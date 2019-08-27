«Мегафон» выпустил линейку тарифов с безлимитным интернетом. Цены

«Мегафон» запустил комплексные тарифы, где объединены сотовая связь, домашний интернет и цифровое ТВ. Цены сопоставимы с обычными тарифами, в которые включена только сотовая связь. Проект осуществляется в партнерстве с интернет-провайдером NetByNet.



Новая линейка

«Мегафон» запустил линейку тарифов, в которых объединены услуги мобильной связи, широкополосного доступа в интернет и цифрового ТВ. Линейка получила название «Объединяй!». Запуск был осуществлен совместно с телеком-компанией NetByNet, сообщает «Мегафон» на своем сайте.

В линейку «Объединяй!» входят три тарифа: «Объединяй! Эконом», «Объединяй! Хит» и «Объединяй! Для своих». Самый дешевый тариф «Объединяй! Эконом» в Московском регионе обойдется абоненту в 600 руб. в месяц. За эти деньги пользователь получит безлимитный домашний интернет со скоростью 50 Мбит/с, 50 каналов «Мегафон ТВ», а также безлимитный мобильный интернет, безлимит на звонки в сети «Мегафона» и 300 минут на звонки другим операторам.

Примечательно, что в предыдущей линейке тарифов «Включайся!» самый дешевый тариф с безлимитным мобильным интернетом стоит 1 тыс. руб. в месяц (800 руб. по скидке). Тариф называется «Включайся! Смотри», также он предлагает 50 каналов «Мегафон ТВ», безлимит в сети «Мегафон» и 1500 минут на звонки на номера других операторов.

Во всех более дешевых тарифах линейки «Включайся!» есть ограничения по трафику, а безлимитный мобильный интернет предоставляется только на мессенджеры, в лучшем случае еще и музыку. Например, за 550 руб. в месяц можно подключить тариф «Включайся! Слушай» с безлимитным интернетом на мессенджеры и музыку, 15 ГБ трафика и 300 минутами на местные мобильные номера других операторов.

Коммерческий директор «Мегафона» Влад Вольфсон акцентирует внимание на том, что «приобретая сразу три услуги в одном месте, абонент в конечном итоге платит заметно меньше, чем если бы покупал их по отдельности у разных операторов». Он также отмечает, что всеми тремя услугами можно управлять из одного личного кабинета, а не заводить отдельный кабинет для каждой. К одному аккаунту можно подключить пять устройств одновременно.

Другие тарифы линейки

В тарифе «Объединяй! Хит» стоимостью 800 руб. в месяц скорость домашнего интернета увеличивается до 100 Мбит/с, а количество каналов «Мегафон ТВ» — до 160. Мобильный интернет и звонки на «Мегафон» остаются безлимитными, количество минут на других операторов увеличивается до 1200. В условия тарифа входит бесплатная аренда ТВ-приставки.

«Мегафон» запустил линейку дешевых комплексных тарифов

Тариф «Объединяй! Для своих» за 1,5 тыс. руб. в месяц предлагает домашний интернет на скорости 300 Мбит/с, 236 каналов «Мегафон ТВ», безлимитный мобильный интернет и звонки на «Мегафон», 2000 минут на номера других операторов. Также пользователю бесплатно предоставляется роутер Wi-Fi FR100-1 с пропускной способностью 100 Мбит/с и ТВ-приставка.

В тарифы «Хит» и «Для своих» включен пакет «Детский», в состав которого входит 21 канал для детей, доступ к 189 сериалам и 78 фильмам. Есть бесплатная функция «Родительский контроль».

Во всех трех тарифах SMS-сообщения и звонки на все городские номера оплачиваются дополнительно. В тех тарифах, где не указано иное, роутер Wi-Fi на 100 Мбит/с можно арендовать за 55 руб. в месяц, а на 1 Гбит/с — за 88 руб. в месяц. Аренда ТВ-приставки стоит 99 руб. в месяц. Предлагается также аренда умной колонки «Яндекс.станция» за 399 руб. в месяц и год подписки «Яндекс.плюс» в подарок.

Партнерство с NetByNet

NetByNet, известная также под брендом WiFire — это дочерняя компания «Мегафона». Компания была основана в 1999 г. Александром Милицким как интернет-провайдер ООО «ТОР инфо». Структура NetByNet была образована в 2001 г. путем объединения с компанией «Консул», позднее к ним присоединился ряд других московских провайдеров.

В 2006 г. «Газпромбанк» приобрел за $25 млн 35% акций NetByNet, что позволило продолжить скупку провайдеров. В 2009 г. Aton Capital Partners и медиа-бизнесмен, основатель телеканала «ТВ-3» Иван Таврин за $30 млн купили 30% акций NetByNet. Вырученные средства использовались Netbynet для выхода за пределы московского региона. В июне 2011 г. «Мегафон» объявил о покупке NetByNet за $270 млн.

В 2018 г. «Мегафон» уже предлагал абонентам комплексный тариф, который помимо мобильной связи включал в себя домашний интернет и цифровое телевидение от Wifire с экономией 20%. Тариф назывался «Включайся с Wifire!». Проведя необходимые исследования, «Мегафон» пришел к выводу, что подобные комплексные предложения популярны у семейной аудитории в возрасте 25-45 лет. Эти абоненты ценят удобство и возможность сэкономить на услугах связи без ограничения их использования.