«Мегафон» совершил первый в России международный 5G-видеозвонок

В России произведен первый международный видеозвонок в сетях 5G: он произошел между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Еще один видеозвонок произошел между сетями «Мегафона» и Tele2.

Первый международный видео-звонок в сетях 5G

В Санкт-Петербурге на открывшемся Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) были продемонстрированы возможности видеозвонков по сетям будущего, пятого поколения сотовой связи (5G). В частности, был осуществлен первый в России международный видеозвонок из сети 5G.

Решение для видеовызова обеспечили компании «Ростелеком» и «Мегафон». Они создали совместное предприятие для развития сетей 5G - «Новые цифровые решения». Сетевое оборудование для демонстрации обеспечила финская Nokia, в качестве абонентского оборудования использовался смартфон Oppo.

В ходе демонстрации президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и директор по техническим инновациям и инфраструктуре «Мегафона» Фредерик Ваносчуйзе из Санкт-Петербурга позвонили в столицу Финляндии Хельсинки главе подразделения сетей мобильной связи Nokia Томми Уитто (Tommi Uitto).

В России произведен первый международный видеозвонок в сетях 5G: он произошел между Санкт-Петербургом и Хельсинки

В совместном пресс-релизе сторон отмечается символичность данного события. Первый звонок в российских сотовых сетях также был совершен из Санкт-Петербурга. 8 сентября 1991 г. мэр Северной столицы Анатолий Собчак позвонил по мобильнику своему коллеге в городе-побратиме Сиэтле.

Первый видеозвонок в сетях 5G между разными операторами

Еще один видеозвонок по сетям 5G произошел внутри России между сетями Tele2 (совладельцем данной компании является «Ростелеком») и «Мегафона». Президент Tele2 Сергей Эмдин позвонил Фредерику Фаносчуйзе. Тем самым была продемонстрирована техническая возможность совместного использования инфраструктуры сетей 5G разными операторами.

Студенческая лаборатория 5G

Одновременно «Мегафон» и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) договорились о создании лаборатории 5G. Она будет оборудована тестовой зоной пятого поколения.

Лаборатория будет расположена в кампусе «Михайловская дача» Высшей школы менеджмента СПбГУ. В лаборатории будет проходить обучение студентов СПбГУ, проводиться тестирование и разработка цифровых продуктов на основе технологии 5G, в том числе изучение радиочастотного спектра и интерфейсов радиосети 5G, скорости передачи данных, задержки распространения сигнала, управления ресурсами, распределенных вычислений и т.д.