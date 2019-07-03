Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2019 года

CNews объявляет о начале подготовки к крупнейшему мероприятию российского ИКТ-сообщества. Двенадцатый CNews FORUM 2019 пройдет 7 ноября 2019 г. в Москве.



Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM в 2019 г. откроется в двенадцатый раз.

В этом году участие в дискуссиях CNews FORUM 2019 примут более 1500 чиновников, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны.

Зарегистрироваться на CNews FORUM 2019 можно уже сейчас.

Мероприятие будет состоять из пленарного заседания с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора. На нем в прямом электронном голосовании будут определены наиболее перспективные технологии, которые в ближайшие годы окажут влияние на информатизацию бизнеса и государства в России.

После пленарного заседания начнутся семь тематических секций: «Госсектор», «Банки», «Безопасность», «Розница», «Облачные технологии» и Business Intelligence, «Фарминдустрия».

На сессионных заседаниях будет представлена информация о наиболее перспективных ИТ-решениях, а также об инновационных проектах, реализуемых в соответствующих отраслях.

Участники мероприятия смогут обсудить, насколько востребованными будут на рынке представленные продукты и услуги, а также выявят факторы, тормозящие продвижение тех или иных технологий в российских реалиях.

В 2018 г. CNews FORUM собрал рекордное число гостей — порядка 1600 человек. На форуме прозвучало более 120 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций. На выставке в рамках форума было развернуто более 40 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку более 30 структур. Его информационными партнерами выступили более 40 организаций.

На форуме выступали председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков; руководитель Аналитического центра при Правительстве России Владислав Онищенко; директор по ИТ РЖД Евгений Чаркин; директор по ИТ СО ЕЭС Глеб Лигачев; вице-президент по информационным технологиям «ЕвразХолдинг» Артем Натрусов; вице-президент по ИТ СПАО «Ингосстрах» Алексей Клепиков; директор по продажам Unify в России и странах СНГ Сергей Размахаев; вице-президент направления Облачные сервисы, IBM Европа Эйсса Яссер; президент Schneider Electric в России и СНГ Йохан Вандерплаетсе; директор по ERP-решениям, «1С» Алексей Нестеров; ИТ-директор, член совета директоров, P&G в Восточной Европе и Центральной Азии Евгений Ягнятинский; директор по ИТ, «О’КЕЙ» Тариэл Бокучава; директор по ИТ ГК «Черкизово» Владислав Беляев; член правления, директор по ИТ Росбанка Денис Сотин; директор дирекции ИТ Промсвязьбанка Сергей Пегасов; директор блока ИТ банка «Зенит» Илья Кучугин; ИТ-директор UBS Moscow Олег Нагаев; директор департамента информационных технологий КБ Геобанк Александр Бычков.

В разные годы на CNews FORUM делали доклады старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Никита Волков; заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Козырев; заместитель министра экономического развития России Савва Шипов; заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов; заместитель генерального директора по ИТ «Аэрофлота» Кирилл Богданов; заместитель министра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев; заместитель министра здравоохранения России Елена Бойко; руководитель блока «Информационные технологии» Альфа-Банка Александр Сахаров; руководитель дирекции ИТ Райффайзенбанка Андрей Попов; заместителя председателя правления, банк Уралсиб Максим Белоусов; заместитель генерального директора по информационным технологиям, развитию новых продуктов ФГУП «Почта России» Сергей Емельченков; начальник управления ИТ Сургутнефтегаза Ринат Гимранов; министр государственного управления, ИТ и связи Московской области Максут Шадаев; министр Правительства Москвы, руководитель ДИТ Москвы Артем Ермолаев; заместитель министра экономического развития Олег Фомичев.

В ходе церемонии CNews AWARDS, состоявшейся на CNews FORUM 2018, были награждены выдающиеся российские ИТ-проекты и компании.

Чтобы принять участие в CNews FORUM 2019, заполните, пожалуйста, анкету.

Подробное описание и анкета для регистрации на сайте.