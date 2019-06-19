После двух разводов и миллиардных алиментов МТС вернулась к «Связному»

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Группа «Связной | Евросеть» договорилась о возобновлении сотрудничества с сотовым оператором МТС. Теперь контракты оператора будут продавать в салонах МТС, там же абоненты МТС смогут пополнять свои счета.

Партнерство «Связного» и МТС

Объединенная компания «Связной | Евросеть» сообщила о достижении договоренности о партнерстве с сотовым оператором «Мобильные телесистемы» (МТС). Теперь контракты оператора будут продаваться во всех 5 тыс. салонах «Связного». Там можно будет получить информацию о тарифах МТС.

Кроме того, абоненты МТС смогут пополнять свои счет в салонах «Связного» на кассах и в терминалах оплаты.

Как МТС приходила и уходила в «Связной» и «Евросеть»

У МТС весьма драматическая история взаимоотношений с сетями «Евросеть» и «Связной», путем объединения которых была создана компания «Евросеть | Связной».

Изначально контракты МТС, как и других операторов, продавались в сетях обоих операторов. Однако в 2008 г. «Евросеть» оказалась под контролем предпринимателя Александра Мамута и прямого конкурента МТС - «Вымпелкома» (торговая марка «Билайна»).

В ответ МТС разорвала свои отношения с «Евросетью». Но позднее сотрудничество между сторонами было восстановлено.

«Связной | Евросеть» и МТС договорились о возобновлении сотрудничества

Однако в 2012 г. акции «Евросети» на паритетных началах были разделены между «Вымпелкомом» и еще одним сотовым оператором - «Мегафоном». После этого МТС вновь ушла из «Евросети».

Одновременно в 2012-2013 гг. - «Вымпелком» и «Мегафон» ограничили свое сотрудничество со «Связным». В результате основным партнером «Связного» стала как раз МТС.

В 2014 г. МТС даже рассматривала возможность приобрести «Связной». Но в итоге «Связной» оказался под контролем предпринимателя Олега Малиса, брата занимавшего тогда пост президента «Евросети» Александра Малиса.

В ответ в 2015 г. МТС прекратила отношения уже со «Связным». Между сторонами также начались судебные разбирательства. Они завершились подписанием мирового соглашения, по которому МТС выплатила «Связному» 1 млрд руб.

Объединение «Евросети» и «Связного»

Затем в 2017 г. «Вымпелком» и «Мегафон» разделили «Евросеть». При этом юридическое лицо «Евросети» осталось за «Мегафоном».

В 2018 г. «Мегафон» договорился с группой Solvers Олега Малиса об объединении «Евросети» и «Связного». 75% минус одну акцию получила группа Solvers, 25% плюс одну акцию «Мегафон». Объединенная компания стала работать под брендом «Связной», развитие бренда «Евросеть» было заморожено.

Отметим также, что недавно пост президента объединенной компании «Связной | Евросеть» покинул Александр Малис. Его место заняла Оксана Гуськова, которая до этого была вице-президентом компании по коммерческой деятельности.