Пущено с молотка легендарное здание в двух шагах от Кремля, где квартирует Минкомсвязи

«Ростелеком» объявил о начале продажи исторического здания «Центрального телеграфа» в центре Москвы. В этом здании пока находится Минкомсвязи. Стартовая цена составляет 3,5 млрд руб.

«Центральный телеграф» остается без здания

«Ростелеком» сообщил, что контролируемая им компания «Центральный телеграф» (ЦТ) выставила на продажу принадлежащую ему часть исторического здания в центре Москвы. Здание, построенное в 1927 г., находится по адресу улица Тверская, дом 7, то есть в шаговой доступности от Кремля.

ЦТ владеет в этом здании 35,2 тыс кв. м. Продажа актива будет осуществляться через площадку «Сбербанк-АСТ». Начальная стоимость лота 3,5 млрд руб.

Как пытались продать здание «Центрального телеграфа»

Для «Центрального телеграфа» этот объект является непрофильным активом и вопрос его продажи рассматривался давно. В начале 2000-х годов здание было передано на баланс ЗАО «Телеграф», «дочки» ЦТ, контроль над которой затем был потерян со стороны ЦТ.

Государственный холдинг «Связьинвест», в состав которого тогда входил ЦТ, опротестовал сделку. После серии судебных разбирательства большую часть здания удалось вернуть в собственность ЦТ. Но часть объекта площадью 8 тыс. кв. м отошла компании «Юника-инвест», которую считали связанной с бывшим министром связи Леонидом Рейманом.

Здание «Центрального телеграфа» в самом сердце Москвы уходит с молотка

В 2008 г. «Связьинвест» опять задумал продать здание «Центрального телеграфа», чтобы на вырученные средства ЦТ смог закрепить свои позиции на рынке широкополосного доступа в интернет. Но после смены руководства холдинга об этой идее забыли. Сейчас активы «Связьинвеста» объединены в «Ростелеком».

За последние годы в здании ЦТ появилось множество сторонних арендаторов: кафе, офисы, коворкинг DI Telegraph.

Какое здание «Центральный телеграф» уже продал

В 2018 г. «Центральный телеграф» продал свое «новое» здание. Объект площадью 12 тыс. кв. м был построен в 1928 г. и находится между Никитским и Газетным переулками по соседству с основным зданием ЦТ. Здание было продано по стартовой цене 2 млрд руб. Его покупателем выступило ООО «Первый», за которым, по данным газеты «Ведомости», стоит семья основателя сибирского ритейлера «Мария Ра» Александра Ракишина.

Сам ЦТ практически полностью переехал в бизнес-центр Comcinty в районе Румянцево в Новой Москве, где у «Ростелекома» расположена штаб-квартира макро-региона «Москва». Технические службы компании расположены в Котляковском переулке.

Что будет с остальными площадями в здании «Центрального телеграфа»

В здании «Центрального телеграфа» 10 тыс. кв. м принадлежат государству. На этих площадях располагается Минкомсвязи. В начале 2019 г. начался переезд Минкомсвязи в новый офис в «Москва-Сити», который практически завершен.

За переезд отвечает подконтрольное государству АО «Дом.РФ», которое затем займется реализацией освобожденных министерством площадей. Что касается площадей, принадлежащих компании «Юника-инвест», то их забрал в залог Промсвязьбанк.

По словам собеседника CNews, знакомого с ситуацией, Промсвязьбанк уже пытался продать принадлежащие ему площади, но отказался от этой идеи. Банк ждет, пока свою долю в этом здании продаст ЦТ.

«Расположение здания «Центрального телеграфа» в непосредственной близости от Кремля в историческом центре города на главной улице Москвы, где наблюдается колоссальный туристический поток, может быть наиболее интересным отельерам высшей ценовой категории», - считает аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. - «Использование подобной недвижимости в качестве гостиницы категории «5 звезд» и выше, расположенной в данном месте, практически наверняка будет оправдано с финансовой точки зрения. Притом, что самому «Ростелекому» офисно-хозяйственное здание в самом центре Москвы не столь необходимо – для решения соответствующих задач подойдет куда более дешевая недвижимость в отдаленных от центра города районах».