Как пользователям ERP защититься от разорительных планов SAP и Oracle

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На прошедшем в середине июня 2019 г. «CNews Forum Кейсы» представитель компании Rimini Street рассказал, как российским пользователям ERP-систем SAP и Oracle защититься от издержек от политики этих вендоров, планирующих к 2025 г. прекратить техподдержку основных своих действующих сегодня продуктов.

Демарш против SAP и Oracle ради экономии

Сохранение контроля над собственной ERP-инфраструктурой (от Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия) и отказ от навязываемого мировыми грандами перехода на последние версии их ПО или в облака даст средним и крупным компаниям в перспективе нескольких лет экономию в десятки и даже сотни миллионов долларов.

С таким заявлением на прошедшем в середине июня 2019 г. «CNews Forum Кейсы» выступил Пол Хоуп (Paul Hope) — вице-президент американской Rimini Street в регионе EMEA, пришедшей в Россию в мае 2018 г., где ее официальным представителем стала компания Smart Way.

Rimini Street позиционирует себя в качестве глобального лидера в предоставлении программ независимой альтернативной техподдержки корпоративного ПО (более дешевой, чем у непосредственных разработчиков софта), включая ERP-системы SAP и Oracle. За последние 10 лет она, по собственным данным, уже помогла примерно 3 тыс. клиентов сберечь около $4 млрд.

В частности, расчетная экономия от сотрудничества с Rimini Street за семь лет международного производителя удобрений CF Industries составляет $25 млн, а крупнейшего производителя урана в мире, канадской Cameco — более $210 млн.

Пол Хоуп: Текущие политики и модели техподдержки SAP и Oracle выгодны только вендорам

Всем корпоративным клиентам SAP и Oracle решение о затратной миграции на новые версии ERP-продуктов или отказе от «родной» вендорской техподдержки в пользу независимой придется принять не позднее 2025 г. Именно в этом году, как напоминает Пол Хоуп, SAP и Oracle прекратят поддержку своих основных корпоративных программных продуктов, использующихся заказчиками сегодня.

«Проблема 2025» для ERP-клиентов SAP и Oracle

Топ-менеджер Rimini Street указывает, что к 2025 г. Oracle намерен оставить полную техподдержку только для самых последних версий ERP. «Для остальных версий Oracle E-Business Suite, Peoplesoft и Jde & Siebel (ERP-система, линейка приложений, включающая решения для управления человеческим капиталом, система управления взаимоотношениями с клиентами соответственно; — прим. CNews) полноценная поддержка прекратится, — говорит Хоуп. — А переход компаний в облако не гарантирует им текущей функциональности и уровня поддержки. В то время как произойдет трехкратный рост соответствующих затрат компаний, а значит — выручки вендора».

«Аналогично для клиентов SAP в 2025 г. прекращается полноценная поддержка для всех ключевых версий приложений, включая ERP 6.0, — отмечает Хоуп. — И переход на SAP S/4HANA не гарантирует сохранения ткущей функциональности, но гарантирует как минимум двукратный рост затрат заказчиков при переходе на облачное лицензирование SAP. Нужно ли это клиентам?»

Выступление Пола Хоупа на «CNews Forum Кейсы»



Со своей стороны отметим, что данная проблематика, затронутая представителем американской компании, отнюдь не надуманная. В недавнем интервью CNews директор управления ИТ российского «Мечела» Валерий Дьяченко указал на то, что именно перспектива безальтернативной дорогостоящей миграции к 2025 г. на SAP S/4HANA стала для Челябинского металлургического комбината (входит в «Мечел») главной причиной полного отказа от ERP SAP в пользу решения отечественной фирмы «1С».

С точки зрения Пола Хоупа, текущие политики и модели оказания техподдержки для закупленных лицензий в части ERP являются выгодными только для вендоров. А обновления, которые предоставляются по имеющимся программам техподдержки, не являются апгрейдами, которые добавляют существенную функциональность.

Презентация Пола Хоупа (нажмите для пролистывания)

«Простое рассмотрение модели оказания техподдержки, например, клиентам SAP четко показывает, что функциональность, добавляемая с каждым новым релизом, все меньше, — заверяет Хоуп. — И эти релизы стали выходить реже, не раз в год, а раз в два-три года. А что мы видим каждый год, так это рост ставки».

Подробности о том, как заказчикам вернуть себе за счет организаций, подобных Rimini Street, контроль над ИТ-стратегией в том, что касается вашей инфраструктуры, а именно ERP, можно узнать из презентации и видеозаписи выступления Пола Хоупа на «CNews Forum Кейсы».

Коллеги Rimini Street в России не прижились

Необходимо отметить, что успешность бизнес-модели Rimini Street в России пока не вполне очевидна. В частности, есть неудачный пример американской компании Spinnaker Support, также специализирующаяся на сторонней техподдержке ПО SAP и Oracle.

Свою дочернюю структуру в России — ООО «Спиннэкерсаппорт Раша» — она открыла в марте 2017 г. Однако уже в феврале 2019 г. стало известно, что зарубежный гость покидает нашу Родину. Несмотря на благоприятную, по собственной оценке компании, экономико-политическую ситуацию в стране и значительные инвестиции, ее российская «дочка» так и не нашла клиентов.

Как прошел «CNews FORUM Кейсы 2019»

Крупнейшее ИТ-мероприятие лета 2019 г. «CNews Forum Кейсы: опыт ИТ-лидеров» прошло в Москве 11 июня. Главной темой форума стала практика цифровизации, конкретный опыт компаний, которые прошли через трудности и неудачи, но достигли поставленных целей.

На мероприятии ИТ-лидеры России рассказали о своих успешных и неудачных кейсах цифровизации, о подводных течениях отрасли, о конкретных экономических преимуществах, которые заказчики получили от внедрения.

Программа «CNews FORUM Кейсы» включила тематические секции: «Умный город», «Банки», «Информационная безопасность», «Оптимизация ИТ-инфраструктуры» и «ИТ в промышленности».

Мероприятие посетило более 500 гостей, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны. На форуме прозвучало свыше 60 докладов.