Советник Ельцина и Путина претендует на место в совете директоров МТС

В совет директоров МТС выдвинут Валентин Юмашев, входившей в окружение экс-президента Бориса Ельцина. В то же время совет директоров оператора покидает его председатель Рон Зомер.

Новые кандидаты в совет директоров МТС

Компания «Мобильные телесистемы» (МТС) сообщила о появлении списка кандидатов в новый совет ее директоров, составленный действующим советом. Кандидаты будут утверждены на общем собрании акционеров оператора.

В совет номинировано девять человек. Пять из них представляют основного акционера МТС — АФК «Система». Еще четверо являются независимыми. Среди них два новых лица — Валентин Юмашев и Антониу Антониос Теодосиу. Последний имеет богатый опыт работы в России, в том числе в местном подразделении аудиторской компании PwC. В настоящее время он является неисполнительным директором золотодобывающей компании Ployus Gold.

Также в совет директоров выдвинуто два независимых директора, уже входящих в его состав: бывший исполнительный директор туристической компании Thomas Cook Томас Холтроп и экс-глава российского издательства Axel Springer Регина фон Флемминг.

Валентин Юмашев и новейшая российская история

Юмашев был заметной политической фигурой в 1990-е годы. Он входил в близкое окружение первого Президента России Бориса Ельцина. В том числе в 1996-1997 гг. он был его советником по взаимодействию со СМИ, а в 1997-1998 гг. возглавлял Администрацию Президента.

Валентин Юмашев выдвинут в совет директоров МТС

Юмашев считается автором мемуаров, которые писал Борис Ельцина. После ухода первого Президента в отставку Юмашев женился на его дочери Татьяне Дьяченко, взявшей фамилию мужа. Дочь Юмашева Полина была замужем за совладельцем компаний «Русал» и «Базовый элемент» Олегом Дерипаской.

Юмашев и сейчас имеет допуск в Кремль. В 2018 г. стало известно о его переназначении на должность советника Президента на общественных началах. Причем оказалось, что эту должность он занимается с 2000 г.

Уход давнего председателя совета директоров МТС

В то же время в совет директоров МТС не был выдвинут Рон Зомер, который с 2009 г. является его председателем. Он имеет обширный опыт работы в структурах «Системы», в том числе он входит в совет директоров корпорации.

В пресс-службе МТС уточнили, что Зомер войдет в состав создаваемого консультативного совета при президенте МТС, который будет предоставлять руководству компании рекомендации мировых экспертов в сфере ИТ, включая цифровую трансформацию, роботизацию, искусственный интеллект, финтех и пр.

Зомер останется в совете директоров «Системы», а также продолжит руководить наблюдательным советом сотового оператора «ВФ Украина» (украинская «дочка» МТС). Совет директоров МТС покидает еще один независимый директор — бывший федеральный канцлер Австрии Шюссель Вольфганг.

Сын Евтушенкова войдет в совет директоров МТС

Из кандидатов, представляющих АФК «Система», новичком является Феликс Евтушенков — сын основного владельца «Системы» Владимира Евтушенкова. Феликс Евтушенков много лет работает на руководящих постах в корпорации, а в прошлом году стал заместителем председателя совета ее директоров.

Из существующих членов совета директоров МТС от АФК «Система» снова выдвинуты вице-президент корпорации по стратегии Артем Засурский, управляющий партнер корпорации Алексей Катков и президент МТС Алексей Корня.