«Мегафон» проложит кабель под Ледовитым океаном, чтобы получился очень быстрый интернет

«Мегафон» договорился с финской Cinia о строительстве подводной магистральной линии связи, которая соединит Финляндию с Японией через Северный Ледовитый океан. По замыслу создателей канал обеспечит «оптимальное сочетание самого низкого уровня задержки сигнала и высокого уровня доступности сети».

«Мегафон» договорился о строительстве подводного канала между Финляндией и Японией

«Мегафон» и финская Cinia подписали соглашение о строительстве подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), которая соединит столицу Финляндии Хельсинки со столицей Японии Токио. Подписание состоялась на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Будущая линия будет проложена по дну Северного Ледовитого океана. Ее протяженность составит 10 тыс. км. В заявлении сторон утверждается, что канал обеспечит «оптимальное сочетание самого низкого уровня задержки сигнала и высокого уровня доступности сети».

Канал обеспечит транзит трафика по маршруту Европа - Азия. Кроме того, в районе Берингового пролива будущая линия связи может также быть подключена к Америке. Таким образом, будущий ВОЛС охватит сразу три континента.

Во сколько обойдется будущий проект

Партнерами проекта станут скандинавские и японские компании, а также международные финансовые организации. У Cinia уже есть опыт реализации такого рода проектов: ранее компания проложила подводную магистраль между Германией и Финляндией протяженностью 1,2 тыс. км.

Подводные интернет-каналы по состоянию на 3 июня 2019 года

Пресс-служба «Мегафона» отметила, что стоимость проекта предварительно оценивается в $800 млн - $1,2 млрд.

Не первая попытка проложить ВОЛС по дну Северного Ледовитого океана

Идея проложить ВОЛС по дну Северного ледовитого океана существует довольно давно. Еще в 2011 г. правительственная комиссия по федеральной связи и технологическим вопросам информатизации одобрила проект создания Российской трансарктической кабельной системы (РОТАКС).

Для реализации этого проекта была создана компания «Поларнет Проект». Линия связи должны были запустить в 2013-2024 гг., однако этого не произошло - компания не нашла инвесторов.

Что говорят участники рынка

Участники рынка, опрошенные CNews, прокомментировали перспективы трансарктического проекта «Мегафона». Благодаря новому каналу Япония получит короткий маршрут трафика, говорит на условиях анонимности топ-менеджер одной из телекоммуникационных компаний: «Остальные страны, расположенные западнее Китая, получают трафик из Европы благодаря подводным каналам Sea-Me-We-3 и Sea-Me-We-5. Кроме того, трафик между Европой и Азией занимает всего 3-5% от общемирового и основными маршрутами трафика по этому направлению являются Индия - Великобритания и Индия - Франция».

Источник в другой телекоммуникационной компании говорит, что проекту будет необходима государственная поддержка, об условиях которой пока не объявлялось.