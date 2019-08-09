Власти оштрафовали «Ростелеком» за повышение «неизменных» тарифов

ФАС назначила «Ростелекому» штраф в размере 250 тыс. руб. за то, что оператор пообещал никогда не повышать выгодные цены, предложенные в ходе акции, но потом повысил их на 40 руб. Речь идет о тарифном плане «Пакет навсегда», который предлагает одновременно ТВ и доступ в интернет.



«Ростелекому» выписали штраф

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала «Ростелеком» на 250 тыс. руб. за повышение цен на домашний интернет и ТВ. Компания обещала сохранить расценки на услуги акционного тарифного плана «Пакет навсегда» на первоначальном уровне, однако потом повысила их в среднем на 40 руб., сообщает ФАС на своем сайте.

Акция «Пакет навсегда» проводилась оператором с 1 сентября 2015 г. по 25 марта 2016 г. В ходе акции «Ростелеком» размещал рекламные материалы и публиковал статьи, содержащие информацию о тарифном плане «Пакет навсегда».

В «Пакет навсегда» входили услуги «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ». Абонент получал более ста телевизионных каналов, а также доступ к интернету на одной из трех возможных скоростей, самая высокая из которых — 200 Мбит/с. Минимальная месячная абонплата за «Пакет навсегда» составляла 450 руб. в месяц (цена для тех, у кого уже есть домашний телефон от «Ростелекома»).

Если абонент при подключении «Пакета навсегда» выбирал самую высокую скорость доступа в интернет, он мог приобрести у оператора Wi-Fi-роутер и ТВ-приставку за 1 руб.

Что не устраивает ФАС

ФАС обращает внимание на то, что на сайте оператора указано: «Такие отличные цены будут действовать не только в ограниченный по времени промо-период, а останутся неизменными навсегда». О каких-либо исключениях в статье не упоминается, уточнения по поводу периода действия цен не прописываются. «Предложение действительно для тех, кто умеет считать деньги и желает зафиксировать цены на домашние услуги связи на низком уровне», — продолжает в той же статье оператор.

«Ростелекому» назначили штраф за нарушение антимонопольного законодательства

Кроме того, на сайте была размещена публичная оферта о заключении дополнительного соглашения об оказании пакета услуг «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ» на условиях акции «Пакет навсегда». Согласно оферте, тарифный план, предложенный по акции, не подлежит изменению. В том числе он не может быть изменен по окончании акции — первоначальные расценки должны действовать до отказа абонента от этого тарифного плана или расторжения договора на оказание услуг связи.

Однако, по наблюдениям ФАС, в июне 2017 г. «Ростелеком» повысил расценки многих архивных тарифов. В их число вошли услуги «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ», их стоимость подскочила в среднем на 40 руб. ФАС отмечает, что по сравнению с размером абонплаты это существенное увеличение.

В ноябре 2018 г. ведомство пришло к выводу, что действия «Ростелекома» нарушают требования закона «О защите конкуренции». Тогда же оператору было выдано предписание о прекращении действий, нарушающих антимонопольное законодательство.

Другие нарушения

У ФАС не впервые возникают претензии к «Ростелекому». В ноябре 2018 г. суд в очередной раз признал, что Министерство образования Саратовской области, «Ростелеком» и «Дневник.ру» заключили в 2014 г. антиконкурентное соглашение во время проведения конкурса на внедрение комплексной автоматизированной информационной системы «Контингент-регион», который проводило министерство. Своим решением суд подтвердил выводы Саратовского УФАС по этому делу, которые неоднократно пытались оспорить участники заговора.

В ноябре 2018 г. «Ростелеком» и системный интегратор «Техносерв» были признаны виновными Новгородским УФАС в картельном сговоре во время проведения конкурсной процедуры. Ведомство наложило на «Ростелеком» штраф в размере 60 млн руб., а на «Техносерв» — в размере 12 млн руб. Сговор имел место во время проведения конкурса на создание комплекса автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

В мае 2018 г. ведомство оштрафовало «Ростелеком» на 150 тыс. руб. за то, что он не предоставил вовремя информацию о своих каналах связи на территории Магаданской и Сахалинской областей, а также Камчатского края. Эти данные понадобились ФАС для расследования — ведомство заподозрило оператора в установлении монопольно высоких тарифов на интернет-связь на Камчатке.

В 2016 г. CNews писал, что «Ростелекому» по решению ФАС пришлось отменить результаты сверхажиотажного многомиллиардного тендера с 41 участником на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ в отношении телекоммуникационных сетей в Москве и Московской области.