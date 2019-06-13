Министр связи предложил Китаю строить в России «железо» для 5G

Минкомсвязи предлагает Китаю перенести производство оборудования для сетей 5G и интернета вещей в Россию. Это должно снизить зависимость производителей от иностранных поставщиков. Спрос на оборудование будет обеспечен на внутреннем российском рынке, для этого в законодательстве пропишут приоритет закупок у отечественного производителя.

Предложение Минкомсвязи

Глава Минкомсвязи Константин Носков выступил с предложением локализовать в России производство китайского телекоммуникационного оборудования — включая то, которое требуется для сетей 5G и интернета вещей. Заявление прозвучало в ходе переговоров с китайским министром промышленности и информатизации Мяо Вэйем (Miao Wei) в рамках третьей встречи министров по цифровым технологиям G20 в Цукубе в Японии, сообщается на сайте Минкомсвязи.

Носков предложил китайскому министру обдумать предложение, с тем чтобы вернуться к обсуждению вопроса на заседании Российско-китайской подкомиссии по связи и информационным технологиям в сентябре.

Как это будет работать

По мысли Носкова, на российском рынке наблюдается достаточно большой спрос на оборудование для 5G и интернета вещей, чтобы международное партнерство в этой сфере было перспективным. Министр уточнил, что российское законодательство сделает отечественную продукцию приоритетной для заказчиков, и благодаря этому основной спрос на данное оборудование будет со стороны российского внутреннего рынка.

Как отметил министр, производство китайских решений в России поможет снизить зависимость от различных зарубежных поставщиков и связанные с нею риски. Также это поможет сформировать спрос на китайские оборудование, материалы и научно-техническую базу для разработки технологий и продуктов.

Сотрудничество с Китаем

Одновременно Носков сообщил о существовании программы по созданию дизайн-центров в области микроэлектроники, которая была разработана в России. В рамках программы предполагается открыть более 200 таких центров и сформировать кластер квалифицированных специалистов в данной сфере. Планируется, что в этих центрах можно будет разрабатывать продукты для российского, китайского и других рынков.

Константин Носков и Мяо Вэй

Кроме того, по словам Носкова, в данный момент на завершающей стадии согласования находится текст меморандума о взаимопонимании в области развития цифровых технологий между Минкомсвязи России и Министерством промышленности и информатизации Китая. Подписание документа назначено на сентябрь, оно произойдет в ходе заседания Подкомиссии по связи и информационным технологиям.

Спрос на оборудование для 5G в России

Напомним, в Концепции построения в России сетей пятого поколения сотовой связи (5G), подготовленной Научно-исследовательским институтом связи (НИИР), приведена оценка количества и стоимости оборудования, которое необходимо для создания этих сетей в стране.

В частности, для обеспечения устойчивого покрытия в Москве, включая деловой центр, городские транспортные артерии, спальные районы и промышленные зоны, потребуется 3 тыс. макробазовых станций и 1,2 тыс. микробазовых станций. Кроме того, для отдельно взятого оператора потребуется 160 узлов доступа, 13 узлов предварительной агрегации, 4 узла агрегации, 4 узла ядра транспортной сети и прокладка 5 тыс. км волоконно-оптических линий (ВОЛС).

При подсчете затрат на строительство сетей 5G во всех 15 городах-миллионниках получается, что в случае строительства каждым оператором своей 5G-сети общие затраты к 2024 г. составят 157,6 млрд руб. (39 млрд руб. на каждого оператора). В случае совместного использования инфраструктуры общие затраты составят 110 млрд руб. (27 млрд руб. на каждого оператора). Есть также вариант с единым инфраструктурным оператором, который выглядит самым экономичным — общий объем затрат составит 54,2 млрд руб. Затраты смогут окупиться уже через пять лет, подсчитали в НИИР.

Проблемы Huawei

Напомним, китайская компания Huawei является крупным производителем оборудования для сетей 5G. Стремление потеснить ее на этом рынке стало одной из причин, почему компания была занесена в «черный список» администрацией президента США Дональда Трампа (Donald Trump). Официальной причиной наложения санкций стало то, что Huawei якобы занимается шпионажем в пользу правительства Китая.

В итоге в мае 2019 г. Google, Intel, Broadcom, Qualcomm и Microsoft отказались предоставлять Huawei свои продукты. Несколькими днями позже последовало скандальное изгнание из SD Association, после чего Huawei потеряла возможность интегрировать в свои смартфоны поддержку карт памяти microSD. Следующим шагом стал уход Huawei из ассоциаций Wi-Fi Alliance и JEDEC, значительно уменьшивший степень ее влияния на вектор развития современных технологий и стандартов.

Затем удар нанесла британская компания ARM, отобравшая у Huawei лицензию на свои процессорные архитектуры. Теперь Huawei не может разрабатывать и выпускать новые чипы Kirin, которые она использует в своих же смартфонах. Аналогично поступила и AMD – она отозвала у Китая лицензии на свою новую архитектуру Zen 2. Даже Facebook пошла против Huawei – в начале июня 2019 г. она запретила ей предустанавливать на свои смартфоны свои фирменные приложения, включая мессенджер WhatsApp и клиент социальной сети Instagram.

Несколько дней назад CNews писал, что Носков предложил Huawei заменить Android в своих смартфонах на российскую мобильную ОС «Аврора», ранее известную как Sailfish OS Mobile Rus. Обновления для Android, как и различные сервисы Google, станут недоступны для Huawei с 19 августа 2019 г.