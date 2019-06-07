«Билайн» договорился со скандальным арендодателем. Теперь ему не придется cъезжать

«Вымпелком» договорился с компанией «Тизприбор» о продлении срока аренды своего офиса, который ранее был предметом судебных разбирательств между сторонами. До этого «Вымпелком» планировал переехать на территорию бывшей фабрики «Большевик», однако этим планам помешало банкротство компании O1 Properties - владельца помещений.

«Вымпелком» остается в офисе в «Эрмитаж Плаза»

Телекоммуникационная компания «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») сообщила о достижении новой договоренности с компанией «Тизприбор» о продлении срока аренды офиса, расположенного в бизнес-центре «Эрмитаж Плаза» в центре Москвы на Краснопролетарской улице. Новый срок аренды составит пять лет, площадь арендованного пространства 5 тыс. кв. м.

«Вымпелком» разместился в «Эрмитаж Плаза» в 2007 г., и это стало крупнейшей сделкой по аренде коммерческой недвижимости в России. В 2009 г. стороны заключили десятилетний договор аренды, номинированный в валюте. В аренду были взяты 32 тыс. кв. м.

Как «Вымпелком» судился со своим арендодателем

После девальвации рубля в 2014 г. расходы «Вымпелкома» на аренду офиса резко возросли - с 900 млн руб. до 2,5 млрд руб. в год. При этом договор аренды не предусматривал возможность его досрочного расторжения.

«Вымпелком» попытался через суд добиться от «Тизприбора» зафиксировать в договоре валютный коридор - от 32 руб. до 42 руб. за $1. Судебные инстанции принимали различные решения по этому делу.

Бизнес-центр «Эрмитаж Плаза» на Краснопролетарской

Спор завершился в 2016 г. заключением между сторонами мирового соглашения, по условиям которого оператор получил возможность отказаться от ряда арендованных площадей и парковки. Затем «Вымпелком» приступил к поиску новой площадки, так как договор аренды истекал в 2019 г.

Как «Вымпелком» пытался переехать в новый офис

В конце 2017 г. «Вымпелком» договорился с девелоперской компанией O1 Properties об аренде 17 тыс. кв. м в культурно-деловом комплексе «Большевик», создающемся на Ленинградском проспекте на территории одноименной советской фабрики.

Переезд в новый офис должен был состояться в начале 2019 г., но этого не произошло. O1 Properties столкнулась с финансовыми трудностями, ее владелец Борис Минц покинул Россию, а компания перешла под контроль структуры Riverstretch Trading & Investments, которую считают связанной с «Роснефтью».

Сменился собственник и у «Большевика» - им стала компания RWB Development and Asset Managment, созданная бывшими топ-менеджерами O1 Properties. Реконструкция объекта затянулась, в связи с чем, как сообщала газета «Коммерсант», «Вымпелком» вынужден был начать новый поиск офисного пространства.

Пресс-служба «Вымпелкома» сообщила CNews, что владельцы «Большевика» в установленные сроки не смогли сдать помещение в аренду, в связи с чем компания вынуждена была отказаться от сотрудничества с ними.