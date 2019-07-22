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«Билайн» решил проблему перебоев сетевой инфраструктуры в труднодоступных районах России

Телеком

Компания «Билайн Бизнес» запустила семейство конвергентных сетевых решений Network as a Service (NaaS). Оно позволит подключать и резервировать каналы передачи данных по технологии MultiSim.

Отсутствие оператора связи перестало быть проблемой

«Билайн Бизнес» объявил о запуске целого семейства конвергентных сетевых решений Network-as-a-Service (NaaS) по подключению и резервированию каналов передачи данных по технологиям MultiSim. Они используют группу готовых коробочных решений, включающих в себя профессиональное оборудование, сетевые настройки и пакет сим-карт. Последние работают сразу в нескольких мобильных 3G/LTE-сетях, резервируют и агрегируют каналы передачи данных Internet и IPVPN.

Одной из уникальных особенностей решения является возможность использования единого статического IP-адреса при переключении канала между разными сетями. Максимальная скорость беспроводного соединения достигает 100 Мбит/с.

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«Билайн» применяет MultiSim для массовой организации каналов передачи данных и обеспечения доступа в труднодоступных местах

Как отмечают в компании, решение служит альтернативой по обеспечению работы сетевой инфраструктуры в ситуациях, когда нет точки присутствия оператора связи либо отмечаются низкая скорость и качество соединения. В зависимости от задач клиента «Билайн» предлагает решение проблемы «последней мили» через несколько сетей сразу. При этом для клиентов действует единая тарификация за готовый сервис. Клиент строит инфраструктуру, а «Билайн» обязуется взять на себя все организационные и технические задачи в рамках каналов передачи данных по принципу «одного окна».

MultiSim применяют в труднодоступных районах

Области применения MultiSim – массовая организация каналов передачи данных, обеспечение доступа в труднодоступных местах, в офисах, не подключенных к сетям фиксированной связи, на выездных мероприятиях и передвижных объектах (речных судах, транспорте), а также при необходимости оперативного, экстренного развертывания сетей связи.

Кроме того, MultiSim применяют для резервирования фиксированного подключения через мобильные сети. Переключение на резервный канал и обратно происходит автоматически, при пропадании или деградации сервиса на основном канале.

«Благодаря новому решению Network-as-a-Service на основе технологий MultiSim ВымпелКом теперь может охватить до 100% точек подключения любого крупного сетевого клиента. Это очень востребовано в федеральном ритейле, сетях АЗС, банкоматов, вендинга и других точках, – считает Евгений Коробов, директор по крупному бизнесу ВымпелКом. – При этом клиент берет у провайдера готовый сервис (канал передачи данных) без необходимости администрировать устройства, сим-карты и логистику. Даже кратковременные простои из-за неполадок сети могут приводить к значительным издержкам в бизнесе. При повреждении последней мили фиксированного канала связи резервный канал через мобильные сети минимизирует риски отключения от сети. MultiSim также является выходом для офисов, не подключенных к сетям или вынужденных работать по высоким тарифам «провайдера-одного-здания». Поэтому уже сейчас мы видим очень большой интерес к решению от сетевых корпоративных заказчиков».



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