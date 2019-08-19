Власти выпустили методичку, как отбирать мобильники у российских школьников

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Учителям российских школ могут разрешить отбирать у детей их мобильные телефоны и смартфоны на время учебного процесса. Действовать они будут в рамках рекомендаций, подготовленных Минпросвещения и другими ведомствами, но прежде от них потребуется решить вопросы временного хранения гаджетов и связи учеников с родителями.



Школьники без мобильной связи

Учеников российских школ могут лишить возможности пользоваться смартфонами и другими средствами связи. Это следует из текста методических рекомендаций по использованию смартфонов и телефонов в школах, опубликованных на официальном сайте Роспотребнадзора.

Предложения сводятся к полному ограничению использования учениками мобильных средств связи, включая смартфоны и классические сотовые телефоны, на территории образовательных учреждений. Также документ содержит рекомендации по переключению гаджета в режим «без звука» при входе в школу.

В работе над документом вместе с Роспотребнадзором также принимали участие Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования. Рекомендации направят в школы всех регионов России до конца лета 2019 г., перед новым учебным годом.

Обоснование рекомендаций

Подготовленные российскими министерствами и организациями рекомендации по обращению с мобильниками в школах основываются на рассмотрении и анализе международного опыта использования смартфонов и телефонов учащимися школ. К примеру, во Франции в июле 2018 г. был принят закон, полностью запрещающий учащимся младших и средних классов пользоваться подключенными устройствами (ноутбуками, смартфонами, планшетами и др.) при нахождении в стенах школы.

Учеников российских школ могут лишить мобильной связи на время занятий

По мнению российских чиновников, неконтролируемое использование телефонов во время учебного процесса может отвлекать детей от учебы, влиять на снижение их умственной работоспособности и ослабление памяти и внимания. Они также полагают, что чрезмерное использование гаджетов в школе может нанести вред детскому здоровью – привести к раздражительности, нарушениям психики и к гиперактивности.

Помимо этого, выпуск рекомендаций напрямую связан с результатами опроса общественного мнения, проведенного Минпросвещения, Рособрнадзором и Роспотребнадзором, в котором принимали участие как учителя и родители, так и сами ученики. Согласно результатам, к ограничениям использования мобильных гаджетов на территории российских школ положительно относятся 89% опрошенных родителей и 90% педагогов. Среди детей этот показатель существенно ниже, но все же он довольно высок – 61% учеников проголосовали «за».

Требования к школам

Рекомендации не только предоставляют учителям возможность отнимать у детей их телефоны на время учебного процесса. Они также включают в себя определенные требования к самим учебным заведениям.

Прежде, чем забрать у ребенка его собственность, школы обязаны проработать правила хранения гаджетов и организовать место их временного размещения. В дополнение к этому администрация школы должна разработать способы коммуникации родителей с обучающимися и согласовать их с ними.

Обязательные исключения

Подготовленный Минпросвещения, Рособрнадзором и Роспотребнадзором документ носит рекомендательный характер, и решение о его внедрении ложится на администрацию школы. Он предусматривает определенные исключения, при которых дети все же смогут пользоваться средствами связи во время уроков.

В частности, под исключение попадают дети, которым необходимо пользоваться телефонами и другими гаджетами по состоянию здоровья. В качестве примера авторы рекомендаций привели детей, отслеживающих уровень сахара в крови при сахарном диабете с использованием смартфонов. Запрет также не распространяется на педагогов и родителей, находящихся на территории школы.

Запрет вполне возможен

Вопрос о возможном запрете на использование мобильников в школах поднимала и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в начале июля 2019 г. По ее словам, смартфоны и телефоны надо запретить даже проносить в школу, а не просто временно отнимать на время занятий. В качестве главной причины строгого запрета она назвала отсутствие условий хранения гаджетов на территории учебных заведений. «Если кто-то с дорогим телефоном будет ходить, оставлять его, а потом этот телефон исчезнет, директора школ не будут брать на себя такую ответственность», – отметила Матвиенко.

Позже Валентина Матвиенко сообщила, что не предлагала полностью запретить мобильные телефоны в школах. По ее словам, речь была об использовании в школах максимально простых кнопочных «звонилок». «Многие родители говорят, что у детей должен быть телефон для безопасности, чтобы они всегда были с ними на связи. Но ведь можно купить для этого кнопочный телефон, они копеечные», – сказала спикер.

Матвиенко отметила, что с целью рассмотрения вопроса об использовании в школах мобильных средств связи будет создана специальная рабочая группа, притом с участием Роспотребнадзора. Группа должна будет разработать комплекс мер по вопросу регулирования использования телефонов в школах, в особенности учащимися средних и младших классов.

Альтернатива смартфонам

В качестве альтернативы привычным смартфонам и сотовым телефонам российским школьникам могут выдать так называемые «шкулфоны» - мобильники с базовыми возможностями. Эта инициатива после слов Валентины Матвиенко была предложена зампредом комитета Госдумы по образованию и науке Борисом Чернышовым 17 июля 2019 г.

По задумке Бориса Чернышова, «шкулфон» не лишит учеников мобильной связи, а лишь заменит развлекательный контент, которым действительно переполнены смартфоны ввиду неограниченного доступа к интернету, приложениям и YouTube, на контент образовательный. «Я убежден в том, что “шкулфон” поможет школьнику не только сконцентрироваться на учебном процессе, но и повысит его самооценку, увеличивая его стремление совершенствовать свое образование», – сказано в тексте обращения Чернышова.