Казахтелекома» выкупить ее долю в МТС. Теперь стороны договорились о параметрах сделки. Ее завершение запланировано на июль 2019 г.

В результате из трех местных сотовых операторов два окажутся под контролем «Казахтелекома». Также компания будет владеть 75% от частот, пригодных для развития сотовой связи.

Единственным конкурентом «Казахтелекома» в сотовой связи остается компания «Кар-тел» (торговая марка Beeline), которая вместе с российским «Вымпелкомом» входит в группу Veon.

В прошлом году «Кар-тел» возражал против предоставлению «Казахтелекому» одобрения на покупку контрольного пакета акций Kcell. Комитет по регулированию естественных монополий, прав потребителей и защите конкуренции Министерства национальной экономики Казахстана все-таки согласовал данную сделку, поставив «Казахтелекому» ряд условий. При этом ведомство исходило на тот момент из того факта, что МТС не принадлежит «Казахтелекому».