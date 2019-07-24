«Билайн» ворвался на рынок электросчетчиков с решениями интернета вещей

Компании «Билайн» и «Энергомера» договорились совместно продвигать интернет вещей в области электроэнергетики. Ожидается, что их проекты изменят подход к системе учета потребления света.

Интернет вещей шагнул в учет электроэнергии

«ВымпелКом» объявил о готовности развивать интернет вещей на российском рынке учета электроэнергии. Компания подписала соглашение о сотрудничестве с ведущим отечественным производителем счетчиков электроэнергии с предприятием «Энергомера».

Договор предполагает продвижение перспективных технологий не только интернета вещей, но и промышленной автоматизации, обработки данных и машинного обучения. В компаниях отмечают, что это станет драйвером реализации отдельных положений национальных программ и проектов в области цифровой экономики.

«Мы приветствуем технологическое партнерство с таким уважаемым концерном как «Энергомера». Технологии интернета вещей в учете электроэнергии имеют огромный потенциал. Ведущим компаниям рынка необходимо объединять усилия для пилотирования и внедрения самых перспективных технологий непосредственно на уровне производителей оборудования», – считает директор по работе с крупным бизнесом «ВымпелКом» Евгений Коробов.

Для проектов будут использовать отечественное ПО

Инфраструктурой для пилотных проектов «Билайна» и «Энергомеры» станет энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия (Low-power Wide-area Network – LPWAN). Она обеспечит стандарты сотовой связи NB IoT (Narrow Band Internet of Things) и eMTC (enhanced Machine-Type Communication). Также в проектах будет использоваться преимущественно отечественное оборудование и программное обеспечение. В «Билайне» отметили, что реализация совместных проектов позволит сократить затраты на поддержание инфраструктуры электросетевых компаний и поменять подход к системе учета электроэнергии.

Интернет вещей поменяет подход к системе учета электроэнергии

«Наше партнерство с «Энергомерой» позволит создать уникальные продукты для отечественных компаний, позволяющие повысить эффективность внутренних процессов, оптимизировать операционные издержки и поддержать программы цифровизации промышленных предприятий», – уверен руководитель продуктового маркетинга М2М/IoT «Вымпелком» Максим Павлов.

«Уверены, партнерство компаний «Энергомера» и «ВымпелКом» не только даст российскому электротехническому рынку новые продукты на базе перспективных технологий, но и станет серьезным стимулом для развития цифровизации в стране», – соглашается директор по маркетингу компании «Энергомера» Антон Козырев.

Напомним, что, по оценке компании IDC, объем российского рынка интернета вещей в 2018 г. составил $3,67 млрд. В период с 2018 г. по 2022 г. инвестиции в оборудование, программное обеспечение, услуги и связь, привлеченные для создания решений интернета вещей, ежегодно будут расти в среднем на 18%, и составят $7,61 млрд на конец 2022 г. По прогнозу IDC, именно стратегические инициативы компаний по интеграции существующих решений и новых технологий станут залогом развития интернета вещей в стране.