«МиГ» не заплатил 65 млн российскому телеком-разработчику за «железо» Huawei

«МиГ», не заплативший поставщику за ПАК для системы виртуализации автоматизированных рабочих мест, теперь будет вынужден сделать это по решению суда. Обиженным господрядчиком выступил символ отечественного импортозамещения «железа» в телекоме — компания «Булат», хотя поставлять ему в данном случае пришлось оборудование Huawei.

«МиГ» заплатит за «железо» по суду

Как установил CNews, российской самолетостроительной корпорации «МиГ» придется принудительно рассчитаться со своим ИТ-подрядчиком за выполненные им работы в объеме 65 млн руб., а также выплатить ему 683 тыс. руб. в виде неустойки. Эти суммы фигурируют в решении Арбитражного суда Москвы как подлежащие к взысканию в пользу компании «Булат», известной на рынке в качестве разработчика отечественного телекоммуникационного оборудования (входит в контур управления госкорпорации «Ростех»).

Из судебных документов следует, что 9 ноября 2018 г. «МиГ» подписал с «Булатом» договор на поставку некоего программно-аппаратного комплекса (ПАК) и осуществление в отношении него пуско-наладочных работ. Исполнитель свои обязательства выполнил в полном объеме и в срок, что подтверждается товарной накладной от 25 декабря 2018 г. и актом готовности ПАКа к эксплуатации от 29 декабря 2018 г. Однако госзаказчик с компанией не расплатился, что и вынудило «Булат» 20 мая 2019 г. обратиться с иском в суд.

«МиГ» в ходе разбирательства против удовлетворения заявленных требований возражал, но его аргументация в заключении служителей Фемиды не отражена. На момент выхода материала в самолетостроительной корпорации объяснить CNews причину неплатежа подрядчику объяснить не смогли.

«МиГ» принудительно расплатится с российским телеком-разработчиком за «железо» Huawei

Вынося вердикт в пользу «Булата», судьи указали, что оценивали ситуацию «по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств».

«МиГ» закупил у «Булата» Huawei

Анализ сайта госзакупок позволяет утверждать, что как минимум за последний год «МиГ» лишь однажды осуществлял закупку дорогостоящего ПАКа, и именно в этом тендере победа как раз и досталась «Булату» (карточка контракта должным образом не оформлена; закупку можно отыскать только вручную).

Таким образом, судебное разбирательство касалось запущенного самолетостроительной корпорации 28 сентября 2018 г. так называемого запроса котировок с начальной ценой договора в 63,8 млн руб. Конкуренцию «Булату» на тендере никто не составил, поэтому подряд ему в итоге достался без боя.

Из спецификации оборудования в техзадании следует, что, хотя «Булат» и позиционируется в России в качестве одного из символов импортозамещения в телекоме, в данном случае госзаказчику от него требовалось «железо» китайской Huawei.

В частности, «МиГ» запросил систему хранения данных Huawei OceanStor 5500 V5, блэйд-шасси Huawei E9000 и 16 блэйд-серверов Huawei E9000 на процессорах Intel Xeon E5-2697 v4.

«ПАК должен быть представлен монобрендовым комплексным решением», — подчеркивалось в ТЗ.

Для чего «МиГу» ПАК

Исходя из текста техзадания, можно заключить, что ПАК потребовался «МиГу» для системы виртуализации автоматизированных рабочих мест (АРМ).

Предполагалось, что ПАК обеспечит работу виртуальных удаленных рабочих мест для работы с офисными приложениями, а также централизованный контроль и управление серверами системы.

В состав ПАКа должны были войти подсистема управления клиентскими подключениями, платформа виртуализации, виртуальные рабочие станции, серверы виртуализации, система хранения данных и сетевое оборудование.

«Все серверные компоненты ПАК должны быть связаны между собой высокоскоростной локальной вычислительной сетью на базе технологии Ethernet с пропускной способностью 10 Гбит/с, — указывалось в ТЗ. — В качестве основного сетевого транспортного протокола для связи между всеми компонентами ПАК должен использоваться стек протоколов TCP/IP».

В разделе документации, касающемся перспектив развития ПАКа, отмечалось, что он «должен иметь длительный жизненный цикл». «Для поддержания соответствия характеристик системы актуальным требованиям на протяжении всего периода эксплуатации, при разработке необходимо обеспечить возможность ее модернизации в процессе эксплуатации за счет выбора соответствующей архитектуры программного обеспечения и технических средств, а также за счет использования стандартизованных и эффективно сопровождаемых решений», — добавлял заказчик.