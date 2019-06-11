Верховный и Конституционный суды не пустили в Россию перспективный стандарт связи

Верховный и Конституционный суды отказали российско-китайской компании НСТТ в исках против Госкомиссии по радиочастотам. Компания пыталась вернуть ей частоты, на которых она собиралась строить сети перспективного китайского стандарта связи NG-1.

Верховный суд отказал в иске к ГКРЧ

Верховный суд опубликовал решение по иску компаний группы «НИРИТ Синвей Телеком Технолоджи» (НСТТ), пытавшихся признать незаконным ряд пунктов принятого правительством Положения о деятельности Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ). Иск был отклонен.

Как в России пытались построить сеть стандарта NG-1

НСТТ на 70% принадлежит российской группе БИТ, на 30% - китайской корпорации Xinwei. Компания хочет строить в России сети перспективного стандарта профессиональной связи NG-1 (другое название – McWill), разработанного Xinwei. Стандарт обеспечивает транкинговую связь вместе с возможностью передачи видео и данных на скорости до 15 Мбит/с.

В 2011 г. проект был одобрен Комиссией по модернизации и инновационному развитию экономики, действовавшей при прежнем Президенте России Дмитрии Медведеве. Затем НСТТ приобрела четыре компании с частотами в начале диапазона 1800 МГц (1785 -1805 МГц): «Юнисел», «Белитон», «Кватро Плюс» и «Лардекс».

Верховный и Конституционный суды отказали российско-китайской компании НСТТ в исках,

по которым она пыталась вернуть себе частоты для перспективного стандарта связи NG-1

Компания начала строить сети и, по ее утверждению, ввезла в Россию оборудование на сумму $780 млн. Однако Роскомнадзор стал отказывать компании в регистрации радиоэлектронных средств. В связи с отсутствием сети в 2016 г. ГКРЧ отказало компаниям группы НСТТ в продлении срока использования частот и прекратила действие разрешения указанных компаний на использование частот.

Конституционный суд разрешил ГКРЧ отзывать частоты

НСТТ пыталась обжаловать действия ГКРЧ в судебном порядке, но безуспешно. Тогда группа обратилась с иском в Конституционный суд, потребовав признать не соответствующими Конституции отдельные пункты Закона «О связи» и Положения о ГКРЧ, позволяющие комиссии во внесудебном порядке отзывать разрешения на использования частот или не продлевать их.

Конституционный суд отказал в принятии данной жалобы к рассмотрению. В то же время суд впервые разъяснил, что решения ГКРЧ о прекращении действия разрешений на использование радиочастот являются «специальными мерами государственного принуждения». При этом такие решения должны быть «адекватными, пропорциональными, соразмерными и необходимыми для защиты публичных интересов не только государства, на и частных интересов физических и юридических лиц».

Кроме того, Конституционный суд указал, что высказанная им ранее в 2017 г позиция относительно специальных мер государственного принуждения в сфере недропользования имеет универсальный характер применительно к механизму досрочному прекращения, приостановления или ограничения права пользования тем или иным ресурсом, и распространяется также на использование радиочастотного ресурса.

ГКРЧ, Минтранс и владельцы железнодорожной инфраструктуры

С учетом выводов Конституционного суда компании группы НСТТ обратились с иском в Верховный суд. Истцы указали, что в оспариваемом ими Положение о ГКРЧ отсутствует процедура применения специальных мер государственного принуждения. Кроме того, истцы обратили внимание на принятое в конце 2018 г. решение ГКРЧ, согласно которому полоса частот, на которую претендует НСТТ, должна быть отдана неопределенному кругу лиц из числа владельцев железнодорожной инфраструктуры. Они будут создавать сети технологической связи вдоль транспортных путей.

ГКРЧ поручила Министерству транспорта составить перечень данных лиц. Согласно ответу Федерального агентства железнодорожного транспорта, таковыми лицами являются «Российские железные дороги» (РЖД), «Крымская железная дорога» и «Железные дороги Якутии».

НСТТ посчитало, что ГКРЧ не вправе ограничивать неопределенный круг лиц и наделять Минтранс полномочиями по составлению перечня владельцев железнодорожной инфраструктуры. Верховный суд согласился с данным доводом, однако в целом иск группы НСТТ был отклонен.

В НСТТ пообещали CNews продолжить отстаивать свою позицию. В компании также сообщили, что НСТТ завершает строительство первой очереди сетей связи NG-1 в иных диапазонах - 300 и 400 МГц. Кроме того, выпущен национальный стандарт на радиотехнологию McWill и ведется работа по локализации производства телекоммуникационного оборудования на территории России.