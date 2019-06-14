Гендиректором российской Nokia стал солидный ветеран «Мегафона» и «Билайна»

Гендиректором Nokia в России стал Игорь Парфенов, который до этого долгое время работал на солидных постах в «Мегафоне» и «Билайне». В новой должности Парфенов, имеющий 25-летний опыт работы в телекоме, будет развивать новые направления бизнеса и продвигать Nokia на российском рынке.

Новый гендиректор

Генеральным директором Nokia в России стал Игорь Парфенов. Отныне он будет руководить работой компании в нашей стране и воплощать в жизнь стратегию, направленную на продвижение Nokia на российском рынке. До него пост гендиректора Nokia в России занимал Рашид Исмаилов. Компания поясняет, что Исмаилов ушел из Nokia в связи с переходом на другую работу.

В новой должности Парфенов будет заниматься развитием новых направлений бизнеса, которые появляются на рынке операторов связи, в также в государственном и корпоративном сегменте. Он станет представителем Nokia в телекоммуникационных отраслевых организациях и будет взаимодействовать от лица компании с государственными и регуляторными органами. Также Парфенов сохранит за собой позицию директора по работе со стратегическими заказчиками в России.

Вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа Деметрио Руссо (Demetrio Russo), комментируя назначение Парфенова, отметил его 25-летний опыт в телекоме и высокий уровень организаторских способностей.

Карьерный путь Парфенова

В августе 2017 г. CNews писал, что Парфенов стал директором российского представительства Nokia по работе с «Мегафоном». До этого он много лет проработал в самом «Мегафоне», куда пришел в 2000 г. Сначала Парфенов был техническим директором «Соник дуо» — столичной «дочки» «Мегафона». В 2004 г. он возглавил «Соник дуо» и проработал в этой должности до 2011 г. Затем Парфенов занял еще более солидный пост, став техническим директором всего «Мегафона».

В 2012 г. Парфенов ушел к конкурирующему оператору «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), где также стал техническим директором. В «Вымпелкоме» в его ведении были подразделения, отвечающие за работу и развитие сети оператора на транспортном, опорном и других уровнях. Помимо этого он осуществлял руководство собственными исследованиями и разработками «Вымпелкома».

Новый гендиректор российской Nokia Игорь Парфенов

Покинув «Вымпелком», Парфенов продолжил сотрудничество с компанией: по приглашению прежнего гендиректора Михаила Слободина он стал внешним консультантом «Национальной башенной компании», которую выделяли из «Вымпелкома» для управления сотовыми вышками. Затем Парфенов некоторое время проработал в виртуальном сотовом операторе EZ Mobile.

В начале карьерного пути Парфенов с 1988 г. по 1995 г. занимал должность инженера в КБ «Союз» и компании «Ростелеком». В 1995-2000 гг. работал на руководящем посту в компании «Межрегиональный транзит телеком» (МТТ).

Образование Парфенова

Парфенов является выпускником Московского авиационного института (МАИ), который окончил в 1998 г. В 2008 г. он также окончил Московскую международную высшую бизнес-школу (MIRBIS), став магистром деловой администрации (Executive MBA).

Также учился по профилю систем связи в Институте телекоммуникационной подготовки в США, проходил обучение в Южной Корее.