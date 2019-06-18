Сбербанк и «Ростелеком» заключили крупнейший в России лизинговый контракт на ИТ-оборудование

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«Ростелеком» возьмет в лизинг у дочерней структуры Сбербанка телеком- и ИТ-оборудование для хранения и передачи данных стоимостью 8 млрд руб. Сделку профинансировал Сбербанк, срок финансирования — пять лет.



Самый крупный контракт

«Сбербанк Лизинг», дочерняя структура Сбербанка, и «Ростелеком» заключили договоры лизинга на покупку телекоммуникационного и ИТ-оборудования для хранения и передачи данных. Общая стоимость оборудования превышает 8 млрд руб., сообщили представители «Сбербанк Лизинга».

Как отметил директор управления по работе с крупнейшими клиентами «Сбербанк Лизинг» Тимур Бойтемиров, сделка «вероятно, является крупнейшим проектом в сегменте лизинга телекоммуникационного и ИТ-оборудования на сегодняшний день». Финансирование для сделки предоставил Сбербанк. Срок финансирования — пять лет.

По словам Бойтемирова, проект был реализован специально под потребности «Ростелекома», как ключевого клиента Сбербанка. Менеджер считает лизинг эффективным инструментом реализации капиталоемких проектов, в том числе в ИКТ-отрасли, , сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Сбербанк Лизинг».

Напомним, лизинг — это форма кредитования, которая используется, когда предприятие приобретает основные средства. Лизингодатель выкупает определенное имущество и предоставляет его во временное владение и пользование лизингополучателю. В договоре можно прописать, что лизингополучатель сам выбирает продавца и объект закупки.

Что такое «Сбербанк Лизинг»

АО «Сбербанк Лизинг» вышло на рынок лизинга в 1993 г. Структура на 100% принадлежит Сбербанку. Лизинговые услуги предоставляются крупному, среднему и малому бизнеса. Лизинг осуществляется в отношении автотранспорта, строительной и специальной техники и т. д. Компания заключает сделки во всех отраслях промышленности.

Сбербанк профинансировал крупнейший на рынке лизинг ИТ-оборудования

У «Сбербанк Лизинг» есть 65 филиалов в крупнейших городах России и дочерние структуры в Казахстане, на Украине и в Белоруссии. По итогам 2018 г. чистая прибыль компании составила 5,8 млрд руб., показав годовой рост на 44%.

Позиции «Ростелекома» на рынке

Основанный в 1992 г., государственный оператор «Ростелеком» предоставляет услуги широкополосного доступа в интернет, платного ТВ, сотовой связи, местной и дальней телефонной связи, хранения и обработки данных и т. д. По итогам 2018 г. выручка компании составила 320,2 млрд руб., что на 5% больше, чем в предыдущем году. Чистая прибыль выросла на 7% до 15,0 млрд руб.

В рейтинге CNews «Крупнейшие поставщики услуг ЦОД в России 2018» оператор занимает первое место с совокупной площадью серверных залов 12,5 тыс. кв. м и 5868 введенных в эксплуатацию стойко-мест ЦОД. В России у «Ростелекома» 19 дата-центров, они расположены в таких городах как Москва, Сочи, Новосибирск, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Ставрополь, Калининград, Челябинск, Казань, Хабаровск и Рязань.

В рейтинге «CNews Analytics: Крупнейшие поставщики IaaS в России 2018» оператор также занимает первое место с выручкой от оказания услуг IaaS («инфраструктура как услуга») на уровне 1,6 млрд руб.

В рейтинге «CNews Telecom 2018: Крупнейшие телекоммуникационные компании России» оператор занимает третье место с выручкой за 2017 г. на уровне 305,3 млрд руб. и годовым ростом на 2,6%. В марте CNews писал, что «Ростелеком» договорился с акционерами сотового оператора Tele2 о консолидации 100% его акций.