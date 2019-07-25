CNews FORUM 2019: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется

Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM в 2019 г. откроется в двенадцатый раз.

В этом году участие в дискуссиях CNews FORUM 2019 примут более 1500 чиновников, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны.

Зарегистрироваться на CNews FORUM 2019 можно уже сейчас.

Участие в CNews FORUM 2019 подтвердили руководитель Департамента информационных технологий г. Москвы Эдуард Лысенко; директор департамента ИТ Росатома Евгений Абакумов; заместитель председателя правления банка «Уралсиб» Максим Белоусов; член правления, директор по ИТ Росбанка Денис Сотин; директор управления ИТ Мечела Валерий Дьяченко; врио ИТ-директора / директор по архитектуре X5 Retail Group Алла Антонова; вице-президент, директор диджитал-департамента банка «Санкт-Петербург» Александр Рыбаков; директор департамента инфраструктурных проектов Минкомсвязи Игорь Семенихин; директор департамента ИТ British American Tobacco Дарья Гришина; директор по ИТ ГК «Мелстон» Андрей Балякин; заместитель директора ИТ ТД ЦУМ Андрей Чикунов; директор по ИТ Mary Kay Илья Садовенко; управляющий директор блока ИТ Альфа Банк Казахстан Андрей Сабынин; директор по персоналу Московского кредитного банка Алена Ефремова.

Эдуард Лысенко, руководитель Департамента информационных технологий г. Москвы

Мероприятие будет состоять из пленарного заседания с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора. На нем в прямом электронном голосовании будут определены наиболее перспективные технологии, которые в ближайшие годы окажут влияние на информатизацию бизнеса и государства в России.

Евгений Абакумов, директор департамента ИТ, Росатом

После пленарного заседания начнутся семь тематических секций: «Госсектор», «Банки», «Безопасность», «Розница», «Облачные технологии» и Business Intelligence, «Фарминдустрия».

Максим Белоусов, заместитель председателя правления, банк Уралсиб

На сессионных заседаниях будет представлена информация о наиболее перспективных ИТ-решениях, а также об инновационных проектах, реализуемых в соответствующих отраслях.

Участники мероприятия смогут обсудить, насколько востребованными будут на рынке представленные продукты и услуги, а также выявят факторы, тормозящие продвижение тех или иных технологий в российских реалиях.

Денис Сотин, член правления, директор по информационным технологиям, Росбанк

В 2018 г. CNews FORUM собрал рекордное число гостей — порядка 1600 человек. На форуме прозвучало более 120 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций. На выставке в рамках форума было развернуто более 40 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку более 30 структур. Его информационными партнерами выступили более 40 организаций.

Валерий Дьяченко, директор управления ИТ, Мечел

На форуме выступали председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков; руководитель Аналитического центра при Правительстве России Владислав Онищенко; директор по ИТ РЖД Евгений Чаркин; директор по ИТ СО ЕЭС Глеб Лигачев; вице-президент по информационным технологиям «ЕвразХолдинг» Артем Натрусов; вице-президент по ИТ СПАО «Ингосстрах» Алексей Клепиков; директор по продажам Unify в России и странах СНГ Сергей Размахаев; вице-президент направления Облачные сервисы, IBM Европа Эйсса Яссер; президент Schneider Electric в России и СНГ Йохан Вандерплаетсе; директор по ERP-решениям, «1С» Алексей Нестеров; ИТ-директор, член совета директоров, P&G в Восточной Европе и Центральной Азии Евгений Ягнятинский; директор по ИТ, «О’КЕЙ» Тариэл Бокучава; директор по ИТ ГК «Черкизово» Владислав Беляев; член правления, директор по ИТ Росбанка Денис Сотин; директор дирекции ИТ Промсвязьбанка Сергей Пегасов; директор блока ИТ банка «Зенит» Илья Кучугин; ИТ-директор UBS Moscow Олег Нагаев; директор департамента информационных технологий КБ Геобанк Александр Бычков.

В разные годы на CNews FORUM делали доклады старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Никита Волков; заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Козырев; заместитель министра экономического развития России Савва Шипов; заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов; заместитель генерального директора по ИТ «Аэрофлота» Кирилл Богданов; заместитель министра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев; заместитель министра здравоохранения России Елена Бойко; руководитель блока «Информационные технологии» Альфа-Банка Александр Сахаров; руководитель дирекции ИТ Райффайзенбанка Андрей Попов; заместителя председателя правления, банк Уралсиб Максим Белоусов; заместитель генерального директора по информационным технологиям, развитию новых продуктов ФГУП «Почта России» Сергей Емельченков; начальник управления ИТ Сургутнефтегаза Ринат Гимранов; министр государственного управления, ИТ и связи Московской области Максут Шадаев; министр Правительства Москвы, руководитель ДИТ Москвы Артем Ермолаев; заместитель министра экономического развития Олег Фомичев.

В ходе церемонии CNews AWARDS, состоявшейся на CNews FORUM 2018, были награждены выдающиеся российские ИТ-проекты и компании.

Чтобы принять участие в CNews FORUM 2019, заполните, пожалуйста, анкету.

Подробное описание и анкета для регистрации на сайте.