Цифровой профиль граждан подешевел в 13 раз, когда его отобрали у «Ростелекома»

План мероприятий по созданию цифрового профиля граждан и организаций

Проект создания цифрового профиля российских граждан и организаций будет финансироваться из мероприятий, заложенных в федеральный проект «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика». Об этом рассказал замдиректора департамента развития цифрового государства Минкомсвязи Александр Тютрюмов.

Цифровой профиль призван стать «единым окном» для доступа к данным о гражданах и организациях, содержащихся в различных государственных информационных системах (ГИС). Непосредственно в цифровом профиле будет храниться только базовый набор данных о субъектах, а также ссылки на информацию о соответствующих лицах из других ГИС.

Также в цифровой профиль будет интегрирован сервис управления согласиями на доступ к данным. Таким образом, не только государственные ведомства, но и коммерческие организации (например, банки) с согласия граждан смогут получать доступ к данным о них.

Согласно указанному федпроекту сначала должна быть подготовлена концепция защищенного цифрового профиля гражданина и юридического лица, а на ее основе следует подготовить методические указания по созданию цифровых профилей. Концепция уже готова и утверждена Президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения жизни граждан и условий ведения предпринимательской деятельности. Также группой сенаторов уже готов и внесен в Госдуму законопроект о цифровом профиле.

Стоимость реализации проекта для бюджета

Согласно федпроекту, далее следует провести модернизацию существующих механизмов в программной архитектуре ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации) в целях обеспечения технической возможности создания и использования цифровых профилей гражданина и юридического лица. Это мероприятие обойдется федеральному бюджету в 184 млн руб., которые поровну должны быть выделены в 2019 и 2020 гг.

Когда проект цифрового профиля передали от «Ростелекома» в Минкомсвязи, его бюджет снизился с 3,1 млрд рублей до 235 млн рублей

Далее предполагается обеспечить возможность создания цифровых профилей, включая создание соответствующей инфраструктуры, а также разработать алгоритмы и документацию по наполнению профилей и верификации данных в них.

Следом запланировано создание подсистемы информирования заявителя о движении данных о нем. Эта система позволит узнать, кто, когда и зачем запрашивал сведения, а также предоставит возможность управлять правами на предоставление сведений и правами на «цифровой ID». Это мероприятие обойдется федеральному бюджету в 51 млн руб., большая часть этой суммы будет выделена в 2020 г.

После выполнения указанных мероприятий должно быть обеспечено наполнение и верификация данных цифровых профилей гражданина и юридического лица с возможностью предоставления соответствующей информации третьим лицам с согласия гражданина.

Совокупная стоимость соответствующих мероприятий для федерального бюджета составит 235 млн руб. Их реализацией должно заниматься Минкомсвязи, примут участие ФСБ и ФСТЭК.

Как «Ростелеком» хотел реализовать проект цифрового профиля за свой счет

Между тем, в другом федеральном проекте «Цифровой экономики» - «Информационная инфраструктура» - содержится иной план выполнения работ по созданию цифрового профиля граждан и организаций. Предполагалось, что проект реализует «Ростелеком», потратив на это из собственных средств 3,1 млрд руб.

Однако в начале 2019 г. вице-премьер Максим Акимов заявил, что проект цифрового профиля не должен реализовываться за счет механизмов частно-государственного партнерства. Схожую позицию заняли и в руководстве Центробанка.

Если бы «Ростелеком» реализовывал проект цифрового профиля за свой счет, то он стал бы оператором цифрового профиля и у него бы хранились «очень чувствительные данные», а это вызвало бы вопросы по части конкуренции и безопасности, говорит Александр Тютрюмов. В итоге было решено, что данные о гражданах и организациях будут храниться у государства.

Оператором проекта будет Минкомсвязи, которое будет привлекать «Ростелеком» для выполнения необходимых работ. Отказ от первоначальной схемы, по которой «Ростелеком» был бы исполнителем работ, позволил снизить стоимость проекта в 13 раз. При этом первоначально заложенная сумма на реализацию проекта (3,1 млрд руб.) превосходит затраты на доработку всех информационных систем Минкомсвязи на два года, добавил замминистра связи Максим Паршин.

Как цифровой профиль будет соотноситься к Федеральным реестром населения

В Минкомсвязи также рассказал, как цифровой профиль будет соотноситься с другим проектом, Федеральным реестром населения (ФРН), который на базе данных ЗАГСов будет создавать Федеральная налоговая служба (ФНС). Как пояснил Тютрюмов, «ФРН повернут к государству, а цифровой профиль – к людям».

«ФРН не будет работать с внешними системами, - говорит Александр Тютрюмов. - Но ФРН будет выполнять функцию поставщика мастер-данных для цифрового профиля, соответствующая норма уже есть в законопроекте о цифровом профиле».