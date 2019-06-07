Осталось меньше недели до CNews Forum Кейсы. Последние дни регистрации

В июне 2019 г. CNews проведет крупнейшее ИТ-мероприятие: « CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров ». Мероприятие полностью посвящено практике решения сложных задач цифровизации в современных условиях. В CNews FORUM Кейсы примут участие более 500 ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний России.

Крупнейшее мероприятие лета 2019 г. «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» состоится 11 июня 2019 г. Зарегистрироваться на него можно уже сейчас.

Главная тема форума — практика цифровизации, конкретный опыт компаний, которые прошли через трудности и неудачи, но достигли поставленных целей.

ИТ-лидеры России расскажут о своих успешных и неудачных кейсах цифровизации, о подводных течениях отрасли, о конкретных экономических преимуществах, которые заказчики получили от внедрения.

Программа «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» включает тематические секции: «Госсектор», «Банки», «Информационная безопасность», «Оптимизация ИТ-инфраструктуры» и «ИТ в промышленности».

Мероприятие примет более 500 гостей, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны. На форуме будет прочитано более 80 докладов.

Среди основных докладчиков форума

Директор управления информационных технологий «Мечела» Валерий Дьяченко

Начальник департамента организации предоставления государственных услуг в Пенсионном фонде Евгений Турчак

Председатель совета директоров, управляющий директор «Диасофт» Александр Глазков

Директор департамента информационных технологий «Гражданские самолеты Сухого» Роман Марковский

Заместитель председателя правления Московского кредитного банка Сергей Путятинский

А также



Тимур Аитов , заместитель генерального директора, ГК «Программный продукт»

, заместитель генерального директора, ГК «Программный продукт» Пол Хоуп , вице-президент EMEA Rimini Street

, вице-президент EMEA Rimini Street Максим Белоусов , заместитель председателя правления, банк «Уралсиб»

, заместитель председателя правления, банк «Уралсиб» Георгий Масберг , заместитель генерального директора, Долгопрудненский исследовательский центр

, заместитель генерального директора, Долгопрудненский исследовательский центр Владимир Трояновский , директор департамента ИТ, НСПК

, директор департамента ИТ, НСПК Артем Натрусов , вице-президент по информационным технологиям, «Евразхолдинг»

, вице-президент по информационным технологиям, «Евразхолдинг» Евгений Ступин , директор по информационным технологиям, УАЗ

, директор по информационным технологиям, УАЗ и многие другие

В программе CNews FORUM Кейсы выделено особенно много времени для дискуссий и неформального общения между заказчиками и поставщиками информационных систем.

Чтобы принять участие в CNews FORUM Кейсы, заполните, пожалуйста, анкету.

Подробное описание и анкета для регистрации на сайте.