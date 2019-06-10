У «Мегафона» исчезли все миноритарные акционеры

«Мегафон» завершил выкуп собственных акций у миноритариев. Всего оператор потратил на этот процесс 162 млрд руб. Теперь акционерами оператора являются только холдинг USM Алишера Усманова и сам «Мегафон».

«Мегафон» выкупил собственные акции

Дочернее предприятие «Мегафона» «Мегафон-Финанс» завершило выкуп 0,8% акций оператора. Об этом сообщает в своих в материалах сам «Мегафон».

Выкуп был осуществлен в рамках ранее сделанного «Мегафон Финанс» обязательного предложения о приобретении акций «Мегафона». «Мегафон Финанс» выкупал акции по цене 659,26 руб. за одну акцию, соответственно, весь пакет обошелся компании 3,27 млрд руб.

Теперь «Мегафон Финанс» владеет 29,7% акций оператора. Оставшиеся 70,3% акций «Мегафона» принадлежат холдингу USM Алишера Усманова. Других акционеров у «Мегафона» более нет.

Как «Мегафон» уходил с Лондонской биржи и выкупал собственные акции

Напомним, в 2018 г. совет директоров «Мегафона» принял решение о делистинге своих ценных бумаг с Лондонской фондовой биржи. Там акции оператора котировались в виде глобальных депозитарных расписок (GDR).

В рамках этого процесса дочернее предприятие оператора - кипрский офшор Megafon Investments (MICL) - объявило оферту на выкуп ценных бумаг оператора по такой же цене, как и сейчас - 659,26 руб за одну акцию.

«Мегафон» закончил выкуп собственных акций у миноритариев

Теперь акционерами оператора являются только холдинг USM Алишера Усманова и сам «Мегафон»

В рамках оферты MICL приобрел 57 млн обыкновенных акций и 58,2 млн GDR, что эквивалентно 18,6% акций «Мегафон». На выкуп акций было затрачено 76 млрд руб.

Затем MICL передал принадлежащий компании пакет акций «Мегафона» в «Мегафон Финанс». Эта структура стала владельцем 17,77% акций оператора напрямую и еще 4,8% в виде GDR.

Далее «Мегафон Финанс» принял решение о конвертации принадлежащих компании GDR в обыкновенные акции. В результате конвертации совокупная доля структур «Мегафона» и USM в «Мегафоне» составила 78,5% акций, превысив пороговую отметку в 75%.

После этого «Мегафон Финанс» объявил новую оферту на выкуп собственных акций, и снова по цене 659,26 руб за каждую.

По итогам второй оферты свои бумаги к выкупу предъявили владельцы 20,3% акций «Мегафона». В том числе свой пакет размером в 19% акций продал Газпромбанк, второй по величине акционер «Мегафона».

Затраты «Мегафона» на данную оферту составили 82,97 млрд руб., из которых Газпромбанк получил 77 млрд руб. В результате оферты «Мегафон Финанс» стал владельцем 42,9% акций «Мегафона».

Что будет с листингом «Мегафона» на Московской бирже

Вскоре «Мегафон Финанс» продал структурам холлдинга USM 14% акций оператора. В результате доля USM в «Мегафоне» выросла до 70,3%, а доля «Мегафон Финанс» сократилась до 28,9%

Поскольку совокупная доля структур USM и «Мегафона» в операторе составила 99,2%, «Мегафон Финанс» получил право потребовать выкупа у миноритариев оставшихся у них 0,8% акций. Это требование и было сейчас реализовано. Совокупные затраты «Мегафона» на выкуп собственных акций составили 162,24 млрд руб.

После ухода с Лондонской фондовой биржи у «Мегафона» остается еще листинг на Московской бирже. Недавно биржа приостановила торги акциями оператора.

Пресс-служба «Мегафона» заявила, что не планируют прекращать листинг на этой площадке. По словам источника, близкого к компании, «Мегафон» может рассмотреть варианты привлечения акционерного финансирования с помощью биржи, например, проведения вторичного размещения акций (SPO).