НИИ «Восход» отодвигает «Ростелеком» от проекта «Гособлака» ценой 47 миллиардов

«Гособлако» меняет главного исполнителя

В распоряжении CNews оказалась презентация советника гендиректора НИИ «Восход» Рубена Энфиаджяна, посвященная подходам Минкомсвязи к реализации проекта создания «Государственной единой облачной платформы» («Гособлако»). Обозначенные подходы радикально отличаются от прежних планов властей по созданию «Гособлака».

Впервые Правительство одобрило Концепцию создания «Гособлака» в 2015 г. Проект предполагает перевод информационных систем органов государственной власти и местного самоуправления, а также государственных внебюджетных фондов и компаний с госучастием в сеть центров обработки данных (ЦОД), связанных резервными магистральными каналами в единый катастрофоустойчивый кластер.

Создание «Гособлака», в первую очередь, должно привести к экономии государственных средств. В 2018 г. только федеральные органы исполнительной власти затратили на создание и развитие ЦОД и закупки серверного оборудования 13,1 млрд руб., еще 9,3 млрд руб ушло на эксплуатацию оборудования.

Как в России пытались создать «Гособлако»

Концепция предполагала, что за создание «Гособлака» будет отвечать оператор связи, занимающий существенное положение не менее чем в двух третях российских регионов. Таким оператором является подконтрольный государству «Ростелеком».

Согласно Концепции, миграция информационных систем органов госвласти в «Гособлако» должна были пройти в период с 2017 по 2022 гг. Но процесс затормозился, так как не были разработаны и приняты поправки в Закон «Об информации, об информационных технологиях и защите информации», регулирующие вопросы использования облачных технологий в сфере госуправления.

Минкомсвязи предлагает назначить НИИ «Восход» главным координатором работ по созданию «Гособлака»

Ранее предполагалось, что эти работы будет вести «Ростелеком»

В конце 2018 г. была утверждена национальная программа «Цифровая экономика» вместе с различными федеральными проектами, включая проект «Информационная инфраструктура». Из данного документа вновь следовало, что единственной компанией, которая может претендовать на статус оператора «Гособлака» и исполнителя работ по созданию, развитию и эксплуатации всех его элементов, будет «Ростелеком».

Во сколько обойдется «Гособлако»

Затраты на реализацию проекта в 2019-2021 гг. были оценены в 47,6 млрд руб. В том числе в 2019 г. предполаголось потратить 7,45 млрд руб., в 2020 г. 17 млрд руб., в 2021 г. еще 22,9 млрд руб.

Большую часть указанных затрат - 41,1 млрд руб. - должны были взять на себя исполнители: «Ростелеком» и организации, выбранные по конкурсу. Вложившись в инфраструктуру, компании окупили бы затраты за счет оказания услуг госорганам по сервисной модели. На долю федерального бюджета приходились расходы на сумму лишь 6,5 млрд руб.

НИИ «Восход» вместо «Ростелекома»

Кураторами мероприятий по созданию «Гособлака» должны стать Минкомсвязи, Минфин, Минэкономразвития, Минэнерго, ФСБ, ФСТЭК и Управление делами Президента. В рамках реализации мероприятия Минкомсвязи подготовило проекты двух документов: Постановление Правительства о государственной информационной системе «Управление государственной единой облачной платформой» (УГЕОП) и Концецпия перевода, хранения и обработки в данной платформе государственных информационных ресурсов, не содержащих государственную тайну.

В обозначенных документах предлагается совсем иной подход к реализации проекта «Гособлака». Заказчиком и оператором УГЕОП должно стать Минкомсвязи. Работы и услуги по созданию, развитию, эксплуатации и сопровождению УГЕОП, включая отдельные функции оператора системы, планируется возложить на НИИ «Восход» (госпредприятие, подведомственное Минкомсвязи).

Согласно презентации Рубена Энфиаджяна, НИИ «Восход» выберет нескольких подрядчиков по оказанию услуг ЦОД для УГЕОП и присоединит к системе государственные ЦОД (они есть у ФНС, «Гознака» и других организаций). Подрядчиками могут выступать государственные организации, компании с госучастием (к числу таковых относится «Ростелеком») и коммерческие компании при условии, что они на 100% принадлежат государству. «Ростелеком» будет принимать участие в конкурсах для оказания услуг для ГЕОП, сообщили в его дочернем предприятии - «РТК-ЦОД».

План создания «Гособлака»

Согласно федеральному проекту «Информационная инфраструктура», в рамках реализации мероприятий по созданию «Гособлака» на первом этапе предполагается провести обследование применимых госорганами информационных систем. Должна быть выполнена категоризация по различным признакам, связанным с функциональной и технологической архитектурой, а также с архитектурой данных.

Для различных категорий информационных систем должна быть выполнена оценка сложности и длительности их миграции на облачную платформу по сервисной модели. После этого для госорганов следует разработать методические рекомендации по оптимизации архитектуры информационных систем с целью их миграции в облачную платформу.

В нормативных актах должны быть определены требования по использованию «Гособлака», включая порядок и правила подключения. Также необходимо будет определить принципы и порядок финансирования развития и эксплуатации «Гособлака» вместе с предельными тарифами на услуги и сервисы инженерной инфраструктуры и порядком оплаты таких услуг по сервисной модели.

Далее следует разработать и принять федеральный закон об установлении правового статуса государственной единой облачной платформы, включая состав, права и обязанности участников ее создания и эксплуатации и правила организации оказания услуг госорганам.

Должны быть утверждены проекты требований к инженерной инфраструктуре, в том числе требования к присоединяемым к ней ЦОД. После этого должна быть создана соответствующая инженерная инфраструктура, состоящая из ЦОД, системы обеспечения информационной безопасности и платформы облачных вычислений для размещения информационных систем госорганов.

«Гособлако» без иностранного трафика и с дешевой электроэнергией

В части ЦОД должны использоваться мощности российских поставщиков услуг центров обработки данных, соответствующих установленным требованиям по присоединению к инженерной инфраструктуре, а также присоединенные к данной инфраструктуре ЦОД органов госвласти. Должен быть определен начальный перечень участников по созданию модулей «Гособлако» из числа отечественных компаний.

В разработанном Минкомсвязи проекте Концепции говорится еще и о принципе контроля маршрутов прохождения трафика: наземный трафик между ЦОД не должен будет покидать пределы России и должен будет передаваться российскими операторами связи. Подключение госорганизаций к серверной инфраструктуре также должно будет осуществляться таким образом, чтобы наземный трафик организаций не покидал пределы России. При использовании спутникового сегмента сети должны будут использоваться преимущественно российские спутники.

Кроме того, в документе говорится о необходимости полной технической автономии ЦОД, принадлежащих различным поставщикам облачных услуг. С целью исключения веерного выхода из строя ЦОД одних поставщиков при отказе ЦОД других поставщиков не будет допускаться вхождение в систему «Гособлако» поставщиков, арендующих мощности у других поставщиков.

Также должна соблюдаться юридическая и финансовая независимость поставщиков программных услуг и облачных вычислений. Таким образом будет исключен риск того, что в случае наложения санкций, финансовых или судебных ограничений, банкротства поставщика или его владельца данная ситуация веерно распространялась на других поставщиков.

Авторы Концепции отмечают, что сейчас затраты на электроэнергию составляют 20-50% от себестоимости услуг ЦОД. В связи с этим необходимости провести корректировку нормативной базы для создания возможности максимального снижения затрат на электроснабжение ЦОД путем отнесения объектов «Гособалка» к оборудованию, подключаемому к энергораспределительным устройствам высокого и среднего напряжения объектов электроэнергетики, при условии обеспечения минимальной цены покупки электроэнергии.

Информационная система «Гособлака»

Также запланирована разработка информационной системы (ИС) платформы облачных вычислений. Стоимость создания системы оценивается в 200 млн руб., причем соответствующие затраты понесут исполнители - изначально предполагалось, что это будет «Ростелеком». Компоненты и модули ИС будут базироваться на российских проприетарных решениях или на решениях с максимальным применением свободного ПО.

ИС должна будет состоять из следующих компонентов и модулей: портал «Гособлако», включающий административный интерфейс для госзаказчиков, реестр авторизованных IaaS («инфраструктура как услуга»), SaaS («ПО как услуга») и другие облачнык продукты для госзаказчиков; программно-определяемое хранилище, гипервизоры, система резервного копирования, программного-определяемая сеть, система управления виртуализацией, оркестратор; билинговая система и services-desc (система для обслуживания обращений клиентов).

Описанная в проекте Постановления Правительства государственная информационная система УГЕОП является развитием данной идеи. УГЕОП будет исполнять следующие функции: мониторинг процесса оказания программных услуг и услуг облачных вычислений; организацию информационного взаимодействия между поставщиками услуг и пользователями; контроль качества оказания услуг, отслеживание инцидентов и взаимодействие с поставщиками услуг; ведение реестров потребителей и поставщиков услуг; автоматизацию процессов, связанных с организацией экспертизы финансово-экономических обоснований стоимости услуг, и учет потребляемых пользователями ресурсов.

УГЕОП должна будет обеспечивать: защиту информации, содержащейся в государственных информационных системах (в том числе от копирования, распространения, уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней), идентификацию, аутентификацию и авторизацию участников системы; ведение электронных журналов учета операций по размещению, изменению и удалению информации; ежедневное копирование информации и электронных журналов учета операций на резервный материальный носитель с возможность восстановления указанной информации, а также хранение резервных копий информации и электронных журналов учета операций.

В УГЕОП будут входить: подсистема визуализации и совместной работы (предназначена для доступа участников процессов предоставления, потребления и контроля качества услуг УГЕОП); подсистема информационной безопасности; подсистема реестра услуг, поставщиков и потребителей (предназначена для автоматизации задачи ведения каталога услуг); подсистема управления уровнем предоставления услуг; подсистема обеспечения технической поддержки; подсистема аналитики и планирования, а также подсистема агрегации метрик качества (предназначена для получения от средств мониторинга поставщиков услуг значений метрик мониторинга компонентов инфраструктуры УГЕОП).

В целом «Гособлако» должно будет обеспечивать унификацию и мультивендорность на уровне аппаратных мощностей ЦОД и ПО. Компоненты платформы, отвечающие за управление функциональными модулями, должны быть резервируемы за счет технологий кластеризации для обеспечения высокой доступности и отказоустойчивости и поддерживать геораспределенность компонентов для обеспечения работы в режиме 24x7x365. Кроме того, должны будут проводиться аттестация на соответствие требований в области защиты информации применяемых в «Гособлаке» IaaS, SaaS и других решений.

Кто из госведомств решился первым перейти в «Гособлако»

Проект Постановления Правительства предполагает, что эксперимент по переводу информационных систем и информационных ресурсов органов госвласти и государственных внебюджетных фондов в «Гособлако» и оборудованию автоматизированных рабочих мест в органах госвласти пройдет с 1 июля 2019 г. по 30 декабря 2020 г. В нем будут участвовать Минкомсвязи, Фонд социального страхования, Министерство юстиции, Государственная фельдъегерская служба, Федеральная таможенная служба, Ростехнадзор, Росгвардия и Минтруд.

В рамках эксперимента Минкомсвязи разработает технический проект миграции, временные стандарты автоматизированного рабочего места и типовых технических решений для поставщиков облачных услуг, временные требования к качеству слуг, временные правила и регламент сервисной поддержки.

Со своей стороны, НИИ «Восход» проведет анализ существующих российских программно-аппаратных комплексов на предмет выявления наиболее эффективных технических решений, соответствующих временному стандарту автоматизированного рабочего места. Также предприятие обеспечит создание постоянно действующего стенда, с использованием которого будет организовано тестирование технических решений. Сам процесс миграции информационных систем органов госвласти должен быть завершен до конца 2024 г.