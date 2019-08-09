Тарифы на сотовую связь в Крыму и Севастополе заморожены

Мораторий до решения технических вопросов

Операторам мобильной связи на полуострове Крым отныне запрещается изменять условия тарифных планов. Такое решение было принято по итогам совещания, проведенного совместно с сотовыми операторами заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олегом Ивановым, о чем Минкомсвязи сообщило на своем сайте.

Итогом совещания в Минкомсвязи также стало решение о детальной проработке любых изменений тарифов для жителей Крыма.

Изменения в тарификацию не будут вноситься, как минимум, до решения технических вопросов обеспечения Крыма и Севастополя бесперебойной связью в роуминге.

Ранее с запросом в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на проверку законности повышения тарифов сотовой связи МТС для жителей Крымского полуострова обратился депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

В июле, уже после того, как с 1 июня 2019 г. по всей России законодательно был отменен внутрисетевой роуминг, жители Крыма и Севастополя, абоненты федеральных операторов, сообщали о получении уведомлений об изменении тарификации.

Операторы планировали ввод оплаты в размере 1 рубля с начала и с 16 минуты разговора, при этом время общения со второй по 15 минуты должны были быть бесплатными. Ранее бесплатными были 15 минут разговора в сутки, с 16 минуты со счета абонента списывалось по 75 копеек.

Особенности роуминга в Крыму

В конце мая 2019 г. CNews сообщал о том, что «большая тройка» сотовых операторов — «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), МТС и «Мегафон», построили сети по всей территории России, кроме Крыма и Севастополя. Четвертый по величине сотовый оператор, Tele2, не имеет собственных сетей в ряде регионов.

В настоящее время ведущие российские операторы мобильной связи не работают в Крыму из-за угрозы зарубежных санкций. Покрытие полуострова сетями сотовой связи обеспечивают компании «К-Телеком» (Win-mobile), «КТК-Телеком» («Волна мобайл»), «Крымтелеком» и «Севтелеком». Другие операторы пользуются сетями этих компаний в роуминге, хотя некоторые жители Крыма предпочитают сим-карты МТС, прикрепленные к Краснодарскому краю.

Тарифы на сотовую связь в Крыму и Севастополе заморожены

Отсутствие сетей крупнейших российских операторов в Крыму сыграло роль в процессе отмены внутреннего роуминга в России, начатую ФАС в 2017 г., когда существовало два вида роуминга. Льготный внутрисетевой роуминг оказывался за пределами домашнего региона абонента в субъектах федерации, где работал его сотовый оператор. Более дорогой национальный роуминг оказывается в регионах, где отсутствовала сеть оператора абонента. Тарифы на национальный роуминг были приравнены к льготным тарифам на внутрисетевой роуминг во всех регионах, кроме Крыма и Севастополя.

Летом 2017 г. ФАС вынесла предписание в адрес «большой четверки» об отмене внутрисетевого роуминга, которые в итоге не было выполнено. Далее ФАС возбудила дело о завышении цен указанными операторами в национальном роуминге.

В конце 2017-2018 гг. сотовые операторы «большой четверки» значительно снизили цены на роуминг в Крыму и частично отменили внутрисетевой роуминг: при поездках по стране внутри сети оператора абоненты обслуживались по домашнему тарифу, но входящие звонки были бесплатными только из региона пребывания.

Следующий этап разбирательств между ФАС и операторами привел к тому, что в конце августа 2018 г. «Вымпелком», МТС, «Мегафон» и Tele2 добровольно отказались от внутрисетевого роуминга.

Законопроект об отмене внутрисетевого и национального роуминга был внесен в парламент в 2017 г. и после доработки подписан президентом России Владимиром Путиным в декабре 2018 г. В законе, вступившем в силу с 1 июня 2019 г., прописаны, в том числе, бесплатные входящие вызовы на всей территории России, включая Крым.