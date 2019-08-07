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Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы» состоится 24 сентября

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24 сентября 2019 г. в Москве CNews проводит конференцию «Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы».

Искусственный интеллект уверенно проникает во все сферы жизни. Российский рынок искусственного интеллекта растет в разы ежегодно. Влияют на его рост, прежде всего, финансовая сфера, сегмент розничной торговли, промышленность.

Рост производительности «железа» и увеличение объема больших данных благоприятно сказываются на развитии систем машинного обучения и нейросетей. Бизнес готов делегировать таким системам все более сложные, интеллектуальные задачи.

Участники конференции поделятся собственным опытом разработки и внедрения решений на базе ИИ, результатами и дальнейшими планами, представят лучшие продукты для работы с искусственным интеллектом.

Рынок систем искусственного интеллекта в России:

  • Рынок искусственного интеллекта в России: ключевые игроки, крупные проекты?
  • Как оценить готовность бизнеса к внедрению систем на базе искусственного интеллекта?
  • Первопроходцы и последователи: какую стратегию внедрения ИИ выбрать?
  • Перспективы ИИ в госсекторе?
  • Что тормозит появление новых проектов?

Риски и выгоды:

  • Этические вопросы внедрения систем искусственного интеллекта в бизнесе?
  • Готов ли бизнес доверить системам ИИ действительно интеллектуальные задачи, а не рутину?
  • Сколько стоит разработка решений на базе искусственного интеллекта?
  • Как посчитать возврат инвестиций от внедрения решений на базе машинного обучения?
  • Законодательные ограничения для систем искусственного интеллекта?

Технологии:

  • Готовые платформы для внедрения решений на базе ИИ?
  • ИТ-инфраструктура для систем искусственного интеллекта: быстрее и больше?
  • Как выбрать хранилище данных для систем ИИ?
  • Облачные платформы машинного обучения?
  • Машинное зрение и видеоаналитика?
  • Виртуальные ассистенты: от чат-бота до «Алисы».

Отраслевые решения:

  • ИИ в медицине: постановка диагнозов ?
  • ИИ в финансовом секторе: как бороться с мошенничеством?
  • ИИ в HR: как доверить роботу подбор персонала?
  • ИИ в транспортной сфере: первые результаты.

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы».

Подтвердили выступление с докладом и участие в дискуссии:

Адель Валиуллин, руководитель направления машинного обучения, ДИТ Москвы;
Павел Андрианов, директор по информационным технологиям, Национальный расчетный депозитарий;
Евгений Абакумов, директор Департамента информационных технологий, Росатом;
Олег Седелев, директор проектов Управления инфраструктуры и больших данных, Сбербанк;
Борис Зингерман, генеральный директор, Ассоциация «НБМЗ»;
Анджей Аршавский, руководитель центра разработки и монетизации данных, Дирекции по цифровой трансформации, «Газпром нефть»;
Таня Милек, менеджер по методологии и унификации, ГК Русагро;
Павел Шингарев, начальник центра управления развитием казначейства, Газпромбанк;
Татьяна Гордиенко, исполнительный директор центра управления развитием казначейства, Газпромбанк.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 доб. 403, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.

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