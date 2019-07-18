Назад в прошлое. Власти усложнят операторам сдачу сетей связи

Новые требования к проектированию сетей связи

Минкомсвязи подгтовило проект изменений в ведомственный приказ об утверждении Требований к проектированию сетей электросвязи. Документ опубликован на портале regulation.gov.ru.

Речь идет о требованиях к сдачи в эксплуатацию сетей фиксированной телефонной связи (местной связи емкостью более 3 тыс. номеров, а также зоновой, междугородной и международной связи), сотовой связи (за исключением базовых станций, контролеров, ретрансляторов и подключенных к ним транспортных сетей), сетей передачи данных емкостью более 10 Гбит/с, сетей теле- и радиовещания (за исключением распределительных сетей кабельного телевидения емкостью менее 2,5 тыс подключений), телевизионных и радиовещательных передающих станций мощностью более 500 Вт и др.

Сейчас для ввода в эксплуатацию таких сетей связи оператор подготавливает техническую документацию и формирует комиссию, в которую входит представитель Роскомнадзора. После подписания всеми членами комиссии акта о вводе сети в эксплуатацию оператор уведомляет Роскомнадзор об этом и может приступать к работе. Также раз в год оператор связи сообщает в Россвязь о технических возможностях своих сетей.

Экспертиза технических проектов сетей связи и кто ее будет проводить

По новому предложению оператор связи также должен будет представить комиссии заключение на проект технического акта строящейся сети. Заключение должно содержать выводы относительно соответствия построенной сети заданию на проектированию, рекомендации по основным техническим решениям, объемные показатели сети, наименование присоединяющих операторов и местоположение точек присоединения, технические решения по реализации требований СОРМ (Система оперативно-розыскных мероприятий) и технические решения по присоединению к системам инженерно-технического обеспечения.

Минкомсвязи предлагает сделать шаг назад в регулировании телекома:

операторов обяжут проводить обязательные экспертизы технических проектов сетей связи

перед их сдачей Роскомнадзору

Экспертизы будут проводить организации, аккредитованные в соответствии с законодательством о национальной системе аккредитации. Подписывать экспертизы должны будут лица, аттестованные на право подготовки заключения экспертизы технического проекта.

Как Рейман пытался создать институт независимой экспертизы проектов сетей связи

Исторически вопросы ввода в эксплуатацию сетей и объектов связи регулировались приказом Министерства связи от 2002 г. №113. В 2007 г. в Закон «О связи» были внесены изменения об обязательной регистрации сетей связи в Роскомнадзоре. При этом закон говорил о необходимости проведения независимой экспертизы технических проектов сетей связи, которую должны были проводить специальным образом аккредитованные организации.

Изменения принимались при министре связи Леониде Реймане и должны были вступить в силу с 1 января 2010 г. Однако в 2008 г. министром связи стал Игорь Щеголев. Его команда не обеспечила должным образом подготовку необходимых нормативных актов и, во избежание коллапса отрасли, в конце 2009 г. Госдума в срочном порядке отменила ранее внесенные в закон изменения о соответствующей экспертизе.

Отрасль продолжила жизнь по приказу №113. Для запуска в эксплуатацию сетей связи необходимо было сформировать комиссию с участием представителей Роскомнадзора. После подписания комиссией акта следовало получить разрешение от Роскомнадзора на ввод сети. При этом комиссия должна была рассматривать акт государственной экспертизы проекта сети связи, подготовкой которой занималось госпредприятие «Мир ИТ» (находится в ведении Россвязи).

В 2014 г. министр связи Николай Никифоров подписал новый приказ, значительно либерализовавший требования к сдаче в эксплуатацию сетей связи. Было отменено требование о получении результатов государственной экспертизы, а вместо разрешения от Роскомнадзора стал использоваться уведомительный принцип. Кроме того, вместо акта о внедрении СОРМ оператору достаточно было представить план соответствующего внедрения и отчитаться о его реализации. В 2018 г. Никифорова на посту министра сменил Константин Носков.

Мнение эксперта

Автор Telegram-канала «За телеком» Михаил Климарев констатирует, что если прошлый состав министерства старался либерализовать правила ввода в эксплуатацию сетей связи, то нынешнее министерство наоборот пытается вернуться в прежние времена. При этом саму идею регулирования ввода сетей связи в эксплуатацию эксперт считает ненужной бюрократией.

«У Роскомнадзора скапливается куча бумажек об устройстве сетей связи различных операторов, в которых чиновники ничего не понимают, - говорит Климарев. - Если же еще и вводить требования об обязательной экспертизе проектов сетей связи, то необходимо будет создать отдельный класс аккредитованных на это организаций и аттестованных экспертов». Пресс-служба Минкомсвязи к моменту публикации не предоставила CNews комментариев по данному вопросу.