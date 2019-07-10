Сотовым операторам предложат бесплатные частоты для 5G взамен на покупку российского «железа»

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Российским властям предложили способы обеспечить закупки отечественного телекоммуникационного оборудования для сетей 4G и 5G на сотни миллиардов рублей. Для этого предлагается бесплатно выдавать частоты операторам связи, осуществлять налоговые вычеты и продлить срок бесплатной техподдержки.

Закупки оборудования на 200 млрд руб. в обмен на бесплатные частоты

«Национальный центр информатизации» (НЦИ, «дочка» госкорпорации «Ростех») подготовил проект дорожной карты развития «Технологий беспроводной связи. Документ (имеется в распоряжении CNews) разрабатывается в рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика».

Дорожная карта предполагает ряд мер по стимулированию закупки российского оборудования для сотовых сетей четвертого и пятого поколений (4G и 5G). В частности, предлагается предоставить сотовым операторам возможность бесплатно получать частоты при условии закупки отечественного оборудования.

Вскоре в России предстоит распределение частот для 5G вместе со строительством таких сетей. Авторы документы полагают, что предложенное мероприятие обеспечит возможность закупок российского оборудования на сумму 200 млрд руб. в 2021-2022 гг.

Налоговый вычет расходов на покупку отечественного оборудования

Другое предложенное мероприятие состоит в обеспечении налогового вычета российским компаниям на сумму закупленного российского оборудования. Это должно обеспечить в 2022-2024 гг. закупки российского оборудования на сумму 45 млрд руб. В то же время, начиная с 2022 г., предлагается увеличить налог на ввоз отдельных элементов сетей связи, аналоги которых производятся в России.

Покупку операторами отечественного оборудования для 4G и 5G предлагают поощрять бесплатными частотами и налоговыми вычетами

Также предлагается обеспечить еще целый ряд преференций для покупателей отечественного оборудования: увеличенный срок бесплатного обслуживания, бесплатные обновления и дополнительные комплексные услуги в пакете. Все это обеспечит дополнительные закупки в период 2022-2024 гг. на сумму 95 млрд руб.

50 млрд руб. на льготное кредитование закупок отечественного оборудования

Кроме того, авторы документа предлагают обеспечить льготное кредитование закупок отечественного оборудования. Для этом банкам следует возместить недополученные доходы по соответствующим кредитам. Данным мероприятием займется ВЭБ, сумма возможных затрат варьируется от 10 млрд руб. до 50 млрд руб.

20 млрд руб. из госбюджета на оборудование сети LTE-450

Еще одно мероприятия связано с государственной поддержкой строительства сетей четвертого поколения сотовой связи стандарта LTE в диапазоне 450 МГц. Сейчас такие сети разворачивает Tele2. Ожидается, что проект будет реализован вместе с совладельцем Tele2 «Ростелекомом» и госпредприятием «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС).

Сеть стандарта LTE-450 обладает большой зоной покрытия, что позволит использовать ее для оказания услуг связи социально значимым потребителям: органам власти, избирательным комиссиям, школам, фельдшерско-акушерским пунктам, подразделениям Росгвардии, пожарным частям, полицейским участкам и военкоматам.

При этом предполагается, что в сети будет использоваться отечественное оборудование и ПО. Государству следует вложить в данный проект 10-20 млрд руб., благодаря чему к 2022 г. 15% оборудования в данных сетях будет отечественного производства. Оборудование для данных сетей готов производить «Концерн Созвездие» (входит в состав «Ростеха»).

Ранее Совет безопасности уже принял решение выделить МВД, Росгвардии и МЧС 9 млрд руб. на закупку отечественных абонентских устройств для работы с сетью LTE-450.

Какое оборудование есть в России для сетей 4G и 5G

Согласно той же дорожной карте, в России пока доступен крайне ограниченный спектр решений для современных сотовых сетей. Из оборудования, необходимого для запуска сетей 5G, в России пока доступны только радиорелейная система РРС-10G от компании «Дока», антенны от компании «Телекарта» и решения от НТЦ «Протей» и «МФИ Софт» в области СОРМ (Система оперативно-розыскных мероприятий, отвечает за взаимодействие операторов связи со спецслужбами).

При этом в России нет решения для таких компонентов сетей 5G, как сети радиодоступа, транспортные и опорные сети. С сетями 4G у российских производителей несколько более лучшая ситуация. Помимо решений, упомянутых для сетей 5G, для сетей 4G в России есть оборудование DWDM (технология уплотнения сигнала ) от компании Т8, платформа тарификации и управления политиками предоставления услуг мобильного широкополосного доступа в интернет PCRIF от компании «Беркут» и малая базовая станция Pico от «Ситроникса».

Кроме того, присутствует несколько решений от НТЦ «Протей». Это узел управления политикой обслуживания, QoS и правилами тарификации Protei Plicy Controller и решение «Протей-HLR» для построения сетей виртуальных операторов.

Авторы дорожной карты ожидают, что к 2024 г. у российских производителей будет полная номенклатура оборудования для сетей 4G и 5G, включая ядро сети. Более того, для соответствующего оборудования в России появится и своя элементарная компонентная база.