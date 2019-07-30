«Сердце Рунета» потратит на облачную платформу больше трех миллиардов из-за «стремительного роста»

В контексте бурного роста облачного бизнеса дочерняя структура «Ростелекома» выделила на приобретение серверов и дисковых массивов свыше 3,3 млрд руб. С учетом предыдущих крупных «железных» тендеров зарезервированный бюджет компании на закупку оборудования перевалил за 15 млрд руб.

Миллиарды на облачную платформу

Как обнаружил CNews, дочерняя структура «Ростелекома» — ООО «Центр хранения данных» (юрлицо группы Safedata, занимающейся созданием ЦОДов) — готова потратить на «железо» для модернизации облачной платформы компании 3,35 млрд руб. Эта сумма складывается из размеров максимальных начальных цен контрактов, выставленных заказчиком на двух тематических тендерах в формате запросов котировок в электронной форме.

Так, 24 июля 2019 г. компания запустила процедуру, состоящую из четырех лотов: на поставку серверов со стартовой ценой в 250,1 млн руб., дискового массива — 209,1 млн руб., комплектующих для серверов — 195,3 млн руб. и комплектующих для дисковых массивов — 161 млн руб. В сумме это дает 815,5 млн руб.

В тот же день организация объявила еще один аналогичный тендер, состоящий уже из шести лотов: на поставку серверов со стартовой ценой в 826,9 млн руб., сетевого оборудования двух видов — 750,9 млн руб. и 546,2 млн руб., шлюза безопасности — 17,3 млн руб., комплектующих для серверов — 230,2 млн руб. и комплектующих для дисковых массивов — 161 млн руб. В сумме это дает 2,53 млрд руб.

Целью закупок заявлено обеспечение новых и существующих информационных систем клиентов необходимыми им ресурсами. Выбор поставщиков по обеим закупкам запланирован на 22 августа 2019 г.

«Дочка» «Ростелекома» закупается серверным железом для облачной платформы

По словам представителей «Ростелекома» в разговоре с CNews, приобретение нового оборудования имеет отношение к существенному росту бизнеса его «дочки» по направлениям услуг ЦОДов и облачных услуг. В частности, выручка от первого из них в 2017 г. составила 2,54 млрд руб. (без НДС), а в 2018 г. — 3,61 млрд руб., что означает приращение на уровне 42%.

Выручка от облачного направления в 2017 г. составила 1,38 млрд руб. (без НДС), в 2018 г. — 2,06 млрд руб., что означает прирост почти в 49%. «В горизонте до 2023 г. темпы роста выручки ожидаются примерно на этом же уровне, — добавили в “Ростелекоме”. — Востребованность облачных сервисов растет стремительно: выручка “Ростелекома” от услуг центров обработки данных увеличивается на 30% год к году».

Что именно закупает «Центр хранения данных»

По данным сайта госзакупок в 800-миллионом тендере «дочка» «Ростелекома» планирует приобрести 152 сервера на процессорах семейства Intel Xeon Scalable или Intel Xeon Cascade Lake — с числом ядер не менее 18, тактовой частотой не ниже 3 ГГц и потребляемой мощностью не более 200 Вт. Оборудование должно быть совместимо с ОС Red Hat и VMware ESXi.

Также заказчику требуются 24 сервера системы резервного копирования на процессорах аналогичных семейств, но с числом ядер не менее восьми, тактовой частотой не ниже 3,2 ГГц и потребляемой мощностью не более 150 Вт. Требующаяся совместимость — с ОС Red Hat.

Подрядчику необходимо будет поставить 12 дисковых массивов с емкостью сервиса SSD не менее 62,7 ТБ, SAS — 188 ТБ, SATA — 177,5 ТБ. В числе запрашиваемых комплектующих перечислены 150 серверных шасси трех типов, 464 процессора Intel Xeon различных типов, 3 тыс. модулей памяти двух типов, а также дисковые накопители, сетевые адаптеры, RAID-контроллеры, блоки питания, трансиверы, кабели и пр.

Во втором — 2,5-миллиардном тендере «Центру хранения данных» необходимо будет передать 416 серверов двух типов — также на процессорах семейства Intel Xeon Scalable или Intel Xeon Cascade Lake: с 18 и 24 ядрами, с частотами 3 ГГц и 2,6 ГГц, потребляемой мощностью не более 200 Вт и 205 Вт соответственно.

Также требуется 72 сервера резервного копирования на аналогичных процессорах с восемью ядрами, частотой 3,2 ГГц и потребляемой мощностью не более 150 Вт. Заказчик запросил 36 дисковых массивов с емкостью сервиса SSD не менее 62,7 ТБ, SAS — 188 ТБ, SATA — 177,5 ТБ.

Качественный состав серверных комплектующих аналогичен первому тендеру. Кроме того компания рассчитывает получить 64 SAN-коммутатора двух типов, 32 сетевых маршрутизатора, 288 коммутаторов трех типов, 32 межсетевых экрана и 30 шлюзов безопасности.

Другие недавние закупки «Центра хранения данных»

Напомним, в середине мая 2019 г. CNews писал, что за предшествовавших этому 2,5 месяца «Центр хранения данных» запустил четыре «железных» тендера с начальными ценами контрактов на общую сумму в 8,5 млрд руб.

В частности, 4 марта 2019 г. стартовал запрос котировок в электронной форме на поставку оборудования Hitachi Vantara со стартовой ценой лота в 2,8 млрд руб. Победителями стали сразу две компании: «Универсальные технологии» и «Крок инкорпорейтед», предложившие коэффициенты снижения начальной стоимости товара в 0,9115 и 0,9143 соответственно. То есть требующееся оборудование достанется заказчику примерно за 2,55 млрд руб.

Позже, 29 апреля 2019 г. заказчик разместил извещение о закупке у компании «Крок инкорпорейтед» как у единственно возможного поставщика ПО Veritas и его техподдержки за 261 млн руб.

Незадолго до этого, 24 апреля 2019 г. заказчик объявил о закупке оборудования Hewlett Packard с начальной ценой контракта в 3,5 млрд руб., а еще раньше, 8 мая 2019 г. стартовал тендер на поставку оборудования и программного обеспечения Cisco со стартовой ценой договора в 1,95 млрд руб. В этих двух закупках имена победителей и суммы контрактов пока не опубликованы, хотя по всем признакам процедуры уже должны были завершиться.

Кроме того, уже после выхода упомянутого материала, 16 июля 2019 г. «Центр хранения данных» начал выбирать поставщика оборудования и ПО Juniper с начальной ценой контракта в 3,5 млрд руб. Победитель пока не определен.

Таким образом, за последние несколько месяцев «дочка» «Ростелекома» объявила как минимум семь крупных «железных» тендера на сумму свыше 15 млрд руб.

Несколько фактов о Safedata

Напомним, контрольный пакет Safedata (ООО «Центр хранения данных») «Ростелеком» приобрел в 2015 г. за 1,83 млрд руб. Затем оператор полностью консолидировал Safedata, докупив ее акции за 2,25 млрд руб., получил тем самым контроль над главной точкой обмена трафика в Рунете, контролируемой компанией MSK-IX, входящей в состав купленной группы. С учетом своей важности MSK-IX имеет неформальный титул «сердце Рунета».

MSK-IX была создана в 1995 г., став первой в России точкой обмена трафика между интернет-провайдерами. Изначально площадка была учреждена Российским НИИ развития общественных сетей (РосНИИРос), кооридинировавшим в 1990-х годах работу Рунета.

В 2000-х MSK-IX выделилась в отдельную некоммерческую организацию (АНО MCK IX). В 2013 г. ее активы были переведены в ЗАО, контроль над которым и получила Safedata.

На мощностях MSK-IX ранее работал АО «Технический центр интернета» (ТЦИ) — оператор корневых серверов доменных зон .Ru, .РФ и .SU. Компания находилась под контролем некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети интернет» (КЦ) — регулятора доменных зон .Ru и .РФ.

Как отмечал в мае 2018 г. CNews, в органах власти давно ходили дискуссии о том, что российской доменной зоной должно управлять государство. В итоге в начале 2018 г. группа Safedata создала клон АО ТЦИ — ООО ТЦИ, которому КЦ передал функции управления корневыми серверами.