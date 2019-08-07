Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы» состоится 24 сентября
24 сентября 2019 г. в Москве CNews проводит конференцию «Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы».
Искусственный интеллект уверенно проникает во все сферы жизни. Российский рынок искусственного интеллекта растет в разы ежегодно. Влияют на его рост, прежде всего, финансовая сфера, сегмент розничной торговли, промышленность.
Рост производительности «железа» и увеличение объема больших данных благоприятно сказываются на развитии систем машинного обучения и нейросетей. Бизнес готов делегировать таким системам все более сложные, интеллектуальные задачи.
Участники конференции поделятся собственным опытом разработки и внедрения решений на базе ИИ, результатами и дальнейшими планами, представят лучшие продукты для работы с искусственным интеллектом.
Рынок систем искусственного интеллекта в России:
- Рынок искусственного интеллекта в России: ключевые игроки, крупные проекты?
- Как оценить готовность бизнеса к внедрению систем на базе искусственного интеллекта?
- Первопроходцы и последователи: какую стратегию внедрения ИИ выбрать?
- Перспективы ИИ в госсекторе?
- Что тормозит появление новых проектов?
Риски и выгоды:
- Этические вопросы внедрения систем искусственного интеллекта в бизнесе?
- Готов ли бизнес доверить системам ИИ действительно интеллектуальные задачи, а не рутину?
- Сколько стоит разработка решений на базе искусственного интеллекта?
- Как посчитать возврат инвестиций от внедрения решений на базе машинного обучения?
- Законодательные ограничения для систем искусственного интеллекта?
Технологии:
- Готовые платформы для внедрения решений на базе ИИ?
- ИТ-инфраструктура для систем искусственного интеллекта: быстрее и больше?
- Как выбрать хранилище данных для систем ИИ?
- Облачные платформы машинного обучения?
- Машинное зрение и видеоаналитика?
- Виртуальные ассистенты: от чат-бота до «Алисы».
Отраслевые решения:
- ИИ в медицине: постановка диагнозов ?
- ИИ в финансовом секторе: как бороться с мошенничеством?
- ИИ в HR: как доверить роботу подбор персонала?
- ИИ в транспортной сфере: первые результаты.
Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы».
Подтвердили выступление с докладом и участие в дискуссии:
Адель Валиуллин, руководитель направления машинного обучения, ДИТ Москвы;
Павел Андрианов, директор по информационным технологиям, Национальный расчетный депозитарий;
Евгений Абакумов, директор Департамента информационных технологий, Росатом;
Олег Седелев, директор проектов Управления инфраструктуры и больших данных, Сбербанк;
Борис Зингерман, генеральный директор, Ассоциация «НБМЗ»;
Анджей Аршавский, руководитель центра разработки и монетизации данных, Дирекции по цифровой трансформации, «Газпром нефть»;
Таня Милек, менеджер по методологии и унификации, ГК Русагро;
Павел Шингарев, начальник центра управления развитием казначейства, Газпромбанк;
Татьяна Гордиенко, исполнительный директор центра управления развитием казначейства, Газпромбанк.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences.
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 доб. 403, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.