В Москве заработал бесплатный сотовый оператор

Виртуальный сотовый оператор DANYCOM.Mobile, использующий сети Tele2, предлагает тариф «Бесплатный» на территории 50 регионов России, включая Москву. Ежемесячная абонементная плата отсутствует, но абонент получает рекламные рассылки SMS-агрегатора DANYCOM, что позволяет компании зарабатывать.



Бесплатная связь

На территории 50 регионов России, включая Москву, начала работу бесплатная для абонента сотовая связь. Речь идет о тарифе «Бесплатный» сотового оператора DANYCOM.Mobile. Тариф предлагает 30 минут в месяц на звонки другим операторам, 50 SMS-сообщений, 1 ГБ интернет-трафика и безлимит на общение внутри сети DANYCOM.Mobile.

Директор по стратегическому маркетингу группы компаний DANYCOM Олег Терещук рассказал CNews, что цена на услуги оператора в поездках по России не меняется, скрытых подписок тоже нет. Всего у DANYCOM.Mobile пять тарифных планов: кроме «Бесплатного» в линейку входят «Кислород», «Азот», «Неон» и «Гелий». Ежемесячная плата для первых трех составляет 199 руб., 349 руб. и 499 руб. соответственно, в тарифе «Гелий» каждая секунда разговора, мегабайт трафика и каждое SMS оплачиваются отдельно.

Зачем нужен бесплатный тариф

По просьбе CNews в компании пояснили, в чем заключается коммерческий смысл запуска абсолютно бесплатного тарифа сотовой связи. Дело в том, что группе компаний DANYCOM принадлежит не только мобильный оператор, но также SMS-агрегатор DANYCOM.SMS и курьерская служба DANYCOM.Express. Тариф «Бесплатный» способствует кросс-продажам этих сервисов.

Абонентам тарифа «Бесплатный» приходят различные рекламные SMS, рассылаемые агрегатором. Компания поясняет, что доставлять сообщения своим абонентам гораздо дешевле, чем чужим, поэтому имеет смысл наращивать собственную абонентскую базу, в том числе предлагая бесплатный тариф. SMS-агрегатор DANYCOM работает и с другими российскими операторами, от которых получает за рекламные рассылки вознаграждение в размере от 2% до 9% стоимости сообщения. Если же SMS рассылаются собственным абонентам, прибыль получается стопроцентной.

В России работает бесплатная сотовая связь

Кроме того, абоненты «Бесплатного» получают рассылки партнеров DANYCOM, что также увеличивает выручку компании. Наконец, абонентам предлагаются оплачиваемые услуги связи сверх пакета и различные дополнительные направления, такие как геоаналитика, верификация, скоринг, лидогенерация, мобильная реклама и т. д.

География распространения

Как пояснил коммерческий директор группы компаний DANYCOM Игорь Ксенофонтов, оператор работает в 32 областях, восьми республиках, шести краях и двух автономных округах России, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Последними в список регионов обслуживания были добавлены Московская, Ленинградская, Псковская, Владимирская области и Чувашская Республика.

У компании есть возможность доставить SIM-карты по территории площадью более 10 млн кв. км., то есть их могут получить около 96 млн россиян. SIM-карта доставляется бесплатно, заказать ее можно на сайте оператора. По данным самой компании, в конце июня 2019 г. у DANYCOM.Mobile насчитывалось около 160 тыс. абонентов.

DANYCOM.Mobile — это виртуальный оператор, который использует сети Tele2. Там, где нет покрытия Tele2, оператор пользуется вышками партнеров. В тестовом режиме DANYCOM.Mobile работает с декабря 2017 г., в коммерческом — с июня 2018 г. Штаб-квартира компании находится в Краснодаре.