Госбанки отбирают «Укртелеком» у главного донбасского олигарха
Ощадбанк арестовал акции «Укртелекома»
Государственная исполнительная служба Украины (ГИС) арестовала 93% акций крупнейшего в стране оператора фиксированной связи «Укртелеком». Об этом сообщила пресс-служба государственного Ощадбанка, инициировавшего данный арест.
Владельцам арестованного пакета является компания ЕСУ, которая принадлежит System Capital Management (SCM) Рината Ахметова. Задолженность ЕСУ перед Ощадбанком составляет 1,8 млрд гривен ($71 млн), еще 1,5 млрд гривен ($60 млн) банку должен сам «Укртелеком». В Ощадбанке считают, что арестованные акции теперь должны быть проданы для погашения задолженности перед банком.
Чуть ранее ГИС открыла исполнительное производство в отношении ЕСУ по долгу перед другим госбанком – Укрэксимбанком. Задолженность, которую обязал погасить суд, составляет 810 млн гривен ($32 млн).
Ринат Ахметов – один из богатейших предпринимателей Украины, чьи основные активы исторически были расположены на территории нынешних Донецкой и Луганской народных республик.
Скандальная приватизаций «Укртелекома»
Корни нынешнего противостояния уходят к приватизации «Укртелекома», состоявшейся в начале 2011 г. Тогда контрольный пакет акций оператора за 10,5 млрд гривен ($1,3 млрд по курсу на тот год) приобрела малоизвестная австрийская консалтинговая компания EPIC. Сделка была осуществлена через принадлежащую EPIC украинскую компанию ЕСУ.
Впоследствии выяснилось, что EPIC действовала в интересах известного украинского политика и бизнесмена Валерия Хорошковского, на тот момент возглавлявшего Службу безопасности Украины. Также в сделке участвовали структуры украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа, ранее выступавшего партнером «Газпрома» на Украине.
В 2013 г. ЕСУ вместе с контрольный пакетом акций «Укртелекома» за $860 млн приобрел SCM. Владелец SCM Ринат Ахметов считался олигархом, близким к тогдашнему президенту Украины Виктору Януковичу.
В начале 2014 г. режим Януковича был свергнут. После этого сразу с трех сторон начались попытки отобрать «Укртелеком» у Ахметова. Так, оказалось, что в 2011 г. ЕСУ приобретало «Укртелекома» за счет облигационного займа объемом 4,2 млрд гривен ($520 млн по курсу на тот год), который в равных долях был полностью выкуплен двумя упомянутыми госбанками – Ощадбанком и Укрэксимбанком.
Госбанки против Ахметова и «Укртелекома»
ЕСУ не смог расплатиться по облигациям. На помощь акционеру пришел «Укртелеком»: в 2016 г. компания пообещала банкам выкупить у них половину облигационного займа на общую сумму 2,1 млрд гривен ($82 млн по текущему курсу) без учета процентного дохода.
С этой целью «Укртелеком» намеревался продать свою «дочку», обладающую лицензией на сотовую связь 3G - «Тримоб». Однако этой сделки не произошло и «Укртелеком» не выполнил своих обязательств.
Госбанки начали судиться с ЕСУ и «Укртелекомом» за возврат долгов. Укрэксимбанк еще в 2016 г. выиграл суд о взыскании с ЕСУ процентного дохода по облигациям на сумму 810 млн гривен, но исполнительное производство по этому делу, как уже отмечалось, началось только сейчас.
В то же время Верховный суд Украины отказал Укрэксимбанку во взыскании основной суммы долга на сумму 1,1 млрд гривен ($43 млн). Также Верховный суд отказал Ощадбанку в принудительном взыскании с ЕСУ задолженности на 1,1 млрд гривен.
Со своей стороны, «Укртелеком» через суд потребовал расторгнуть договора с Ощадбанком и Укрэксимбанком договор о выкупе у них облигаций ЕСУ. Компания мотивировала это невозможностью продать «Тримоб». Суды первых инстанций изначально вставали на сторону «Укртелекому», но недавно Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу Ощадбанка и признал договор законным. Это и открыло путь для взыскания задолженности с ЕСУ в пользу банков.
Как власти пытались национализировать «Укртелекома»
Помимо судов с госбанками, Фонд госимущества Украины (ФГИ) и Генпрокуратуры обвинили ЕСУ в невыполнении обязательства, взятых в ходе приватизации «Укртелекома»: компания должна была инвестировать в оператора $450 млн и выделить сеть спецсвязи. В связи с этим ФГИ стал добиваться возврата контрольного пакета акций «Укртелекома» в госсобственность, а Генпрокуратура наложила арена спорный пакет акций.
Первоначально суды вставали на сторону ФГИ, однако Верховный суд вернул дело на новое рассмотрение. После этого Хозяйственный суд Киева в конце 2018 г. отказал ФГИ в расторжении договора о приватизации «Укртелекома».
Суды с прежним собственником «Укртелекома»
Кроме того, оффшор EPIC Telecom Invest, продавший в 2013 г. ЕСУ вместе с контрольным пакетом «Укртелекома», обвинил покупателей в невыполнении своих обязательств. Оказалось, что SCM из обещанных $860 млн заплатил только $100 млн.
За EPIC Telecom Invest сейчас стоит бывший топ-менеджер украинского Родовит-банка Денис Горбуненко. Он выиграл разбирательство с SCM в Лондонском арбитраже, после чего на активы SCM на Кипре и в Нидерландах были наложены аресты.