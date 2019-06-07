Осталось меньше недели до CNews Forum Кейсы. Последние дни регистрации
В июне 2019 г. CNews проведет крупнейшее ИТ-мероприятие: «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров». Мероприятие полностью посвящено практике решения сложных задач цифровизации в современных условиях. В CNews FORUM Кейсы
примут участие более 500 ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний России.
Крупнейшее мероприятие лета 2019 г. «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» состоится 11 июня 2019 г. Зарегистрироваться на него можно уже сейчас.
Главная тема форума — практика цифровизации, конкретный опыт компаний, которые прошли через трудности и неудачи, но достигли поставленных целей.
ИТ-лидеры России расскажут о своих успешных и неудачных кейсах цифровизации, о подводных течениях отрасли, о конкретных экономических преимуществах, которые заказчики получили от внедрения.
Программа «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» включает тематические секции: «Госсектор», «Банки», «Информационная безопасность», «Оптимизация ИТ-инфраструктуры» и «ИТ в промышленности».
Мероприятие примет более 500 гостей, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны. На форуме будет прочитано более 80 докладов.
Среди основных докладчиков форума
А также
- Тимур Аитов, заместитель генерального директора, ГК «Программный продукт»
- Пол Хоуп, вице-президент EMEA Rimini Street
- Максим Белоусов, заместитель председателя правления, банк «Уралсиб»
- Георгий Масберг, заместитель генерального директора, Долгопрудненский исследовательский центр
- Владимир Трояновский, директор департамента ИТ, НСПК
- Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям, «Евразхолдинг»
- Евгений Ступин, директор по информационным технологиям, УАЗ
- и многие другие
В программе CNews FORUM Кейсы выделено особенно много времени для дискуссий и неформального общения между заказчиками и поставщиками информационных систем.
Чтобы принять участие в CNews FORUM Кейсы, заполните, пожалуйста, анкету.
Подробное описание и анкета для регистрации на сайте.